Xoel López, músico: "Mientras haya emoción, mientras haya belleza, mientras haya liberación de sentimientos siempre merecerá la pena"

Xoel López presenta su nuevo disco “Si mi rayo te alcanzara” el 3 de Abril en el Auditorio el Batel de Cartagena. El por aquellos adolescente quien tuviera una revelación existencial en tierras murcianas sobre como deseaba que fuera su carrera, vuelve pleno y en la línea vislumbrada con su decimoquinto álbum sobre el alma. Nos adentramos a conocer a una de las figuras más solventes y representativas de la escena independiente, con más de veinte años de carrera, tras triunfar con la mítica banda Deluxe y ser reconocido como Mejor Artista Nacional en los premios de la música independiente 2013, llega a Cartagena tras colgar el cartel de entradas agotadas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Castellón y Narón.

¿Quién es Xoel López según uno mismo?

Diría que mis canciones hablan de mí, a pesar de no llegar a expresar todo lo que soy como la persona. Como artista, creo que soy un apasionado que busca la belleza dentro de sus posibilidades, la autenticidad, así como todo aquello que me haga feliz y, por supuesto, también a los demás. Por otra parte, también me considero aventurero, tanto en lo vital como en lo profesional; he intentado buscar siempre nuevos horizontes.

Es la tuya una carrera dilatada, con veinte años de carrera musical a las espaldas y quince álbumes. ¿Consideras que tu éxito actual es más puro y real que el de antaño?

Nunca había pensado en esos términos, la verdad sea dicha. Me parece que cada momento tuvo lo suyo y que todos los momentos son respetables. Yo he tenido muchos públicos distintos, pero creo que siempre he sido coherente con cada momento de mi vida y en cada etapa. Ten en cuenta que yo nunca soné en radio fórmulas, ni tengo una canción que conozca todo el mundo, lo que considero que ha sido algo que siempre me ha permitido estar con los pies en la tierra.

Los públicos cambian, como bien dices, hoy en día podemos ver disfrutar de la música independiente, lo mismo a niños de corta edad que a personas de edad más avanzada. En definitiva, nos encontramos con un público muy heterogéneo en tus conciertos, ¿ha cambiado la sociedad o ha cambiado la música independiente?

Tu pregunta me lleva a varias reflexiones, pues dudo tener una respuesta clara para esto. Sin embargo, creo que hay algo generacional en todo ello, pues son los padres de estos niños quienes protagonizan este acontecimiento poniéndoles a sus hijos mis canciones y llevándolos a mis conciertos. La otra cuestión que puede sumar es que mi música actual es más transversal que la de antaño. Lo mismo la puede escuchar un chaval de siete años que un señor de setenta, siendo algo que vivo en mis propios conciertos.

Acabas de volver a darle vida junto a EDE a uno de tus temas de la época de Deluxe, “QUEMAS”. ¿Cómo te has sentido al recuperar joyas del pasado?

Te reconozco que esto parte de un secreto bien guardado. Realmente esta canción sale cuando Deluxe se termina y en aquel momento pasó desapercibida, haciéndole sombra otras canciones del disco “Reconstrucción”, así que sentía que le debía otra oportunidad. A EDE le gustó la canción y fue ella la que me propuso grabarla. Para mí fue perfecto: ella quería cantarla, yo quería recuperarla y, bueno, qué mejor que en su voz.

¿Qué hacemos con la industria musical? Se dejaron de vender discos pero se disponía del sustento de los conciertos. Ahora que tampoco se hacen conciertos… ¿hacia dónde va la música?

Yo fíjate que ya llegué a la industria musical cuando no se vendían discos (risas). Debí de estar cerca, porque todo el mundo me decía “Joe, si hubieras llegado hace unos años, estarías vendiendo tal cantidad de discos, ganando dinero… “¡Me cago en la leche!”, dije (risas). No sabría decirte hacia dónde vamos, pero sí sé que la música sigue siendo importante, que hay gusto por ella, hay diversidad, pasión por los festivales y que, incluso, lo de tener cultura musical es algo que suma en esta sociedad, y eso es importante.

