Mejor Probiotico : ¿Cuáles son los mejores probióticos?

El intestino es un ecosistema frágil que hay que cuidar, porque si está en buena forma, nosotros también. De hecho, el buen funcionamiento de nuestro organismo depende en gran medida del bienestar de nuestra flora intestinal y por eso los probióticos -también conocidos como bacterias buenas- pueden hacer mucho bien a nuestra salud. ¿Para qué sirven? ¿Qué probiótico es mejor para nuestro organismo? ¿Cuándo y cómo tomarlos? ¿Qué beneficios aportan?

Te presentamos los probióticos más eficaces, que te ayudarán a cuidar tu flora intestinal para disfrutar de múltiples beneficios en tu digestión, tu figura, tu energía, tu piel o tu cabello.

Los 5 mejores probióticos

Aunque tenemos una gran preferencia por YourBilogy para las mujeres y Biotics 8 para los hombres, hemos ampliado la lista para hacer un top 5

YourBiology - el mejor probiótico para la mujer

- el mejor probiótico para la mujer Biotics 8 - el mejor probiótico para hombres

- el mejor probiótico para hombres Probio+ Intima - el mejor probiótico para la flora íntima

Probio’Actif - el mejor probiótico para veganos

Bio Probivia - el mejor probiótico ecológico

1. YourBiology – el mejor probiótico para las mujeres

YourBiology es un probiótico con una fórmula innovadora, que combina la acción de los probióticos y los prebióticos para obtener un efecto beneficioso global y una mayor eficacia en comparación con los productos probióticos convencionales. Según el fabricante, el 96% de las bacterias buenas de los probióticos no llegan al estómago y YourBiology será 250 veces más potente.

Para ofrecer tales resultados, se basa en la presencia de 40.000 millones de UFC (o Unidades Formadoras de Colonias, que son las unidades de medida del número de bacterias buenas) y 4 cepas vivas, capaces de llegar fácilmente al estómago. Para apoyarlas, una tecnología patentada llamada MAKtrek® Bipass basada en un compuesto de algas pardas protege a estas bacterias y, en cierto modo, las escolta hasta su destino. A continuación, se nutren de prebióticos (fructooligosaccha ride) que garantizan su buen funcionamiento en el estómago.

Este probiótico completo confiere una serie de beneficios para la salud tales como:

Reducción el estrés , Esto es posible gracias a la acción probiótica sobre el estómago, responsable del 95% de la producción de la hormona de la felicidad (serotonina) cuando funciona correctamente.

, Esto es posible gracias a la acción probiótica sobre el estómago, responsable del 95% de la producción de la hormona de la felicidad (serotonina) cuando funciona correctamente. Mejora de la digestión , con una mejor descomposición de los alimentos ingeridos, lo que facilita el tránsito y la eliminación de toxinas, y una eliminación más rápida del exceso de grasa gracias a los efectos combinados de las bacterias lactobacillus acidophilus y bifidobacterium lactis.

, con una mejor descomposición de los alimentos ingeridos, lo que facilita el tránsito y la eliminación de toxinas, y una eliminación más rápida del exceso de grasa gracias a los efectos combinados de las bacterias lactobacillus acidophilus y bifidobacterium lactis. Reducción del apetito , debido a una mejor asimilación de los alimentos, lo que ayuda a combatir el picoteo.

, debido a una mejor asimilación de los alimentos, lo que ayuda a combatir el picoteo. Aumento de la inmunidad, gracias a una flora intestinal equilibrada.

gracias a una flora intestinal equilibrada. E stimulación de la concentración y aumento de la energía , para luchar contra los cambios de humor, la depresión o la melancolía.

, para luchar contra los cambios de humor, la depresión o la melancolía. Mejora de la función cognitiva.

Fortalecimiento de la piel y el cabello, para un aspecto más bonito, gracias a la acción de una cepa llamada L. paracasei

Es fácil de conservar (no es necesario ponerlo en el frigorífico), fácil de consumir a razón de 2 comprimidos al día (uno por la mañana y otro por la noche), durante una cura de 3 meses, lo que no provoca efectos indeseables como gases o hinchazón.

YourBiology es el mejor probiótico para las mujeres que desean mejorar su bienestar intestinal, su aspecto y perder peso con más serenidad. Sus cepas vivas ofrecen una eficacia global y varias técnicas innovadoras apoyan la acción de estas bacterias buenas, para unos efectos más rápidos y potentes.

