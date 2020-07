Docentes y asociaciones de Murcia denuncian la escasez de medidas para la reapertura de los centros educativos

Tras la publicación el pasado viernes 10 de julio de la guía de prevención de medidas higiénico-sanitarias para la reapertura de centros formativos frente a la COVID-19, plataformas y asociaciones educativas, así como profesionales de la docencia, denuncian la carencia de un plan específico para encarar la posibilidad de contagio en los centros.

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de la Región Murciana (Marea Verde), en la que participan sindicatos, partidos de la oposición, asociaciones de padres y estudiantes, y otros colectivos relacionados con la educación, amenaza con la convocatoria de protestas y manifestaciones ante la falta de recursos materiales y profesionales para atender al alumnado y a las familias más vulnerables.

“El comienzo de curso va acercándose, y nuestra Región y nuestro sistema educativo afrontan el nuevo curso escolar sin un plan específico para hacer efectivas las estrategias necesarias y reclamadas por los expertos de cara a evitar nuevos contagios”, exponen desde la plataforma en un comunicado.

Por su parte, Ginés Ruíz Maciá, concejal y portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, ha mostrado su apoyo a las apelaciones de la Marea Verde a través de una publicación en su perfil de Facebook. “Estamos a mitad de julio y aún no hay compromisos ni propuestas claras respecto al inicio del curso. El Gobierno Regional no puede hacer como si no pasara nada”, expone el edil.

Además, el anuncio de contratación de 500 docentes de refuerzo para el inicio del curso, realizado por Esperanza Moreno, consejera de Educación, durante la presentación de los datos de escolarización para el curso 2020-2021, tampoco contenta a asociaciones y plataformas ya que resulta una cifra insuficiente a la hora de repartirla entre los centros.

El objetivo de la contratación de estos nuevos profesionales será el de apoyar en las tareas de cumplimiento del protocolo elaborado ante el coronavirus, como las entradas y salidas de los centros, la dotación de información a los familiares, la adquisición de material higiénico-sanitario, entre otros.

Nacho Tornel, responsable de la Federación de Educación de CCOO, explica que “en la repartición tocaríamos a 0,61 profesores por centro. Además, ya existe una norma que expone que en los colegios cuando la ratio media supera los 23 alumnos se concede automáticamente un maestro de apoyo y sólo con eso ya te salen 500 profesores más”.

Descontento y dimisiones de equipos directos de IES

Por otra parte, existe un estado de indignación general entre los equipos directivos de los centros educativos de la Región de Murcia debido a esta escasez de medidas propuestas. Algunos de estos directores asumen como inviable la guía, ya que deja en sus manos la responsabilidad de diseñar y gestionar los planes de contingencia a llevar a cabo en colegios e institutos. De este modo Cristóbal Berrocal, director del IES de Beniajan, pedanía murciana, solicitaba el pasado martes 7 de julio el cese como responsable del centro ante la imposibilidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en función de lo publicado en la guía.

Así lo exponía Berrocal en un mensaje difundido por toda la comunidad educativa, en el que advertía que la idéntica dotación de recursos frente a cursos anteriores, así como la ausencia de medidas organizativas, fueron el motivo del abandono del cargo.

Raimundo de los Reyes, presidente de la Asociación Estatal de Directores de Instituto, apunta que “la guía es tan minuciosa que choca con la realidad organizativa diaria de un centro de secundaria; no nos sentimos seguros de garantizar la mayoría de estas prevenciones: entradas, salidas y recreos escalonados, circulación espaciada en el interior del centro y otras medidas que en la actualidad de un instituto resultan inviables”.

Durante la jornada del pasado lunes 13 de julio tuvo lugar una reunión entre la Comisión Regional de Directores de Secundaria y la Consejería de Educación para tratar las quejas que se han producido durante la última semana por parte de los equipos. Fuentes de la Consejería de exponen que “se están convocando reuniones con la Federación de padres y madres, y directivos tanto de primaria como de secundaria, para perfilar algunas de las medidas y adecuarlas a las características de cada centro”.