"En este concierto intentaremos volver a sorprender a los murcianos"

Manuel Carrasco hace aparición en Murcia con su gira "La Cruz del Mapa", calificada por él mismo como la mejor gira que "ha tenido nunca", y que podrán disfrutar esta noche en el ruedo de la Plaza de Toros de la Condomina a las 22:00h.

Él, que de Isla Cristina a Abbey Road llegó con su música y su guitarra para hacer uno de los discos más completos de su carrera, (el octavo) "La Cruz del Mapa", viajará a una treintena de escenarios durante esta gira que promete ser tan grande como la profundidad de sus letras y tan fuerte como la garra y el empeño que pone en los escenarios.

¿Quién puedes decir que es Manuel Carrasco a día de hoy?

Manuel Carrasco es un apasionado de la música, un tipo que lleva su verdad al mundo contándolo a través de canciones. Un tío que es feliz haciendo lo que más le gusta: cantar.

¿Qué queda de ese 'triunfito' de hace 17 años?

Bueno… de aquel niño que fui queda todo, al fin y al cabo. Claro que, con mucha más experiencia, con mucho más recorrido, con mucho más vivido en definitiva. Pero eso sí, con la misma ilusión, con las mismas ganas de seguir creciendo musicalmente y personalmente. Digamos que de alguna manera aquel niño sigue viviendo en mí, y se encuentra bien despierto. En ocasiones echo la vista atrás y miro todo como con mucho cariño, aquel niño fue un valiente que me ha traído hasta aquí, hasta este momento en el que me encuentro en mi carrera después de tantos años.

Digamos que formas parte de un grupo de cantantes talentosos en cuanto a la composición de su música y a cómo han sabido llegar al público. Un grupo de artistas muy reconocible: Pablo López, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Manuel Carrasco… ¿Sois conscientes de que sois referentes musicales del Pop de nuestro tiempo?

No. Realmente no es algo que piense ni que tenga muy presente en el día a día. Intento ver las cosas con mucha naturalidad, sin necesidad de darle una solemnidad mayor. Es verdad que hay muchas historias que te lo hacen saber… Hoy mismo, un vídeo que me han hecho llegar de las redes sociales, de una familia, donde concretamente la madre le da una sorpresa al niño enseñándole una entrada de un concierto mío y, claro, la reacción es como muy emocionante. Y ahí te das cuenta que hay ciertas cosas mías, de mis compañeros, que influyen en el día a día de las personas.

Pero bien es cierto que yo no estoy pensando constantemente en ello. Intento llevarlo todo de una forma natural, porque entiendo que así tiene que ser y además que siempre me ha ido mejor pensando así. Intento que todo fluya simplemente… Es verdad que pienso que no tengo muchas virtudes. Pero las pocas que tengo están relacionadas con la música y eso me ha llevado hasta aquí de alguna manera. Por lo que estoy muy agradecido al destino, o llamémosle como sea, por haberme otorgado con esa cosilla.

Hace unas horas conocíamos que ostentas el récord de en la lista de Los 40 Principales con 26 semanas de permanencia con tu canción "Déjame ser" de tu último disco "La Cruz Del Mapa" ¿Cómo se queda uno?

Pues mira, agradecido. Creo que todo lo que me viene pasando desde hace unos años es totalmente excepcional, fabuloso, y soy muy consciente de ello. He pasado por todas las etapas posibles durante mi carrera, y es por ello que disfruto y valoro todo lo que está ocurriendo, lo que estamos consiguiendo. Como digo es excepcional después de tantos años estar viviendo lo que estoy viviendo : en los conciertos, en los discos, siendo el disco más vendido, lo que me acabas de contar… todo es abrumador, y el sentimiento es de puro agradecimiento.

Y sí que es cierto que he trabajado muchísimo para hacer un buen disco, el hecho de intentar que las canciones fueran consistentes y que mi impronta personal estuviera bien marcada en cada una de ellas lleva horas de dedicación. Esto evidentemente me lo han dado los años, pero también hay que trabajar muchísimo para conseguirlo.

Creo que la 'Cruz del Mapa' es un disco muy completo, en el que noto que está teniendo aceptación por parte de la gente. En ocasiones dices: "Vamos a tocar a la puerta de la gente", y sí, resulta que la gente está, y además de la mejor manera. Así que muy agradecido por todo.

Has pasado de Isla Cristina a los mismísimos estudios de Abbey Road, donde has grabado tu último disco. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuánto de Beatle tiene Manuel Carrasco?

(Risas) Muchísimo, claro que sí. Además me lo decía: "Mira, aquí uno de Isla marcando su territorio…". Y es verdad, fíjate que yo nunca he perdido mi raíz, ya que está muy interiorizada en mi música. El disco está grabado a la antigua usanza, todo tocado, y la verdad que ha encajado muy bien con los estudios de Abbey Road. Tener la mejor de las salas, con esa parte mítica que tiene, esos instrumentos, esa microfonía y ese punto añejo que yo creo que también tengo, y lo tiene mi música, ha hecho que todo encaje.

