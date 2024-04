10º Aniversario de Micromachismos

Abril Zamora, actriz, escritora y guionista

“A mí me ha pasado muchísimo [sobre el acoso callejero], es una cosa que lamentablemente tenemos demasiado aceptada. Yo siempre he sido una mujer pero no siempre he vivido socialmente como una mujer. Entonces vi un cambio súper exagerado en la forma de relacionarse conmigo o de entrarme en una discoteca o de acosarme por la calle. Y ya no es solo por ser una mujer, sino que en mi caso es con el ‘agravante’ de ser una mujer trans”

Elvira Megías