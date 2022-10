Cuatro meses de una obra sin licencia en Chamberí denunciada por sus vecinos: “Es un peligro real para residentes y trabajadores”

“De momento en nuestro bloque no tenemos desperfectos, pero eso es justo lo que tememos”. Es el miedo de Alberto, vicepresidente de la comunidad en el número 29 de la calle Santísima Trinidad, en Chamberí. Un edificio cuyos residentes llevan conviviendo desde julio obras sin licencia en el inmueble colindante, el 19 de la vía García de Paredes, con apertura de huecos en muros de carga y la instalación de una enorme salida de humos, de cuatro pisos de altura.

Alberto relata a Somos Chamberí el calvario que han soportado estos meses: “Los vecinos que dan al piso colindante, con el que además compartimos un patio de luces, tienen que aguantar un polvo y unas molestias enormes. Se empezaron a escuchar ruidos muy fuertes de derrumbes que producían vibraciones en nuestro edificio, durante muchas horas al día”. Explica que “lo que parecía al principio la reforma menor de los locales comerciales”, resultó ser “una reforma integral, una obra mayor que necesita unas licencias y un proyecto acordes”.

En cuanto supieron que los responsables no contaban con estos permisos, mandaron un escrito al Ayuntamiento de Madrid: “No nos han contestado nunca, así que el 9 de agosto llamamos a la Policía. Cuando vinieron pudieron ver lo que les dejaron, ya que los trabajadores, al ver los efectivos, abandonaron la obra y cerraron. Según nos indicaron los propios agentes, esto podría indicar que se trata de trabajadores ilegales”.

Además, consiguieron una cita con el técnico municipal asignado el 14 de septiembre: “Nos confirma que, efectivamente, no existe Licencia de Obras para las obras. Únicamente existe una solicitud de cambio de uso de los locales comerciales a viviendas, que ni siquiera está concedida. También nos informa de que, ante la envergadura de las obras que ha comprobado in situ que se están realizando, la obra está fuera de su competencia y lo traslada a Área de Control de la Edificación, con una recomendación de paralización inmediata de obras. Nos comunica que la orden de paralización de obra está tramitada, pero aún no está firmada a fecha 5 de octubre” .

Ante la preocupación que generó en la comunidad la información proporcionada por el técnico municipal, deciden denunciar de nuevo a la Policía Municipal, que acude a visitar la obra por segunda vez el 5 de octubre. La Policía les indica que no existe orden de paralización de obra y, por tanto, no pueden hacer nada más que emitir otro informe. Los vecinos han pedido una copia de los informes de la Policía (en sus dos visitas) y del perito, pero a día de hoy no se les ha echo llegar ninguno. Alberto también confirma que “a día de hoy las obras siguen”.

Acuerdo para la paralización a falta de su ejecución

El caso ha llegado al pleno de Chamberí a través de uno de los residentes, bombero de profesión, que asegura que existe peligro real de “una caída del edificio si las cosas no se hacen como hay que hacerlas”. Este vecino, en colaboración con el portavoz del PSOE Jose Ignacio Prieto, expuso la situación en un pleno de urgencia el pasado 19 de octubre. La coordinadora la Junta del Distrito, Cristina Goncer, les asegura ahora que la orden de paralización está firmada desde septiembre, aunque Alberto dice que hace apenas unas semanas les confirmaron que esa firma no había tenido lugar todavía.

“Esta intervención de la Coordinadora nos alerta aún más a los vecinos sobre lo que está ocurriendo en estas obras y cómo se está gestionando por parte de la Administración, ya que existe una orden de paralización y suspensión de obras remitida a la propiedad, una constatación de que no existe licencia para su realización”, expone Alberto. Les asusta que pese a ello “continúan ejecutándose, con el peligro real que esto supone para las personas (residentes y trabajadores) y para la seguridad estructural de ese edificio y los colindantes”.

Así, pese a que todos los partidos apoyaron unánimemente la ejecución de la paralización, las obras prosiguen de momento sin licencia alguna. “Mientras vemos cómo se han abierto huecos en el muro de carga de la fachada interior, afectando a elementos estructurales sin ningún tipo de apeo o sustentación provisional. También se ha instalado en el patio de luces una chimenea de gran envergadura desde los locales de la planta baja hasta el tejado”“, denuncia. Desconocen qué va a ocupar este espacio, antes sede de cuatro locales comerciales de los que no han quedado ni los muros de carga: ”Es todo muy irregular, se están haciendo actuaciones muy delicadas y muy complejas sin un responsable claro detrás“.

Fuentes municipales aseguran en declaraciones a Somos Madrid que “el problema puede venir por las dudas sobre la titularidad de estos locales”. Aseguran que, no obstante, “el Ayuntamiento ha ordenado la paralización de las obras y próximamente hará la inspección correspondiente”.

Pero Alberto no olvida algunas tragedias recientes que han ocurrido en Chamberí a causa de derrumbes: “Son casas viejas, con movimientos así pueden caerse si las cosas no se hacen bien. Aquí no han hecho protección de obra, nuestra alarma es que suceda algo similar”. Y mientras, recuerda muchos vecinos soportan polvo y más polvo “sin ni siquiera poder tender la ropa”. Una obra ilegal que hace tambalearse su seguridad, pero también su cotidianidad.