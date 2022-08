Música clásica para calmar... a los viajeros del Metro de Madrid

Porque a todos les gusta sentirse como Amelie entre las calles parisinas al ritmo de Comptine d'un autre étè y la música ayuda a calmar a los viajeros enfurecidos por los retrasos y las en ocasiones elevadas frecuencias de espera, el Metro madrileño ha lanzado la propuesta de embarcarse en sus convoys mientras la música clásica resuena por los andenes y se esparce bajo el asfalto. Algo que ya era habitual en algunos lugares con los músicos subterráneos, pero que ahora promueven desde la Comunidad en su megafonía oficial.

Música en directo dentro de un museo: MusaE estrena su temporada 2022

Saber más

Las estaciones de Ópera (líneas 2 y 5), Sevilla (L2), Tribunal (L1 y 10) y Cuatro Caminos (L1, 2 y 6) harán sonar por sus altavoces un repertorio de piezas instrumentales clásicas ejecutadas por la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (Orcam) durante todo el horario de apertura del suburbano.

La original y melódica idea se ha presentado en la mañana de este jueves 18 de agosto, en la estación de Ópera, justo después de que sonará la interpretación en directo de un fragmento de Música nocturna de las calles de Madrid, de Luigi Boccherini, compositor italiano que trabajó para la corte española y vivió en Malasaña. El músico encargado de traer esta melodía ha sido Felipe Rodríguez, violinista de la Orcam.

El proyecto quiere ser llevado a “cuantas más estaciones, mejor”, aunque depende de la implantación tecnológica que se necesita, según ha informado el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez. El plan piloto partirá desde la primera prueba el 1 de octubre y después se valorará extenderlo al resto de la red, sumando así a Madrid a una práctica que efectúan otros metros del mundo como el de Moscú.

Con el propósito de fomentar el consumo de música clásica y enriquecer el viaje de sus pasajeros, la prioridad en el uso del sistema de audio de Metro de Madrid seguirá siendo para las cuestiones relativas al servicio de la red, pero, en los momentos que sea posible, se escuchará la música clásica.

Esta actuación se va a llevar a cabo gracias al convenio marco firmado en abril por la empresa pública con la Fundación Orcam para fomentar la cultura musical y “para aportar valor” al Metro de Madrid, a pesar de los inconvenientes agravados por la última subida de la factura de la luz.

En las piezas que suenen, todavía no definidas, se dará prioridad a compositores que tengan algún tipo de relación con la capital: ya sean autores madrileños o bien con obras relacionadas con la ciudad, de todo tipo de épocas. “Apoyados en otros recursos documentales con los que acompañaremos a este programa, contribuiremos al conocimiento y la divulgación de la música entre los madrileños”, han añadido los responsables del servicio de transportes. Y si el transeúnte no cuenta entre sus gustos a la música clásica, siempre contará con la opción de continuar escuchando sus favoritos de pop, trap, rock, reggaeton, etc, en sus auriculares como de costumbre. Porque, para gustos, colores.