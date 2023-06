El párroco de San Antonio de la Florida también lamenta la falta de feria en sus fiestas: “Ha sido una auténtica chapuza”

Por primera vez en años, las Fiestas de San Antonio de la Florida se han celebrado sin su tradicional feria. Los vecinos se hicieron eco de la ausencia de atracciones y puestos de comida la semana pasada en una nota de prensa en la que aseguraban que era “una situación insólita”.

Cruce de acusaciones entre Mägo de Oz y Ayuntamiento de Madrid por el concierto cancelado en las fiestas de Moratalaz

Más

Según fuentes municipales, los feriantes recibieron los permisos para la instalación pero decidieron no llevarla a cabo a pesar de que el funcionamiento de atracciones estaba previsto hasta el domingo 18 de junio. Desde el Ayuntamiento de Madrid han responsabilizado en todo momento a los feriantes de lo ocurrido, despejando cualquier duda sobre su gestión.

Ante la decepción colectiva por la desaparición de la feria, el párroco de la ermita de San Antonio de la Florida, Juan Luis Rascón, se ha dirigido en una carta abierta al recién estrenado concejal de distrito, Borja Fanjul, en nombre de todos los vecinos. En el escrito, el sacerdote expresa su “sorpresa y desagrado por lo acaecido” según el texto al que ha tenido acceso Somos Madrid.

Las fiestas, que se celebran desde el siglo XVIII, cuentan con un carácter histórico y cultural innegable para la ciudad, “son miles de personas, de todo Madrid, las que cada año acuden a la parroquia a participar en los actos en honor a San Antonio”, relata el párroco en la carta. Rascón ha hecho llegar a Fanjul la decepción de los madrileños que visitaron la ermita el pasado martes: “Después de participar en la misa y recoger el pan de San Antonio o participar en la tradición de los alfileres, se tenían que volver a sus casas porque no había nada más que hacer”.

El sacerdote asegura que el programa improvisado de la Junta Municipal “a casi nadie ha convencido” y considera que el único escenario instalado en las fiestas ha contado con “pocas y muy opinables actuaciones” en comparación con años anteriores. También ha aprovechado el escrito para denunciar el cambio en las fechas de celebración, que en años anteriores han tenido lugar los días previos a la festividad del santo y no los posteriores como esta vez, “por algún motivo, que nadie ha tenido a bien explicar de manera satisfactoria, este año la verbena, más bien presunta, está teniendo lugar dos días pasada la fiesta de San Antonio”.

En nombre de sus feligreses y los vecinos, ha hecho llegar al concejal de distrito que “la programación de las fiestas de San Antonio de la Florida ha sido una auténtica chapuza”. El párroco ruega a Fanjul que en años sucesivos no se repita lo ocurrido y que las fiestas tengan lugar los días previos al 13 de junio, como la tradición indica, “haga lo posible para en años sucesivos no estropear las fiestas y no desdibujar esta verbena que no es una fiesta de barrio sin más, sino un patrimonio de todos los madrileños”.