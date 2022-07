El Organillo renuncia a poner caseta en las Fiestas de Chamberí en protesta por la falta de participación vecinal

Por primera vez desde hace muchos años, las Fiestas del Carmen de Chamberí no contarán con la participación de su asociación más longeva. El Organillo ha anunciado este lunes que no tomará parte de la celebración ni colocará su caseta asignada por la imposiciíon por parte de la Junta de Chamberí del programa de actividades, que no ha sido consensuado en la tradicional comisión de festejos.

“Ha sido inexistente la voluntad por parte de la Junta Municipal de organizar unas fiestas verdaderamente participativas y populares”, denuncian desde la asociación en un comunicado difundido este lunes, en el que acusan al concejal de Chamberí, Javier Ramírez (PP), de no convocar la comisión de fiestas “tal y como se ha venido realizando históricamente en Chamberí siendo las corporaciones locales de distinto signo”.

“Las fiestas son un espacio donde las entidades sociales, partidos políticos y Junta de distrito participan activamente en el diseño del programa”, recuerdan a la vez que lamentan “los innumerables requisitos técnicos, legales y económicos, que se exigen a las entidades sociales para la instalación de la caseta” que les había sido concedida, dentro de l tres espacios vecinales previstos en la Plaza de Chamberí de viernes a domingo.

“Deseamos que el concejal de Chamberí recapacite, no vea a las entidades y colectivos sociales del distrito como enemigas sino como aliados necesarios y podamos celebrar en años venideros unas verdaderas fiestas a la altura que nuestro distrito merece”.

Tres casetas polémicas

La renuncia a la instalación de la caseta en las fiestas por parte del Organillo llega después de un año de intensa polémica a cuenta de este espacio. El pasado mes de marzo la Junta de Chamberí intentó dejar fuera de las fiestas a las asociaciones vecinales al vetar la instalación de sus tradicionales casetas “por precaución Covid”.

El tejido social chamberilero se revolvió ante la medida y, gracias a la ayuda del PSOE, consiguió que Ramírez rectificara y permitira la instalación de tres casetas vecinales, que otorgaría por sorteo entre todas las asociaciones inscritas. Finalmente el sorteo no fue necesario porque solo se presentaron tres candidaturas.

La postura del Organillo no será seguida por otra de las asociaciones de Chamberí con derecho a poner caseta, Nosotras Mismas. La organización feminista comfirma a este periódico que abrirá su espacio en las fiestas pese a las exigencias de contar con un seguro de responsabilidad civil, que la propia asociación ha de abonar.

La de Nosotras Mismas será la única caseta vecinal en las fiestas, además de las que montarán PP, Más Madrid, PSOE y el resto de organizaciones políticas del distritos. El tercer puesto vecinal, ofrecido a un Ampa del distrito, finalmente también quedará desierto.