2. Biotics 8 – el mejor probiótico para hombres

Biotics 8 es un suplemento probiótico para hombres que desean mejorar su forma física general. Un estómago funcional repercute en el rendimiento físico general y en la salud mental, y este producto natural, compuesto por 10 potentes cepas vivas que aportan 20.000 millones de UFC al estómago, está especialmente diseñado para potenciar la vitalidad de hombres de todas las edades y categorías.

Está dirigido a los mayores de 40 años, que empiezan a sentir los efectos de la baja de testosterona, así como a los trabajadores y estudiantes que desean mejorar su concentración y potenciar sus facultades cognitivas, y a los hombres estresados o ansiosos que luchan por encontrar la serenidad en su vida cotidiana.

A través de una fórmula equilibrada, basada en cepas vivas (Saccharomyces Boulardii, Lactobacillus casei, Bifidobacterium breve, etc.), vitamina D, enzimas digestivas y fibras prebióticas para reforzar la acción de los probióticos una vez en el estómago, Biotics 8 ofrece los siguientes beneficios:

Mejora la digestión y ayuda a combatir los síntomas del SII (trastorno gastrointestinal crónico), gracias a las enzimas digestivas que descompondrán los alimentos ingeridos y favorecerán su correcta asimilación y la eliminación de toxinas y otras grasas nocivas.

y ayuda a combatir los síntomas del SII (trastorno gastrointestinal crónico), gracias a las enzimas digestivas que descompondrán los alimentos ingeridos y favorecerán su correcta asimilación y la eliminación de toxinas y otras grasas nocivas. Favorece la estabilización de los niveles de testosterona y aumenta la movilidad de los espermatozoides, para una mayor fertilidad

y aumenta la movilidad de los espermatozoides, para una mayor fertilidad Favorece el crecimiento muscular , gracias a la acción reconocida de la bacteria Lactobacillus plantarum, que apoya a los deportistas en su búsqueda de músculo, en particular mejorando la resistencia y la energía.

, gracias a la acción reconocida de la bacteria Lactobacillus plantarum, que apoya a los deportistas en su búsqueda de músculo, en particular mejorando la resistencia y la energía. Favorece la pérdida de peso , con la presencia de fibras probióticas contenidas en la raíz de achicoria, que tienen una acción supresora del apetito y favorecen un mejor tránsito.

, con la presencia de fibras probióticas contenidas en la raíz de achicoria, que tienen una acción supresora del apetito y favorecen un mejor tránsito. Mejora del bienestar mental , de la concentración y de las facultades cognitivas, gracias a las vitaminas y a la acción asociada de los probióticos.

, de la concentración y de las facultades cognitivas, gracias a las vitaminas y a la acción asociada de los probióticos. Refuerzo general del sistema inmunitario, para un funcionamiento óptimo del organismo que genere un mejor rendimiento en la vida cotidiana.

Biotics 8 es un suplemento 100% natural que debe utilizarse como tratamiento de 3 meses (recomendado), tomando 3 cápsulas al día, cada mañana por la mañana, con un gran vaso de agua. No tiene efectos secundarios y puede utilizarse regularmente.

Es el mejor probiótico para hombres, con una fórmula diseñada para tratar los problemas comunes que encuentran los hombres: testosterona baja, falta de vitalidad y vigor, dificultad para concentrarse, etc. Para un efecto global sobre la salud, es un producto natural interesante.

3. Probio+ Intima - el mejor probiótico para la flora íntima

Probio+ Intima es un probiótico cuya fórmula natural se basa en 4 cepas: Lactobacillus crispatus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus rhamnosus. Está diseñado para preservar y garantizar el buen funcionamiento de la flora íntima de la mujer, combatiendo las bacterias malas y aportando 40.000 millones de UFC/día, para mejorar el bienestar diario.

Es un complemento 100% francés, que aporta a la microbiota un conjunto de beneficios y un equilibrio global, para luchar contra las enfermedades (micosis, vaginitis, cistitis, etc.) y estimular las defensas inmunitarias de la región. Le aportará notablemente :

Ofrecer una acción específica sobre la flora íntima, con cepas especialmente seleccionadas por sus acciones beneficiosas sobre la zona.

sobre la flora íntima, con cepas especialmente seleccionadas por sus acciones beneficiosas sobre la zona. Combinar la acción sobre la flora vaginal con la acción sobre la flora intestinal , para aumentar el bienestar y reforzar el sistema inmunitario.

con la acción , para aumentar el bienestar y reforzar el sistema inmunitario. Lucha contra las enfermedades/infecciones que afectan a la vagina y los genitales femeninos.

que afectan a la vagina y los genitales femeninos. Restablecer la flora íntima reforzando la inmunidad local y, por tanto, la capacidad de luchar contra las infecciones más comunes.