Además, creo que cualquiera que escuche el disco sabe y siente que hay algo de verdad, que suena natural y que tiene esa parte de especial por haberlo grabado allí. Haberlo grabado con esa instrumentación que utilizaron en su día los Beatles, Pink Floyd, Elton John… algo hay allí, en ese sitio y que se ha impregnado en el disco.

¿Te atreverías a quedarte con alguna de las canciones de "La Cruz del Mapa"?

Pues si te tuviera que decir alguna… Creo que "Me dijeron de pequeño", que es la canción que abre el disco, me describe muy bien. "Ella vino al mundo", que es una canción que le dedico a mi hija y que tiene un sentimiento bonito y especial… que además la canté el otro día por primera vez, pues intento ir cambiando el repertorio en el directo, y fue muy bonita la sensación que tuve. Otra que se llama "Vete". En fin, no voy a seguir porque me has pedido una y ya llevo tres (risas). Digamos que son tres canciones que resalto por lo que me aportan y por lo diferentes que son sonoramente hablando.

Hablando de "Me dijeron de pequeño", te escuchamos cantando: "Amigos enredaderas, artistas del postureo... Y me canso de las luces, de la gente de mentira… De los 'guays' de pacotilla". ¿Para quién van dirigidos esos renglones?

Es evidente… no voy a descubrir nada que la gente no pueda intuir. Vivo en un mundo muy parecido al que describo y me siento como pez fuera del agua cuando me acerco a ese mundo. Y lo escribo para decir: "Yo por aquí paso de largo, realmente me gusta más estar del otro lado". No obstante, convivo, aprendo y forma parte del espectáculo.

¿Cómo y cuándo, si existe momento y sitio, te diste cuenta de que estabas en el lugar que estás?

No hay un momento en cuestión. Todo es muy progresivo, poco a poco vas subiendo escalones, todo se hace como de una manera muy natural. Yo me sigo sorprendiendo, no es una cosa que dices: "! He llegado y ya¡", no. Pero desde luego creo que se llega porque sigo dándole la importancia a las cosas que para mí la tienen. Como por ejemplo el hecho de coger la guitarra, emocionarme e intentar hacer una y otra vez una mejor canción. Para mí esto es lo que importa y lo que me hace feliz. Ese código ha hecho que mi carrera crezca, el empezar la casa por el mismo sitio, sin estar pensando en grandes cosas. Como cuando tenía veinte años y le tocaba la guitarra a mis colegas, quería encontrar una buena reacción. ¡Ojo!, lo importante no era lo que me decían, sino el notarlo, el sentir su emoción. Y mira, desde esta perspectiva lo veo todo y van saliendo las cosas: primero llenas una salita, un pabellón y luego llenamos estadios, como ya nos ha pasado.

Eres músico, joven, emprendedor, padre… ¿Te deja la música espacio para ver la política que gobierna nuestras vidas o eres ajeno a ese mundo?

Claro que sí hombre, soy muy consciente y además procuro estar muy al tanto. Veo lo que vemos todos, este circo a veces que hay alrededor de la política. Se ha mediatizado tanto todo, que es un continuo bombardeo de noticias que además caducan al momento. Me siento como la mayoría: viéndolas venir. Esperando ver qué parte es verdad, qué van a cumplir de lo que dicen y nos trasmiten... Estoy en el presente de las cosas y por supuesto me importan. Y ojalá quien en este caso quien nos tiene que dirigir tenga la mayor de las suertes del mundo para que la vida de la gran mayoría vaya mejor.

Bueno, y, ¿cómo llevas la gira "La cruz del mapa"? Empezaste el 4 de Mayo en Valladolid y llegas a Murcia el viernes 7 de Junio ¿Hay brújula que pueda con ella?

Está siendo una auténtica pasada. Hay un puro disfrute encima del escenario, pura adrenalina, pura pasión. Todo esto viene dado de todas las vivencias que me han pasado a partir de las canciones y que acaban celebrándose encima del escenario. Hay algo especial, creo que conectamos con el público y está siendo una gira maravillosa, la mejor que he tenido nunca.

Recuerdo además la última vez que estuvimos en Murcia, y debo decir que fue una pasada, y estoy convencido de que esta también lo será, por lo que vamos a ir a por todas.

En 2016, cantaste a murcianos y murcianas por bulerías. Enlazaste versos con nuestras señas de identidad e hiciste de Murcia poesía. ¿Cómo se hizo?

Generalmente es un curro que me pego y que me gusta hacer como detalle al público que viene a vernos. Con respecto a lo que os compuse esa noche, hay cosas que conozco y otras que pregunto para que tenga un sentimiento bonito y veraz, para que todo esté bien hilado. En este caso… hay un compatriota en la banda, que es Roberto Lavella, que hace de buen espía y que me ayudó con ello. En este concierto haremos algo también con lo que intentaremos volver a sorprender, más si cabe, a los murcianos y a las murcianas.