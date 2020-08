'Maestra enfurecida', la docente tuitera que consiguió 230.000 firmas para una vuelta al cole segura: “Tienen que bajar la ratio y contratar profesores”

Más de 15.000 usuarios la siguen en su perfil de Twitter, y 230.000 personas se han adherido a su última batalla, garantizar que se reabran los colegios este curso, pero que se haga bajo unas condiciones de seguridad para toda la comunidad educativa. La 'Maestra Enfurecida' es conocida en la redes sociales por su ciberactivismo para salvaguardar a la escuela pública de todos los males que la acechan. "Están dinamitando la pública, es una campaña de acoso y derribo", considera esta docente murciana, que en el primer 'fregado' que se metió fue en su campaña contra el veto parental, herramienta con la que se pretendía exigir autorización para que los alumnos pudieran participar en algunas actividades complementarias referentes a la educación afectivo sexual.

#VueltaSegura es la etiqueta de la nueva iniciativa de recogida de firmas, que se ha hecho viral, y que ha conseguido aglutinar el apoyo de miles de profesores de todas las comunidades autónomas, uniendo sus fuerzas para exigir al Ministerio de Educación una reapertura digna y segura del futuro curso lectivo.

La campaña, que cuenta ya con más de 230.000 firmas, ha dado lugar a un "innovador" movimiento a través del cual numerosas familias y grupos de docentes se sienten identificados y exigen a los gobiernos central y autonómicos un cambio en las pautas en las que se enfoca la nueva vuelta al cole.

Las firmas serán presentadas este miércoles por varios profesores procedentes de la Asociación de Docentes por la Educación Pública de Madrid (ADEPeM) en representación de la tuitera murciana, precursora principal del movimiento; pero la recogida de apoyos seguirá abierta. Así, se entregarán 24 horas antes de la celebración de la Conferencia Sectorial en la que Sanidad y Educación tratarán con las comunidades autónomas la reorganización de la nueva apertura de los centros educativos. "Nos encontramos en un momento clave, se trata de presionar al Gobierno poniendo de manifiesto la cantidad de personas que no están de acuerdo con las propuestas realizadas", explica a elDiario.es Región de Murcia.

"Los profesores y trabajadores de los centros escolares que hemos tenido acceso a los protocolos anti-COVID que se están manejando estamos preocupados", se lamenta la tuitera. Lo único que se les va a exigir a las escuelas, continúa, es que usen mascarillas y gel hidroalcohólico, "pero todo lo demás va a seguir exactamente igual". Es decir, "ni las van a dotar de más medios, ni de espacios, ni de personal; han tenido meses para planificarlo y ya hemos visto en las instrucciones que nos han llegado a los centros que no son más que un 'apañaos' cómo podáis con lo que tenéis", explica Maestra Enfurecida.

"Los Gobiernos centrales y autonómicos saben perfectamente que la única forma segura de volver a las aulas es bajando la ratio de alumnos por clase y contratando más profesores", repite tajante. "No hay otra forma posible de mantener la distancia de seguridad en clase si no dividimos los grupos en diferentes espacios y se contrata más profesorado para atenderlos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se están comportando de manera tan irresponsable?", se pregunta.

"Estamos movilizando un tipo de lucha que, en tiempos de pandemia, se ha convertido en la más efectiva: hoy las diferentes mareas, blanca, verde, etc. se han reinventado, convirtiéndose un solo tipo: la marea digital. Ahora hace más daño lo que se dice en redes sociales y medios de comunicación, que en una concentración pública”, expone la ‘Maestra Enfurecida’, activista integrante también del colectivo ciudadano murciano Docentes Unidos, agrupación en lucha por la garantía de seguridad de la escuela pública ante el incremento y desarrollo de la pandemia en la Región.

"La pretensión principal de la campaña se basa en poner en conocimiento general que la vuelta a las aulas presentada por los gobiernos no es segura, algo en lo que todos tienen algo de culpa: aunque se hayan transferido las competencias a las comunidades, el Ministerio podría obligarlas legalmente a bajar las ratios o tomar otras medidas", expone.

Reclaman reducir las ratios, contratar a más docentes e invertir en más medios "para poder incrementar así las medidas de seguridad y limpieza" ante la situación actual de pandemia.

La repercusión de lo que empezó como una iniciativa personal ha acabado convirtiéndose en una lucha colectiva fuera de toda expectativa, llegando a otras comunidades autónomas como Canarias, Galicia, Andalucía o el País Vasco, entre otras, y trayendo a colación movimientos similares por parte de grupos de padres y docentes.

"La campaña ha ido cogiendo más fuerza y acogida con el paso del tiempo, terminando por convertirse en una lucha trasversal en la que mucha gente se interesa y se mueve. Ante la ausencia de propuestas gubernamentales, se ha hecho más urgente la necesidad de esta petición", apunta la Maestra Enfurecida.

Gran parte de los impulsores de otros movimientos ciudadanos con similitud están entregando sus firmas esta semana en sus respectivas comunidades. En la Región de Murcia, la plataforma AMPAS Unidas entregará también mañana (por este miércoles) en la Consejería de Educación sus más de 11.000 firmas recogidas en apelación a una vuelta al cole segura e igualitaria.