Para consumir Probio+ Intima, basta con tomar 1 cápsula al día durante al menos 2 meses en el marco de un tratamiento de base; de 2 a 4 cápsulas al día durante 1 semana y después de 1 a 2 cápsulas al día durante 2 semanas, en el marco de una cura intensiva. Todo es natural y el producto no provoca ninguna molestia al tomarlo.

Probio + Intima garantiza la perfecta biodisponibilidad de las cepas seleccionadas eligiendo únicamente cepas 100% francesas, cultivadas en Francia y depositadas en la Collection Nationale de Cultures de Micro-organismes (CNCM). Una garantía de calidad, para un equilibrio bacterias buenas/bacterias malas recuperado lo antes posible.

4. Probio’Actif – el mejor probiótico para veganos

Probio'actif es un probiótico 100% vegano (la cubierta de la cápsula también es vegana), que se compone de 7 cepas para otras tantas acciones beneficiosas para el organismo del hombre o de la mujer. Es un producto natural y patentado que aporta hasta 60 mil millones de UFC al día.

Además de bacterias como Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus o Bifidobacterium, los fermentos lácticos, la vitamina D y los prebióticos apoyan la acción de los probióticos y refuerzan su eficacia.

Esto permite que este suplemento para la salud ofrezca a los usuarios una serie de acciones como :

Refuerzo del sistema inmunitario mediante la optimización del funcionamiento de la flora intestinal

mediante la optimización del funcionamiento de la flora intestinal Mejora de la digestión y del equilibrio entre bacterias buenas y malas

y del equilibrio entre bacterias buenas y malas Combate los trastornos intestinales (síndrome CIS, síndrome del intestino irritable, infecciones, inflamación, hinchazón, etc.)

(síndrome CIS, síndrome del intestino irritable, infecciones, inflamación, hinchazón, etc.) Regeneración de la flora intestinal

Mejora el estado de la piel y combate problemas dermatológicos como el eczema

Probio'actif está concebido para mejorar el confort digestivo y optimizar el funcionamiento de la flora intestinal, para un resultado global de salud/bienestar. Se trata de un complemento que debe tomarse dos veces al día (a mediodía y por la noche, unos 30 minutos antes de la comida), durante un tratamiento de un mes. Es posible seguir varios ciclos de tratamiento, espaciándolos 2 semanas cada vez.

Este suplemento 100% francés, garantizado no OGM y totalmente vegano, está indicado para quienes desean mejorar el rendimiento de sus intestinos y reducir los posibles trastornos digestivos. Es un probiótico saludable, sin efectos secundarios, recomendado para curas rápidas de bienestar.

5. Bio Probivia - el mejor probiótico orgánico

Bio Probivia es un complemento alimenticio orgánico, diseñado para mejorar la digestión y el funcionamiento del estómago y los intestinos. Muy rico en cepas bacterianas vivas (con una fórmula de 21 cepas), aporta hasta 20.000 millones de UFC al día a la flora intestinal y ayuda a sentirse mejor durante y después del tratamiento.

Se trata de un producto de fabricación alemana que combina bacterias como Paracasei, Lactobacillus-Acidophilus, Fermentum, Bifidobacterium breve o Bulgaricus, fermentos lácticos y enzimas digestivas para promover el bienestar intestinal. Una de las innovaciones de este producto vegano y no modificado genéticamente es su cápsula de bioinuminio, resistente a los ácidos estomacales, que garantiza la protección de los probióticos hasta su liberación segura en el intestino. Esto le permite ofrecer beneficios como:

Apoyo a la flora intestinal para mejorar su funcionamiento.

para mejorar su funcionamiento. Restauración del equilibrio intestinal para optimizar la capacidad digestiva del intestino.

para optimizar la capacidad digestiva del intestino. Combate las infecciones comunes y el síndrome del intestino irritable o SII

Por su composición biológica y vegana (sin gluten ni lactosa), Bio Probivia puede ser utilizado por todo el mundo, sin efectos secundarios ni trastornos intestinales. Se toma en cura de 1 a 3 meses, a razón de 2 cápsulas al día con una comida y un gran vaso de agua.

Favorece el equilibrio de la flora intestinal y es adecuado para cualquier persona que sufra dolores de barriga, gases, hinchazón y digestiones difíciles. Puede ayudarle a sentirse mejor en su vida diaria -más en forma y menos irritable- y es un suplemento interesante para utilizar a diario.

¿Qué son los probióticos y para qué sirven?

