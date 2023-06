“Con la menopausia tengo cistitis de repetición, ¿qué puedo hacer?”

Con la menopausia me suceden cistitis de repetición que nunca antes había tenido. ¿Me puede aconsejar un buen producto farmacéutico para prevenirlas? ¡Muchas gracias!

Livia

Antes de abordar el tratamiento de la cistitis de repetición durante la menopausia, es importante descartar cualquier factor de riesgo que pueda estar contribuyendo a su aparición. En el caso de la menopausia, la disminución de los niveles de estrógenos puede ser un factor clave en la aparición de estas infecciones, dado que la vagina y la uretra son tejidos estrogenosensibles, de ahí que el déficit de estrógenos provoquen cambios a nivel genitourinario: primero sequedad y con el tiempo atrofia del tejido. En el caso de los cambios que afectan a la uretra, ello puede favorecer el ascenso de microorganismos hacia la vejiga urinaria. También si hay un prolapso genital éste podría ser otro factor que influye en esta predisposición a las infecciones urinarias y por supuesto también habría que tratarlo (probablemente con fisioterapia de suelo pélvico u otros tratamientos que procedan dependiendo del grado y el contexto clínico particular).

Cuando se produce una atrofia genitourinaria debido al déficit de estrógenos, es importante tratarla, y una vez se recupera el tejido genitourinario podría disminuir la predisposición a las infecciones. Por lo general, para la atrofia se opta por tratamientos administrados localmente (estrógenos locales o precursores hormonales como la DHEA), lo que ayuda a recuperar el trofismo del tejido. También pueden utilizarse técnicas de ginecología regenerativa como la radiofrecuencia o el plasma rico en plaquetas para la atrofia.

Pero insisto en que es importante también considerar si existen otros factores de riesgo, enfermedades o hábitos de vida asociados a esta predisposición a las infecciones, para abordarlos correctamente y poder darle una solución. También es necesario conocer cuál o cuáles son los microorganismos que causan estas infecciones; para ello hay que realizar una prueba de cultivo de orina (urocultivo) en el momento de presentarse la infección (nada tiene que ver el urocultivo con el sedimento de orina, esta última solo identifica si hay infección o no, en cambio, el cultivo nos detalla cuál es el microorganismo responsable y a qué antibióticos es sensible, a veces las infecciones de repetición ocurren porque el microorganismo es resistente o parcialmente sensible al antibiótico que se está utilizando).

La información del cultivo es fundamental para saber si hemos seleccionado el antibiótico adecuado. Para poder tener un urocultivo hay que anticiparse a la infección, es decir, tener el volante y el recipiente donde recogerás la orina para que en cuanto comience la infección cojas la muestra. De este modo, antes de tomar antibióticos puedes hacer la recogida y llevarla a analizar para obtener el urocultivo y antibiograma. En caso de que el microorganismo sea resistente o parcialmente sensible al antibiótico que tomaste podremos dar a continuación el antibiótico correcto al cual sabemos que es sensible el microorganismo detectado en el urocultivo.

En algunos casos, es preciso acudir a un urólogo para realizar otras pruebas y/o tratamientos específicos acordes con la situación particular de cada paciente.