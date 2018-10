La Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia (SFRM) lamenta la falta de planificación de la consejería por la convocatoria de urgencia de interinos

Desde la SFRM se alerta ante el abandono que sufre la especialidad de Filosofía en Secundaria en la Región de Murcia. Muestra clara de ello es la puesta en marcha de la orden de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que “se convoca a aquellos integrantes de la totalidad de las listas de interinos de la comunidad autónoma de la región de Murcia que deseen ocupar plazas de la especialidad de filosofía del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria”, que revela la falta de planificación de la Consejería de Educación ante la necesidades reales del profesorado de Filosofía en los centros educativos de la Región de Murcia.

La CARM, ante la necesidad de cubrir plazas de profesorado de Filosofía y la falta de interinos de esta rama en la Región, se ha visto obligada a abrir esta convocatoria de manera extraordinaria de acuerdo a la Orden de 27 de junio de 2018.

No obstante, para la SFRM, este procedimiento de urgencia se podría haber evitado si se hubiera convocado con suficiente antelación oposiciones de Filosofía, proceso que no se ha producido hace casi 10 años. Además, según la SFRM, el procedimiento, tal y como se ha realizado, evidencia clara improvisación y desconocimiento de la necesidades reales de la especialidad y no garantiza que las nuevas plazas vayan a ser ocupadas por profesorado que haya superado el proceso regular de oposición pública, procedimiento que garantizaría su competencia en la materia.

Finalmente, la SFRM ha recordado la necesidad de poner en marcha la moción aprobada en la Asamblea Regional por la que la Filosofía recupera su espacio de obligatoriedad en todos los bachilleratos y aumenta la carga lectiva en los niveles inferiores.