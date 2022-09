Recuperación en la Feria de Septiembre

Imagina que una noche cualquiera de agosto estás a punto de irte a dormir y te llama por teléfono el alcalde de tu ciudad (José Antonio Serrano, en este caso) para ofrecerte que seas pregonero o pregonera de la Feria de septiembre. Eso mismo le ocurrió a la murciana Laura Gil, jugadora profesional de baloncesto y una de las mejores deportistas de la historia de la Región. Tiene 30 años y lo ha ganado absolutamente todo en su carrera, tanto a nivel de clubes como con la selección española. Bueno, salvo el oro olímpico y mundial, que eso todavía está reservado para Estados Unidos (pero sí ha sido plata en ambos torneos). Su palmarés, tanto en categorías inferiores como a nivel profesional, está al alcance de muy pocos deportistas de nuestro país y por eso, el Ayuntamiento de Murcia le ha brindado esta oportunidad. “Estaba en casa, a punto de meterme en la cama, cuando recibí la llamada del alcalde. Me puse un poco nerviosa, como es normal, pero acepté inmediatamente. Por mi trabajo, estoy acostumbrada a la presión, pero esto era diferente. Ser pregonera lo he vivido como un privilegio y he podido tener a mis padres a mi lado”, comenta orgullosa.

Uno no elige cuándo le suceden las cosas, pero a veces el destino se pone de nuestra parte y nos saca una media sonrisa. A Laura Gil ser la imagen y la voz de la primera Feria sin tantas restricciones después de la pandemia le ha llegado en uno de los momentos más delicados de su carrera, ya que en febrero se lesionó de gravedad rompiéndose el Talón de Aquiles y todavía está recuperándose. Por esta razón, y por primera vez desde hace más de una década, está sin equipo (terminaba contrato con el Valencia Basket y, de momento, no ha firmado otro para poder centrarse en su rehabilitación). “Llevaba 16 años sin poder disfrutar de la Feria de septiembre porque siempre había empezado ya los entrenamientos o bien tenía algún torneo con la selección. Me ha hecho muchísima ilusión poder estar en mi casa, en Murcia, estos días”, afirma.

La jugadora apostó por un discurso sincero y muy emotivo. Lo escribió ella misma y sólo lo había leído su entorno más íntimo (y el grupo Belter Souls, que lo necesitaban para poder acompañarlo con un vídeo). Hace 15 años salió de su casa y cambió de ciudad persiguiendo su sueño de dedicarse al baloncesto, pero quiso plasmar sus raíces y sus principios en su pregón: “Me siento muy orgullosa de mis orígenes, crecí en la huerta de Murcia, a los pies de la Fuensanta, y guardo en mi memoria infinitos recuerdos de esos años de mi infancia. Estudié en el colegio público de Santo Ángel y en el instituto Alquibla de la Alberca, en el que había grandísimos profesionales que me ayudaron a formarme como persona. Es cierto que no todos somos iguales, pero sí que tenemos los mismos derechos. En mi experiencia como deportista y como mujer creo que tenemos que continuar en este proceso en que todos tengamos las mismas oportunidades y que llegue un momento en que la igualdad sea una realidad”. Unas palabras cargadas de fuerza que el paso del tiempo le ha enseñado a pronunciar con firmeza. Lejos han quedado ya los nervios y el mal trago que le suponía hablar en público: “Recuerdo que con 18 años en mi presentación como jugadora del Perfumerías Avenida de Salamanca (el club más importante de España) miraba a mi compañera Amaya Gastaminza para que contestase ella a las preguntas de los periodistas porque me daba vergüenza. Ahora ya estoy acostumbrada”.

Referente para los más pequeños

Más allá de los títulos y las medallas, lo realmente valioso en un deportista es dejar un legado y que te recuerden las futuras generaciones. Laura Gil lo tiene, pese a que todavía no se ha retirado. En Santo Ángel el pabellón lleva su nombre y no puede haber más honor que ser profeta en tu casa. “En el pueblo se sigue mucho a Laura Gil. Todos los jugadores de aquí, por pequeños que sean, saben quién es ella. Es un ejemplo. En el tablón de anuncios ponemos todas las noticias que encontramos en las que es protagonista”, confesaba Alejandro Martínez, el presidente del Club Baloncesto Santo Ángel, hace algunos años.

El hecho de ser pregonera ha ayudado a Laura en su recuperación. Porque las lesiones en el deporte no son solamente físicas, también van acompañadas de una carga psicológica muy importante. Sobre todo en las disciplinas de equipos, como es el baloncesto, las y los jugadores están acostumbrados a trabajar en grupo y con una lesión (sobre todo una en la que al principio te impide andar, como la del Aquiles) vives un largo proceso de soledad. Ahora su cuerpo le ha pedido parar. Aunque lo creamos, los deportistas no son superhéroes ni máquinas. A este grave infortunio le precedió que el curso anterior debido a las lesiones de varias compañeras de equipo, Laura tuvo que jugar muchísimo. Además, a finales de esa temporada se rompió el isquiotibial y no se pudo recuperar totalmente porque ese verano de 2021 tenía el Campeonato de Europa y los Juegos Olímpicos (en categoría masculina es inviable jugar dos torneos tan importantes con apenas unos días de diferencia. Los chicos disputan uno cada año). Allí, en Tokio, se rompió el abdominal. Es cierto que las lesiones son parte del deporte y que Laura es una guerrera, de las que se tiran al suelo y ponen su cuerpo para pelear por un balón, pero su cuerpo le estaba avisando.

Ahora está en la recta final de su recuperación y empieza a ver la luz al final del túnel. No se marca plazos, pero tiene la esperanza de poder volver a entrenar en dos meses y la ilusión de disputar sus terceros Juegos Olímpicos en París 2024. Estos meses ha estado entrenando en Murcia (porque como en casa, en ningún sitio), acompañada de Sebas, Toni, Pablo y Lucas, entre otros. También ha aprovechado este tiempo de parón para mejorar aspectos de su juego que no domina tanto, como es el tiro. Para ello pidió ayuda a Kostas Vasileiadis, jugador griego del UCAM Murcia el pasado año, que tiene una puntería infalible. No es lo que se había imaginado ni lo que habría soñado, pero este verano y septiembre atípico en su vida siempre estará marcado por el pregón de la Feria.