Sanidad deja sin confinar las zonas con más Covid-19 de Madrid capital sin detallar los motivos

Las elevadas cifras de contagios de coronavirus registradas en Malasaña, Chueca y Guzmán el Bueno esta semana no han provocado que la Comunidad de Madrid decrete ninguna restricción a la movilidad en estas zonas básicas de salud (ZBS), según han notificado este viernes los responsables de la Consejería de Sanidad. Además, el área con más contagios a tenor del último informe semanal, la de General Oráa en el distrito de Salamanca, también quedará libre de restricciones a partir del lunes, según se ha comunicado en la misma rueda de prensa.

Las cuatro ZBS citadas son las que mayor incidencia de coronavirus presentan a día de hoy, según los últimos datos hechos públicos por el Gobierno regional: General Oráa alcanzó esta semana un pico de 1.285 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, seguida de Guzmán el Bueno (1.268), Justicia-Chueca (1.242) y Palma Universidad (1.239). Todas ellas con mayor incidencia que algunas áreas que seguirán confinadas en Madrid como la de Andrés Mellado, en Chamberí, o la del Pozo del Tío Raimundo (Puente de Vallecas), que pese a marcar una tasa de 958 verá cómo sus habitantes serán confinados desde este lunes 8 de febrero.

¿Por qué ha tomado esta decisión la Comunidad de Madrid? Es difícil saberlo y sus responsables no dan detalles, más allá de una descripción general de sus criterios: esta semana decretan confinamientos en zonas de salud por encima de 1.000 nuevos casos por cada 100.000 habitantes -el número cambia cada 7 días- y siempre que la tendencia sea al alza, algo que sucede en las cuatro áreas con más casos, según los datos disponibles. Además, la Consejería de Sanidad tiene en cuenta "cómo se está produciendo la transmisión" en cada área y el "seguimiento de los diferentes indicadores epidemiológicos".

"La incidencia acumulada que aparece publicada el martes no es la misma que la que tenemos el jueves", ha explicado la directora de Salud Pública, Elena Andradas, en respuesta a la pregunta de elDiario.es. Según la metodología de su consejería, los datos de contagios hechos públicos cada martes se revisan hasta el jueves con los nuevos resultados de los tests que van llegando al departamento, y con ellos se deciden los confinamientos. "El martes 140 ZBS presentaban 1.000 o más nuevos casos y el jueves ese número era de 52", ha añadido.

Sin datos ni informes sobre los cierres

La Consejería de Sanidad no hace públicos los datos consolidados con los que toma las decisiones, por lo que no es posible contrastar esta información. Tampoco explica cuál es el origen de los contagios en cada zona de salud y si están asociados a muchos brotes o a unos pocos -lo que indicaría menor transmisión comunitaria-. Además, no existe un registro público y abierto del número de brotes y el origen de cada uno (contactos familiares, hostelería).

Los madrileños confinados perimetralmente tienen prohibido salir de su zona de salud, salvo para trabajo, estudios o necesidades urgentes. Esta restricción a la movilidad está amparada por el Estado de Alarma y su incumplimiento conlleva sanciones a partir de 600 euros, aunque en la práctica nadie vigila las entradas y salidas de ciudadanos en estas áreas y todo queda en la voluntad de cada ciudadano de cumplir las restricciones. La Comunidad de Madrid no está obligada a presentar ningún informe que justifique con datos la restricción a los movimientos de los ciudadanos y hasta ahora no lo ha hecho.

Madrid marcó esta semana su récord de contagios notificados en todo lo que va de pandemia. Pese a ello, el Gobierno regional permite desde este viernes un aumento en la agrupación de comensales en terrazas (de 4 a 6) y ya ha anunciado su intención de retrasar el toque de queda a las 23.00 en cuanto sea posible. Las cuatro zonas con más casos de coronavirus en la capital se encuentran en los tres distritos -Centro, Chamberí, Salamanca- que cuentan con más licencias de terrazas.