Los probióticos son bacterias o levaduras clasificadas como bacterias buenas (por oposición a las bacterias nocivas). Son microorganismos que se desarrollan de forma natural en nuestro organismo y ayudan a que éste funcione correctamente actuando en diversas funciones como la digestión, el metabolismo, el sistema inmunitario, etc.

Se encuentran de forma natural en ciertos alimentos fermentados (como el yogur, el pan o el kimchi) y en los complementos alimenticios probióticos, que contienen bacterias y levaduras en dosis suficientemente altas para aumentar su eficacia.

Los probióticos son, por tanto, verdaderos aliados de la salud y el bienestar, capaces de conferir energía, vigor y una forma óptima a sus usuarios.

¿Cómo funciona un probiótico?

Cuando la flora intestinal funciona correctamente, existe un equilibrio entre bacterias buenas y malas. Sin embargo, diversos factores como los antibióticos, un sistema inmunitario deficiente, una enfermedad intestinal o comer demasiadas grasas pueden desequilibrar la flora intestinal.

Los probióticos tienen la misión de restablecer este equilibrio atacando a las bacterias malas, a través de diversas acciones de bienestar. Se ingieren, en forma de alimentos o suplementos probióticos, viajan hasta el intestino donde se liberan vivos para actuar.

¿Qué pasa si tomar probióticos todos los días?

Tomar probióticos todos los días puede ofrecer numerosos beneficios, entre los que destacan las siguientes acciones principales:

Estimulación de la producción de enzimas digestivas.

Refuerzo del sistema inmunitario.

Mejor síntesis de los alimentos consumidos.

Secreción de sustancias antiinflamatorias.

Mayor protección contra los dolores de estómago.

En general, mejoran el funcionamiento de nuestros intestinos para optimizarlos. Esto repercute en todo el organismo, con más energía, menos niebla cerebral, desaparición de gases e hinchazón y efectos positivos en el estado de ánimo.

¿Qué personas deben tomar probióticos?

Los probióticos deben ser utilizados por personas que padecen ciertas dolencias o patologías estomacales (colon o intestino irritable, síndrome SIC, etc.), que repercuten en su vida cotidiana. Si se encuentra en perfecto estado de salud y no padece ninguna de estas dolencias, ni cambios de humor relacionados, por ejemplo, con una mala capacidad de digestión, no es necesario utilizarlos.

Los estudios actuales sobre los probióticos muestran que tienen un efecto positivo sobre la flora intestinal cuando está desequilibrada. Por otra parte, se han realizado muy pocos estudios sobre los efectos de los probióticos como para sacar conclusiones sobre una flora intestinal ya perfectamente funcional. En caso de duda, su médico puede aconsejarle.

¿Cómo y cuándo tomar un probiótico?

Los mejores probióticos son bacterias frágiles que necesitan llegar vivas al estómago. Por ello, es preferible recurrir a complementos completos, con una composición que garantice la protección de estos microorganismos mediante cápsulas protectoras de calidad o con el apoyo de prebióticos que alimenten a los probióticos.

Para obtener la máxima eficacia, estos complementos probióticos deben tomarse en forma de tratamiento durante varias semanas, con una posología que varía en función del producto utilizado; es preferible tomarlos en ayunas, con un gran vaso de agua, antes del desayuno o unas horas después de la comida, para evitar el contacto con el ácido gástrico, que puede degradarlos.

¿Cómo saber cuándo es necesario tomar probióticos?

Los probióticos son microorganismos vivos que pueden proporcionar beneficios para la salud cuando se consumen en cantidades adecuadas. Sin embargo, no siempre es necesario tomar probióticos, ya que la microbiota intestinal es un ecosistema complejo y equilibrado en el que diferentes tipos de bacterias conviven naturalmente.

La decisión de tomar probióticos debe basarse en la evaluación de tus necesidades individuales y tu estado de salud. Aquí hay algunas situaciones en las que puede ser beneficioso considerar la incorporación de probióticos a tu rutina:

