DS introduce mejoras en su 'programa VIP' y planea ampliarlo a pymes y autónomos

En todas las marcas de automóviles, pero especialmente en aquellas consideradas premium, la posesión -o el uso- del coche es solo parte del servicio que se presta, y este no se entiende a estas alturas sin el complemento de una experiencia de cliente satisfactoria. DS tiene claro que esa forma de agasajar a los conductores de sus modelos es clave en su estrategia, razón por la que hace tiempo que les ofrece un catálogo de servicios especiales que a partir de ahora se denomina Only You Privilege.

Como novedades para este 2022, el programa comprende una nueva identificación exclusiva que reconoce al usuario en cualquiera de los entornos DS en los que se mueva, siempre después de haberse dato de alta -de forma gratuita- en la app MyDS. La membresía pasa a extenderse por un periodo de tres años, a lo largo de los cuales se tendrá un 20% de descuento en Rent a DS, el servicio de alquiler de modelos de la marca a través de Free2Move Rent que tiene un interés particular para los poseedores de modelos 100% eléctricos, como el DS 3 Crossback E-Tense, que necesiten puntualmente un vehículo de combustión para sus desplazamientos largos.

A lo largo del año está previsto, además, ampliar Only You Privilege a pymes y autónomos, además de hacerlo llegar a más ciudades españolas. De momento, son 1.900 los miembros del club y 14, las experiencias exclusivas que pueden disfrutarse en nueve ciudades de nuestra geografía.

El programa de fidelización de DS seguirá incluyendo eventos y experiencias especiales para los clientes de la marca; DS Service, que ofrece mantenimiento y reparación del automóvil, así como asesoramiento; el mencionado Rent a DS y el servicio DS Valet, que permite evitar desplazamientos al concesionario o al taller para entregar o recibir un vehículo, con todas las garantías higiénicas necesarias en la actualidad.

DS Valet dispone de las modalidades Pick Up (recogida del vehículo y, en su caso, entrega del coche de sustitución en el lugar que indique el cliente), Delivery (entrega del automóvil una vez reparado) y Pick Up & Delivery, que combina las ventajas de las otras dos.

El programa Only You Privilege brinda la posibilidad de vivir momentos inolvidables: catas de vinos excepcionales y visitas privadas a bodegas; menús degustación de los chefs más prestigiosos y cenas en restaurante con estrellas Michelin, limitados a una visita al mes y sin posibilidad de repetir en el mismo establecimiento; visitas privadas a museos; momentos de relajación en los mejores spas; y eventos relacionados con el automóvil. Los clientes pueden acceder también a condiciones especiales en firmas de lujo de moda, tecnología o artículos de viaje.

Como decíamos al principio, para activar estos servicios, basta inscribirse en el programa Only You Privilege a través de la app MyDS, con lo cual se obtiene un ID único de miembro que permite una comunicación más fluida y una rápida identificación del usuario en cualquiera de las gestiones del programa que realice. La aplicación, por supuesto, es capaz también de recordar dónde se ha aparcado el coche o prever operaciones de mantenimiento.

Por último, el programa VIP de DS cubre un servicio de atención al cliente personalizado y exclusivo, con especialistas expertos que responden en tiempo real a cualquier pregunta sobre productos y servicios de la marca y a cualquier incidencia relacionada con el vehículo. Como es natural, esta prestación se complementa con el correspondiente servicio de asistencia en carretera.

Un buen año para la marca francesa

Junto con las novedades de Only You Privilege, DS ha comunicado los resultados obtenidos en 2021, un ejercicio donde el mercado premium se contrajo más de un 8% y que la firma del grupo Stellantis salvó con una subida del 6% con respecto a 2020. En total, entregó 4.595 vehículos, lo que representa una cuota de mercado del 3,1% y la sitúa en el séptimo lugar entre estas marcas escogidas.

De esas 4.595 unidades, 1.335 corresponden a modelos LEV (de bajas emisiones, esto es, eléctricos puros o híbridos enchufables), lo cual supone más de un 29% del total. En cuanto a volumen de ventas de este tipo de vehículos, DS ocupa la octava posición del ranking con una cuota de mercado del 5,52%.

Por modelos, el DS 7 Crossback ha sido el modelo más vendido de la marca, con 3.476 unidades, seguido del DS 3 Crossback, que sumó 973, y el DS 9, que se apuntó 68, en tanto que el recién llegado DS 4 solo pudo añadir 77. El mix LEV alcanza el 94% en el DS 9, el 64% en el DS 4 y el 33% en el DS 7; en el DS 3 se queda en el 8% porque la única versión electrificada del coche es la 100% eléctrica E-Tense.