Xoel, nos encontramos con un tigre, un vampiro, un pez globo y con Joana… ¿Qué podemos decir que es tu nuevo disco “Y si mi rayo te alcanzara”?

Un zoológico (risas). En ocasiones me planteo de dónde salen todos esos personajes y al final es que salen de uno mismo, de lo que uno va viviendo, de la simbología que uno tiene en la cabeza. De hecho, te confieso que yo nunca vi un pez globo, pero sí sabía que puede ser muy peligroso si no se cocina bien. Esa idea de que algo que te guste pueda ser venenoso y te pueda matar me parecía muy interesante para esa canción, que, en definitiva, es como que no siempre lo que nos gusta es lo que nos conviene.

Con respecto al nombre del disco, es el título de una canción que expresaba bien esa idea de compartir lo mío. Digamos que ese rayo pretendo ser yo mismo, mi vida, mi experiencia, mis canciones… con el deseo de llegar a otras personas para disfrutarlo juntos.

¿Qué tal lo de dejar la producción en otras manos después de ser tú quien lo haya hecho durante tantísimo tiempo?

Pues muy bien, ha sido como ir al peluquero y decirle “Hazme lo que quieras”. No había trabajado nunca con Campi, pero tanto él como yo estábamos al tanto del trabajo del otro, lo cual era importante. Me parecía bonito en esta ocasión que otras personas dejasen su impronta en mi trabajo y aportaran otras cosas que no emanaran de mi mismo.

¿Cómo estás llevando el pelotazo del tema “La espina de la flor en tu costado” con la serie de Netflix “El desorden que dejas”? Hay a quienes les gusta más la canción que la propia serie…

Un poquito desconcertado al principio. Nunca había experimentado algo así, el hecho de que un elemento ajeno a mi música llevase a la misma a una cantidad de gente y de público a la que yo no estoy acostumbrado realmente desconcierta. Y es verdad que estas cosas te dan un poco de subidón, pues es como si una canción naciera con una varita mágica y, bueno, pues digamos que es la “pija” del repertorio, qué le vamos a hacer.

Hace unos días veíamos como Love Of Lesbian reunía a 5.000 personas en el Palau Sant Jordi en una especie de prueba piloto. ¿Qué te pareció y, por otra parte, como afrontas tu propia gira?

Me parece una gran noticia, me puse muy contento. Creo que es un ejemplo para todos. Si esto va a durar en el tiempo debemos encontrar fórmulas para adaptarnos. Es lo que hizo Love of Lesbian y me parece una gran noticia.

Con respecto a la gira, venimos de dar una veintena de conciertos el año pasado, con gente con mascarilla y con todo lo que lleva asociado, y parece que al final como que te vienes acostumbrando. No deja de ser raro, claro: las mascarillas, que la gente no pueda bailar…, pero al acostumbrarte te diré que sigue habiendo emociones en los conciertos, la gente está incluso hasta más receptiva; yo mismo me he llegado a emocionar más si cabe que en cualquier otro momento. Mientras haya emoción, mientras haya belleza, mientras haya liberación de sentimientos siempre merecerá la pena.

¿Qué conoces de Murcia?

A Murcia he ido a tocar desde muy joven. Recuerdo especialmente una gira con mi primer grupo, Elephant Band, con 17 años, y recuerdo ir a Cartagena y a Santiago de la Ribera a tocar a un chiringuito en la playa. En Murcia capital también hemos tocado mucho, con Deluxe hubo una época en la que siempre empezábamos las giras allí. Además, recuerdo haber tenido una revelación en “El garaje de la tía María”, seguramente por el año 2003 o así. Cuando me vine a dar cuenta, estaba la sala llena y me dije “Esto es lo que quiero”. Venir a Murcia y que la gente comprara una entrada para vernos me llevó a un punto de inflexión. Fue el día en el que me di cuenta de cómo deseaba que fuera mi vida como cantante.

¿Qué nos vamos a encontrar en Cartagena el próximo sábado?

Pues os vais a encontrar con nuestra música, con el disco entero más otras canciones históricas del repertorio, así como con la compañía de Charlie Bautista, EDE, Alice Wonder, Adrián Sejas, Teyou y con un servidor.