Después de tomar antibióticos: Los antibióticos pueden matar no solo las bacterias dañinas, sino también las bacterias beneficiosas en el intestino. Tomar probióticos después de un tratamiento con antibióticos puede ayudar a restablecer y equilibrar la microbiota intestinal. Problemas gastrointestinales: Si sufres de trastornos gastrointestinales, como diarrea, estreñimiento, síndrome del intestino irritable u otros problemas digestivos, los probióticos pueden ayudar a aliviar los síntomas y promover una mejor salud intestinal. Sistema inmunológico debilitado: Si tienes un sistema inmunológico debilitado, como resultado de enfermedades crónicas o el uso de medicamentos inmunosupresores, los probióticos pueden fortalecer tu sistema inmunológico y ayudar a prevenir infecciones. Intolerancia a la lactosa: Algunos probióticos contienen enzimas que ayudan a descomponer la lactosa, el azúcar presente en los productos lácteos. Si tienes intolerancia a la lactosa, los probióticos pueden ayudarte a digerir mejor estos alimentos. Cambios en la dieta o el estilo de vida: Si has realizado cambios significativos en tu dieta o estilo de vida, como adoptar una dieta alta en fibra, cambiar a una dieta vegetariana o vegana, o reducir el consumo de alcohol, los probióticos pueden ayudar a adaptar y equilibrar tu microbiota intestinal.

Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de comenzar a tomar probióticos, ya que pueden haber contraindicaciones o interacciones con medicamentos que estés tomando. Además, es importante recordar que los probióticos no son un sustituto de una alimentación equilibrada y saludable. Mantener una dieta rica en fibra, consumir una variedad de alimentos fermentados y promover un estilo de vida saludable en general también son fundamentales para mantener un sistema digestivo saludable.

¿Cuáles son los probióticos más efectivos?

El mejor probiótico dependerá de quién sea usted y de los problemas que tenga. Para las mujeres, la acción completa de un suplemento como YourBiology parece especialmente adecuada, pero los hombres deberían considerar Biotics 8, que incluye en su acción la disminución de la testosterona.

La eficacia de un probiótico puede medirse en función de varios criterios, como :

El número de UFC (Unidades Formadoras de Colonias), que mide el número de bacterias buenas enviadas al organismo.

(Unidades Formadoras de Colonias), que mide el número de bacterias buenas enviadas al organismo. Las protecciones que acompañan a las cepas vivas para garantizar que lleguen intactas al intestino.

que acompañan a las cepas vivas para garantizar que lleguen intactas al intestino. Los beneficios que confiere cada tipo de bacteria y los efectos beneficiosos de su combinación.

cada tipo de bacteria y los efectos beneficiosos de su combinación. La composición del probiótico y los ingredientes auxiliares que lo componen, y que pueden mejorar su eficacia y/o afectar a otros elementos del organismo.

Basándose en estos criterios, encontrará el probiótico más eficaz para su situación.

¿Cuál es la mejor marca de probióticos?

Como hemos visto en esta selección de 5 probióticos, existen varias marcas buenas para cuidar el equilibrio de tu flora intestinal.

YourBiology y Biotics tienen el mérito de basarse en estudios científicos para detallar la acción de sus ingredientes y explicar con precisión los posibles beneficios, mientras que Apyforme (con Probio+Intima), Nutrimea (con Probio'actif) y GloryFeel (con Probivia) se centran en productos 100% franceses, cápsulas veganas o ecológicas y tratamientos de corta duración.

Tenga en cuenta que el mercado de los probióticos es muy amplio y que algunas marcas deben evitarse. Pueden ser ineficaces, con cepas en mal estado o dosis demasiado bajas, y en los casos más dudosos pueden alterar la flora intestinal. Por tanto, es mejor ir a lo seguro.

¿Qué probiótico debo elegir para reconstruir mi flora intestinal?

El mejor probiótico para reconstruir tu flora intestinal y disfrutar de amplios beneficios para la salud bien podría ser el probiótico de YourBiology. Se basa en una composición saludable, con 4 cepas vivas y 40.000 millones de UFC, lo que lo haría 250 veces más potente que los productos convencionales.

La presencia de bacterias lácticas garantiza un mejor funcionamiento del intestino y, además, estas bacterias reciben apoyo y nutrición durante todo el proceso. Una fórmula patentada a base de algas protege las cepas acompañándolas hasta el intestino, donde se nutren gracias a los prebióticos de la fórmula. Esto maximiza su eficacia y reequilibra la flora intestinal alterada.

¿Qué yogur contiene más probióticos?

Algunas marcas promocionan sus yogures resaltando los probióticos o la acción probiótica que provocarían. Es el caso de Activia o Actimel de Danone, y de ciertos productos que presumen de la presencia de Bifidus o L-casei activos en su composición. Están indicados para favorecer un mejor tránsito.

Los probióticos también se encuentran en los yogures de leche de cabra y, sobre todo, en el yogur kéfir. Este último, en su versión natural, sigue siendo el más rico en probióticos. Se utiliza para reforzar el sistema inmunitario favoreciendo una mejor digestión, luchar contra las inflamaciones y mejorar la eliminación de las grasas.