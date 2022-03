Almeida dejará fuera de las Fiestas del Carmen a las asociaciones de vecinos de Chamberí

Veto municipal a las asociaciones vecinales de Chamberí en las fiestas del Carmen. Las organizaciones chamberileras que tradicionalmente han contado con caseta en la Plaza de Chamberí durante la celebración del distrito se quedarán este año fuera del espacio habilitado por el Ayuntamiento de Madrid porque no hay sitio para ellas, según ha podido comprobar este periódico en la licitación del contrato de festejos publicada recientemente.

El consistorio solo permitirá la presencia de los seis partidos políticos con representación municipal en otras seis casetas. El número de carpas bajará considerablemente con respecto a 2019 -el último año que hubo recinto ferial en las fiestas- cuando se llegaron a montar hasta diez haimas para acoger a las asociaciones de vecinos.

El Ayuntamiento argumenta que se ha tomado esta decisión "como medida de precaución frente a la Covid", informan a Somos Chamberí fuentes municipales. "La Junta ha considerado que lo más conveniente era no juntar más las carpas y caben seis, que se destinan a los partidos políticos al entender que representan a todos los vecinos del distrito", añade una portavoz para justificar el recorte.

La decisión del equipo de Almeida dejará fuera a asociaciones como El Organillo, con 45 años de historia en el distrito y que ha sido muy crítica con la Junta por los permisos concedidos a la hostelería durante la pandemia y sus problemas de ruido asociados. Tampoco estará la organización feminista Nosotras Mismas, con casi tres décadas a sus espaldas defendiendo los derechos de las chamberileras. Ni la Casa de Cultura de Chamberí, espacio vecinal desalojado el año pasado por el concejal de distrito, que también contó con presencia en festejos de años anteriores.

Desde el inicio de su mandato, el concejal de Chamberí, Javier Ramírez (PP), mostró poca cercanía con el movimiento asociativo del distrito, al que no recibió inicialmente en su despacho y con el que tuvo algunos encontronazos, como durante la constitución del Foro Local. En su primera entrevista con Somos Chamberí, advirtió que no iba a dedicar especial atención a las asociaciones del distrito: "Para nosotros lo importante son las personas, no los colectivos", declaró entonces.

Más presupuesto, ofrendas a la virgen y cóctel

Las Fiestas del Carmen 2022 se celebrarán del 15 al 17 de julio con un programa muy similar al de los años anteriores a la pandemia, aunque mayor presupuesto: el montante económico previsto duplica el que el Ayuntamiento de Madrid dedicó en el año 2018. Será de 141.260,14 euros (IVA no incluido), frente a los 72.896 euros del citado año. En 2019 fue, algo mayor, de 99.624 euros.

La Junta de Chamberí no ha hecho público el desglose de cada apartado, por lo que no es posible saber a qué se debe este importante incremento presupuestario. En los documentos consultados por Somos Chamberí sí que se recoge unas cifras superiores a las de otros años para las tres actuaciones estelares que acogerá el distrito: cada una tendrá un caché de unos 17.500 euros, frente a los 9.000 euros gastados para el mismo concepto en el año 2018. Para las actuaciones de DJ o de orquestas está previsto dedicar unos 3.500 euros para cada una (2.600 euros en años anteriores)

Entre los conceptos detallados en la licitación publicada por la Junta de Chamberí se detalla que la empresa adjudicataria del contrato "proveerá de la ofrenda floral institucional a la Virgen del Carmen, así como el cóctel de celebración de las Fiestas". Es la primera vez en los últimos años que el Ayuntamiento de Madrid contrata la compra de flores para la celebración religiosa, así como el ágape posterior. Aunque su coste no está detallado en la adjudicación, en la licitación del año 2020 -que fue anulada por la pandemia- se cifraba en 3.000 euros este gasto, que también incluía la asistencia durante la procesión de la talla católica.

Recinto ferial en Ponzano

Como en años anteriores, las Fiestas del Carmen contarán con tres recintos feriales. Uno estará situado en la Plaza de Chamberí, donde tendrán lugar los principales conciertos, actividades infantiles y sesiones de DJ. Allí estarán también las seis casetas destinadas a los partidos políticos. El segundo recinto lo albergará la Plaza de Olavide, dedicado a actividades de carácter infantil, por las tardes del fin de semana de fiestas, de viernes a domingo.

El tercer recinto ferial estará en la calle Ponzano, en el tramo comprendido entre Santa Engracia y Ríos Rosas. La calle se cortará al tráfico y, si se sigue el modelo de fiestas anteriores, el espacio de la calzada podrá albergar bancos corridos de los bares de la zona y varios escenarios patrocinados, donde se celebrarán conciertos organizados por los hosteleros.

Los festejos abarcarán todo el fin de semana del viernes 15 al día 17 de julio, con el 16, día de la Virgen del Carmen, como jornada grande. Las fiestas patronales de Chamberí se cerrarán el domingo por la noche con un "espectáculo de luces láser" del que no se ha detallado su horario ni lugar de celebración.