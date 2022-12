El partido del recreo llena el Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes de Murcia albergó ayer lunes una cita mágica. Este pabellón es habitualmente el escenario de los partidos de competición europea y nacional del UCAM Murcia Club Baloncesto, de El Pozo Murcia de fútbol sala y de otro tipo de eventos como conciertos o espectáculos, por lo que está acostumbrado a vivir grandes momentos. Pero lo de ayer fue diferente, algo que no se había hecho en España antes y que fue un éxito rotundo. El club de baloncesto organizó un partido dirigido únicamente a los más pequeños, a escolares de toda la Región de Murcia de entre 6 y 18 años, y llegó a congregar a más de 7.500 personas. Lleno hasta la bandera. No había butacas libres. Es más, se tuvieron que adaptar a pie de pista dos filas de sillas para poder acoger a más estudiantes.

Para que las cosas salgan bien, y más cuando implicas a tanta masa social, hay que hacerlas con tiempo. Por eso, el UCAM Murcia comenzó a madurar la idea y a estudiar su viabilidad (hablando con el Ayuntamiento y operarios) hace dos años, pero se tuvo que aplazar debido a la pandemia. Ahora sí, con todos los permisos concedidos, el club arrancó los preparativos de esta iniciativa a finales del mes de octubre lanzando un comunicado a través de las redes sociales: “El próximo 12 de diciembre tendrá lugar el partido más especial del año y todos los alumnos y alumnas de la Región que lo deseen podrán acudir. Es totalmente gratuito. El centro educativo será el encargado de tramitar las invitaciones con el club a través del correo electrónico”. Cinco días después de ese anuncio se colgaba el “no hay billetes” porque ya se había completado el aforo. Muchos, tristemente, se quedaron fuera. En total, 7.500 escolares procedentes de 63 centros confirmaron su asistencia. Un éxito sin precedentes.

El mejor partido del curso no necesitó ni siquiera contar con un equipo rival para hacerlo emocionante. La propia plantilla del UCAM Murcia se dividió en dos y jugaron entre ellos, uno vestido con equipación roja y otro, con blanca. No había un contrincante forastero, pero el encuentro contó con absolutamente todo lo que rodea cada show semanal del deporte profesional: estuvo el speaker habitual de los partidos de baloncesto que se disputan en el Palacio, que no paró de alentar al público durante más de dos horas; animadoras, que incluso invitaron a estudiantes a bailar con ellas en los tiempos muertos; mascota, que enloqueció a los más pequeños; dos árbitros profesionales; prensa para cubrir el evento en directo; música; concurso de triples entre los mejores tiradores del equipo y hasta el entrenador, Sito Alonso, levantó a todos los escolares de sus asientos para enseñarles cómo se hace un tapón, cómo poner bien los brazos y las manos para hacer buenos tiros a canasta y las posiciones defensivas. Todo el mundo estaba totalmente volcado para que los niños se divirtiesen. Hasta un jugador americano, Jordan Davis, que pese a estar lesionado no quiso perderse la cita y se dedicó a firmar autógrafos durante todo el partido.

La importancia de crear referentes saludables

Los asistentes a este evento salieron del Palacio de los Deportes con una gran sonrisa en la boca y con la sensación de haber vivido una jornada muy especial. Incluso los deportistas profesionales comentaban orgullosos que nunca habían jugado un partido de este tipo, que estaban hasta nerviosos y que se habían divertido muchísimo. Muchos de los jugadores son padres de familia y eso les hizo verlo desde una perspectiva diferente porque conocen a la perfección la ilusión que les hace a los niños y a los jóvenes poder estar cerca de sus ídolos. “No me creo que me haya dado la mano. Lo veo siempre por televisión haciendo jugadas increíbles y ahora me ha preguntado mi nombre y quería saber si me he divertido”, comentaba una alumna del colegio Cipriano Galea, muy emocionada, sobre uno de ellos.

Los responsables de los centros escolares también mostraron su satisfacción tras esta bonita jornada. Más allá de ser o no aficionados al baloncesto son conscientes de la importancia que tiene para sus alumnos crear este tipo de referentes, por los hábitos de vida saludables que llevan y por la infinidad de valores que se desprenden del deporte, como el trabajo en equipo, el compañerismo o el esfuerzo. De hecho, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Benito afirmó que “son muy importantes este tipo de iniciativas para los jóvenes. Muchas veces nos quejamos de que no tienen hábitos saludables, pero tenemos que fomentarlos más, tanto con la práctica deportiva como con la asistencia a eventos deportivos. Ojalá haya una segunda edición de este partido”.

Uno de esos valores que podemos aprender a través de, en este caso, el baloncesto es el respeto. Por eso, aprovechando que el pabellón estaba lleno de estudiantes de diferentes edades y también de varias nacionalidades, todos los jugadores desplegaron una enorme pancarta en la que podía leerse 'Actuamos contra el bullying', una gran lacra de nuestra sociedad. Los protagonistas sabían que era una jornada muy importante para esos jóvenes que están en plena etapa de formación y madurez académica y personal y querían dar buen ejemplo. “Ha sido muy bonito. Ojalá ahora muchos de estos niños se enganchen al deporte porque aquí pueden aprender muchísimas cosas y lecciones para la vida, lleguen a ser profesionales o no. También les ayudará a hacer muchos amigos”, dijo Nemanja Radovic, jugador del equipo.

El público que ayer llenó el Palacio de los Deportes para disfrutar de este atípico pero muy emocionante partido de baloncesto, que se resolvió en los últimos segundos (incluso los árbitros se inventaron una regla para que la última canasta valiese 5 puntos y darle así picante), es el futuro del deporte regional. Muchos de estos niños llegaron a sus casas enamorados de una disciplina a la que quizá hasta ahora no le habían prestado demasiada atención o mucho más enganchados a ella y seguro que le pidieron a sus padres que les lleven a ver al UCAM Murcia. Y es que a nivel de marketing, el partido del recreo también ha sido un éxito.