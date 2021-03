Docentes Unidos reclama protocolos de salud ante la vuelta a la presencialidad en Bachillerato y la convocatoria de oposiciones de secundaria

El colectivo Docentes Unidos ha vuelto a pedir que se aborden y se resuelvan los problemas que llevan denunciando desde hace un año: “Queremos poner sobre la mesa los asuntos urgentes que nos preocupan y que no son cuestiones susceptibles de debate, sino que son los eternos problemas sobre los que llevamos reclamando solución desde hace un año”, aseguran en un comunicado a los medios de comunicación.

Los docentes se quejan de que a día de hoy la consejera de Educación "esté desaparecida" y no atienda a las peticiones que se demandan ante el auge del miedo a los contagios por la vuelta a las aulas de los grupos completos de 2º de Bachillerato, y con la vacunación de los docentes paralizada. Es por ello que, de nuevo, trasladan sus inquietudes a la opinión pública, a las familias y a los responsables educativos, señalan en su escrito.

En primer lugar, el grupo respalda el comunicado derivado de la asamblea realizada el día 10 de marzo por la Asociación de Directivos de Centros Públicos de Educación Secundaria de Murcia (ADES). “La vuelta de los alumnos de segundo de Bachillerato y la vacunación al profesorado paralizada es una aberración”, reclaman. Docentes Unidos se queja de que ante la vuelta de los alumnos no se están planificando nuevos espacios ni se cuenta con profesorado extra que dé respuesta a este aumento de alumnado.

Además, exigen de forma inmediata unos protocolos claros de salud para las oposiciones al cuerpo de profesores de secundaria. “Todavía no sabemos cómo se va a organizar este proceso y no obtenemos respuestas por parte de los responsables últimos de esta sinrazón. En caso de que no se planifiquen las medidas necesarias, demandamos su paralización cuanto antes con el fin de no mantener a los opositores y a sus familias en un estado de ansiedad”, afirman. De igual modo, Docentes Unidos cree que, a causa del retraso en la vacunación, muchos opositores se van a ver expuestos a la segunda dosis en las fechas de las pruebas.

Por último, el grupo exige que se comunique de inmediato la organización del próximo curso académico y reclaman: la reversión de los recortes de la crisis de 2012 (la vuelta a las 17 horas lectivas en secundaria y a las 23 en primaria), la recuperación de las plantillas con los equipos docentes al completo y un plan para el regreso a la presencialidad total con todas las garantías de seguridad de salud para la comunidad educativa.

“Desde Docentes Unidos creemos que no tenemos lo que nos merecemos. Este Gobierno regional, más preocupado en la actualidad en los movimientos de sillones que en la situación de sus estudiantes y sus docentes, está haciendo una clara dejación de funciones”, han recriminado en el comunicado.