Qué puedes hacer y qué no en Navidad si vives en una zona confinada de Madrid

Cinco zonas básicas de salud (ZBS) permanecerán confinadas en la Comunidad de Madrid durante las fiestas de Navidad debido a su alto nivel de casos de Covid-19. De ellas, dos se encuentran en la capital: se trata de las de Andrés Mellado (Chamberí) y Sanchinarro (Hortaleza). Para sus habitantes, esta es la primera vez que se enfrentan a un cierre perimetral de su barrio y surgen muchas preguntas sobre lo que se puede hacer y lo que no con la nueva situación. Estas son las respuestas:

Zonas de salud básicas en Chamberí: ¿dónde están los límites de las ZBS?

¿Cuáles son las fechas que abarcan las restricciones?

A partir de las 0.00 horas del 21 de diciembre, según el decreto publicado este sábado por la Comunidad de Madrid. En principio la medida se extenderá hasta el domingo 3 de enero incluido, pero es probable -por cómo ha evolucionado la pandemia en otras áreas- que se necesite al menos un mes para rebajar la incidencia de la enfermedad.

¿Qué límites pone el cierre perimetral?

Nadie puede entrar o salir de las zonas confinadas, salvo para actividades indispensables. La Comunidad de Madrid considera las siguiente excepciones:

Motivos laborales

Acudir al médico

Ir a centros educativos

Regresar a la zona residencial

Asistencia a personas mayores, menores o dependientes

Acceso a entidades bancarias o de seguros, legales o administrativas

Acudir a exámenes

Cualquier otra necesidad prioritaria, urgente o de fuerza mayor

Si necesitas entrar o salir del área, es aconsejable disponer de un salvoconducto o justificante para mostrar a los agentes de policía que vigilarán por el cumplimiento de la orden en las calles de Madrid.

Sí que se permite cruzar las ZBS en cualquier medio de transporte como parte del trayecto entre dos puntos externos, siempre que no se hagan paradas en su interior.

¿Cuáles son los límites de las ZBS confinadas?

Cada zona básica de salud ocupa las manzanas que están en su interior y está separada del resto por la calzada. En sus límites, están afectadas por las restricciones las aceras contiguas a cada manzana confinada, mientras que queda libre la del otro lado. Este es el mapa de las cinco áreas afectadas:

En concreto, los límites de la ZBS de Andrés Mellado en los que se encierran esta navidad 23.755 habitantes son los que marcan las calles Isaac Peral, avenida de Moncloa al este, Reina Victoria al norte, además de las calles Guzmán el Bueno y Blasco de Garay al oeste y Fernando el Católico al sur. Aquí puedes ver un mapa con todos los perímetros de las zonas de salud de Chamberí.

¿Podré celebrar la Navidad con gente de fuera o salir de mi ZBS?

Sí. La Comunidad de Madrid levantará excepcionalmente todos los cierres perimetrales durante los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. Esto significa que los habitantes de las zonas confinadas podrán salir libremente y acudir a ellas los residentes de otras partes de Madrid o familiares autorizados para viajar de otras zonas de España. Las restricciones aplicables en estas jornadas son las mismas que en el resto de la región, con un máximo de 6 personas en cada reunión.

¿Puedo salir o entrar en de las zonas confinadas para hacer compras navideñas?

No, salvo en los días antes indicados. Las compras no se considera una actividad esencial por parte de la Comunidad de Madrid, así que los vecinos confinados tienen que consumir dentro de los límites de su barrio. Tampoco pueden acudir a las tiendas de las ZBS confinadas el resto de madrileños, salvo que lo hagan por motivos laborales o de extrema urgencia.

¿Puedo salir del cierre acudir al cine, teatro o a otras actividades?

No, por el mismo motivo anterior. El ocio no forma parte de las excepciones para poder entrar o salir del cierre perimetral y las entradas adquiridas no sirven como justificante para permitir los desplazamientos.

¿Pueden multarte si incumples las restricciones?

Sí, el decreto publicado habilita a la Comunidad de Madrid y a las policías municipales y nacionales a imponer multas a las personas que no respeten las medidas incluidas en el confinamiento. Las sanciones aplicables por el incumplimiento de las órdenes y protocolos sanitarios vigentes pueden oscilar entre los 600 y los 600.000 euros, en función de su gravedad.

El seguimiento del respeto a los cierres perimetrales se está efectuando en Madrid con controles aleatorios por parte de Policía Municipal y Policía Nacional, además de por la Guardia Civil en carreteras rurales. Aunque con un nivel de presión mucho menor al del confinamiento de la pasada primavera, lo que ha provocado quejas de vecinos en zonas que ya han pasado otras cuarentenas: "La gente hace lo que quiere", se quejaban muchos.

¿Qué está cerrado o abierto y cuáles son sus horarios?

Los únicos espacios que están cerrados por decreto regional en las zonas confinadas son sus parques infantiles. Los comercios y cualquier otro tipo de negocio tienen los mismos horarios que el resto de zonas no confinadas: las tiendas deberán cerrar a las 22.00 horas, a excepción de las farmacias, establecimientos médicos, veterinarios, gasolineras y establecimientos que presten servicios imprescindibles e inaplazables.

Además, pueden cerrar a las 0.00 la hostelería, restauración, cines, teatros, auditorios, salas multiusos polivalentes, establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas, residencias universitarias, colegios mayores, instalaciones deportivas y establecimientos de juegos y apuestas. En el caso de la hostelería y restauración no podrán admitir clientes a partir de las 23.00.

¿Por qué se ha impuesto este confinamiento?

La Consejería de Sanidad decreta esta medida debido al importante repunte de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas en zonas como Andrés Mellado o Sanchinarro, por encima de la tasa de 400 nuevos casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes que actualmente marca el nivel del cierre perimetral. Lo hace afirmando que su estrategia de confinamiento por barrios funciona a la hora de contener la pandemia. La cuarentena de cada barrio suele estar acompañada de un cribado masivo de sus vecinos con tests de antígenos.

¿Cuándo se acabará el confinamiento de mi ZBS?

Según los criterios fijados a día de hoy por la Consejería de Sanidad, se levantarán las restricciones cuando la tasa de nuevos contagios sea un 50% inferior a la alcanzada cuando se tomó la decisión de confinar el área. Por ejemplo, en la ZBS de Andrés Mellado será necesario que los contagios se rebajen de 240 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, ya que el cierre perimetral se decretó con una tasa de 479. La decisión se comunicará el viernes anterior al posible fin de la cuarentena en rueda de prensa.