El “coladero” de la M-30 para los coches más contaminantes durará un año: Almeida multará desde enero de 2024

Los vehículos con etiqueta A no empadronados tienen prohibido desde enero de 2022 circular por todos los barrios de Madrid situados en el interior de la M-30, lo que se conoce popularmente como almendra central. Lo estableció el plan ambiental aprobado por Manuela Carmena y que la Comisión Europea aceptó para sortear la multa a la ciudad por incumplir repetidamente los niveles máximos de contaminación. Pero en la práctica y hasta ahora han faltado cámaras para controlar todas las entradas y salidas indebidas.

También carecía el Ayuntamiento de dispositivos para evitar que estos mismos coches, motos y camiones sin distintivo ambiental, los más contaminantes del parque automovilístico, circularan por la M-30, algo que el mismo plan prohíbe desde el 1 de enero de este 2023 en esta Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El periodo de gracia para estos conductores acabará el 15 de enero de 2024, según anuncia el Ayuntamiento de Madrid en una publicación de su boletín oficial, a la que ha tenido acceso este periódico. En ella establece que las cámaras de control se encenderán este viernes 15 de septiembre, pero solo en periodo de pruebas. Es decir, que el área de Movilidad avisará a los infractores con notificaciones en sus domicilios pero no emitirá sanción alguna hasta después de Navidad. Dos años después del inicio de la prohibición en el interior de la M-30 y un año después en el caso del paso por la autovía de circunvalación.

El área que dirige Borja Carabante ha instalado 257 cámaras tanto en puntos de ingreso a la M-30 como en el interior de la almendra central, con intención de controlar todos los accesos indebidos. Su puesta en marcha se ha retrasado considerablemente respecto a los plazos inicialmente previstos para el primer contrato (el de las cámaras del interior) que fue licitado en 2021. El segundo contrato, para los sistemas de la M-30, se firmó el pasado diciembre y debería haber estado operativo en marzo, según los pliegos del acuerdo. Pero finalmente va a entrar en periodo de pruebas medio año después. Dicho periodo se extenderá cuatro meses en lugar de los dos habituales por la “complejidad” del sistema, señala el Ayuntamiento. La adquisición e instalación de las cámaras y el resto de elementos del sistema han sido financiadas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El “coladero” de las 15 cámaras para todo Madrid

El área de Movilidad defendió que estaba controlando la entrada de coches contaminantes al interior de la almendra central mediante 15 cámaras colocadas en semáforos, instaladas hace años para evitar que los conductores se saltaran el disco rojo. Lo hizo desde mayo de 2022, según reconoce en la resolución publicada este jueves, cinco meses después de la entrada en vigor de las primeras restricciones. Este sistema de control fue calificado de “coladero” por Más Madrid, ya que los vehículos sin etiqueta A podían evitar fácilmente pasar por estos puntos y circular por el resto de calles de la capital.

En la actualidad, estos semáforos están imponiendo 107 multas diarias, ha explicado este jueves en rueda de prensa el concejal de Movilidad, Borja Carabante. Durante los primeros meses de sanciones esta cifra llegaba a los 267 vehículos altamente contaminantes cazados al día, según cifras aportadas por el mismo edil. Las multas son de 200 euros, que se quedan en la mitad si el infractor se acoge a la modalidad del pronto pago.

Con la entrada en vigor de la prohibición de circular sin etiqueta ambiental por la M-30, el Ayuntamiento anunció que habría “controles aleatorios” de Policía Municipal y agentes de movilidad para multar a los infractores, sin que hasta el momento se haya hecho público el número de sanciones impuestas por estos equipos.

Según el texto publicado este jueves, el Ayuntamiento de Madrid solo multará a los vehículos con clasificación ambiental A de las categorías 00 (sin especificar), 02 (familiar) y 33 (todoterreno), que a fecha 1 de enero de 2022 no cumplan los requisitos de encontrarse domiciliados en el registro de vehículos de la ciudad de Madrid y de figurar de alta en el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del Ayuntamiento de Madrid.

También aclara que todos los titulares de turismos que infrinjan la normativa vigente para Madrid ZBE durante el periodo de aviso -desde las 00:00 horas del viernes 15 de septiembre hasta las 23:59 del 14 de enero de 2024- y sean interceptados por los dispositivos que comienzan a funcionar recibirán una comunicación de carácter informativo. No obstante, podrán ser sancionados si son detenidos por un agente de la autoridad o captados por algunos de los foto-rojo que ya están en funcionamiento.

Nuevas restricciones en 2024 y 2025

El calendario de la Zona de Bajas Emisiones de Madrid para los vehículos con etiqueta A va a seguir añadiendo nuevas restricciones cada año hasta el 2025. El próximo mes de enero y coincidiendo con las nuevas multas de las cámaras, los coches sin distintivo ambiental de no empadronados tendrán prohibido circular por cualquier punto de la ciudad, esté o no dentro o fuera de la M-30.

La última restricción programada del calendario, que alcanzará a todos los residentes en Madrid, llegará el 1 de enero de 2025, cuando ningún coche con etiqueta A (empadronados o no) podrá moverse por la capital. Desde esta fecha, tampoco podrán acceder ni circular por la capital los vehículos A que no sean turismos (camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores) que hasta el 31 de diciembre de 2024 no contarán con restricciones.

Actualmente el 3,7% de los vehículos que circulan por la M-30 no disponen de etiqueta ambiental, según datos del propio consistorio difundidos este jueves por Carabante. Según datos de Emesa (empresa gestora de la circunvalación), cada día pasan por este lugar 1,5 millones de vehículos, por lo que unos 55.500 coches, camiones o motos de tipo A podrían ser sancionados a partir de 2025.

El Ayuntamiento de Madrid defiende su ZBE explicando que “es la medida que más impacto tiene en la reducción de los óxidos de nitrógeno en la ciudad y la que ha contribuido en gran medida, junto a la renovación de las flotas hacia tecnologías limpias, a que la capital cumpliera por primera vez en 2022 con la directiva europea de calidad del aire”, explica en nota de prensa.