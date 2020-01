Eloy Moreno, finalista del premio Hache: "Apartando la mirada podemos hacer que otra persona se sienta invisible"

Tras el éxito cosechado con ‘El bolígrafo de gel verde’ en 2011, Eloy Moreno vuelve triunfar entre los lectores con la entrañable historia que hay detrás de ‘Invisible’. Cabe destacar que esta obra ya ganó la primera edición del premio Yoleo y ahora está entre los finalistas del premio Hache de literatura juvenil 2020 dentro del proyecto Mandarache creado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena en el año 2005.

Dicho proyecto es un programa que fomenta la lectura y promociona la cultura escrita dirigido a la población del municipio de Cartagena, incidiendo en el público juvenil y adolescente. Los ganadores son elegidos por los propios lectores, que previamente se han tenido que inscribirse para poder votar. Hasta la fecha hay más de 6.000 inscritos. De este modo, los jóvenes lectores-jurado juegan un papel protagonista en las actividades y en los encuentros con los autores finalistas que se celebran a lo largo de todo el curso escolar. Entre el 20 y 23 de abril, haciendo coincidir con el día del libro, los alumnos podrán votar su libro preferido. Finalmente, el viernes 24 de abril los organizadores publicarán el nombre del ganador o ganadora.

Junto a ‘Invisible’ compite ‘La reina negra’ de Rosa Campos y ‘Desconocidos’ de David Lozano. A su vez, los tres títulos finalistas para el premio Mandarache son ‘Kentukis’ de Samanta Schweblin, ‘El dolor de los demás’ de Miguel Ángel Hernández y ‘La memoria del árbol’ de Tina Vallès.

¿Quién es Eloy Moreno y cómo ha llegado hasta dónde está?

Quizás soy alguien que un día tuvo el sueño de escribir una novela y, además de pensarlo, se puso a escribirla. Cómo he llegado hasta aquí ha sido con una mezcla de esfuerzo, suerte y la colaboración de miles de lectores que han ido recomendándose mis libros desde los inicios.

¿Qué es ‘Invisible y qué supone esta novela para ti?

Invisible ha sido la novela que más me ha costado escribir, una novela que tienen en su interior unas historias tan intensas que yo lloré varias veces mientras la escribía. Es un libro que ha supuesto descubrir una mundo nuevo de sensaciones, de momentos, de personas, de situaciones... una novela que además me ha permitido ir por cientos de centros educativos dándola a conocer.

¿Qué crees que puede aportar este libro a la persona que lo lea?

Es un libro que está ayudando a mucha gente a darse cuenta de que no hacer nada a veces es hacer mucho y no para bien, un libro en el que te das cuenta de que para ser un monstruo no es necesario hacer nada especial, simplemente basta con no hacer nada. Me quedo con una frase que me dijo una lectora un día en una presentación: "Gracias a Invisible a partir de ahora voy a tener los ojos más abiertos”.

¿Cómo surge la idea de retratar ese tema en una novela? ¿Qué hay de Eloy Moreno en ‘Invisible’?

En realidad es un tema que ya he tratado ligeramente en alguno de mis libros, pero quería hacerlo de una forma especial y contundente en una novela. Además quería tratar el tema desde la perspectiva de los espectadores, de los que miran y no hacen nada, de los que ni siquiera miran... En este libro hay, como en casi todos, mucho de mí. No es que yo haya vivido una situación similar pero sí que tengo gente cercana.

¿Has deseado ser invisible en algún momento de tu vida?

Sí, muchas veces, en muchos momentos, tanto bueno como malos. Momentos en los que he dicho "tierra trágame" porque estaba haciendo el ridículo, y en otros casos por simple placer, me hubiese gustado ser Invisible para poder ver cosas sin que nadie me viera, es un superpoderes que siempre he deseado tener (se ríe).

¿Hasta qué punto podemos ser invisibles y no darnos cuenta?

Quizás los adultos menos, pero los niños... hay muchos niños invisibles que ni ellos mismos se dan cuenta de que lo son, que ni siquiera los que están alrededor se dan cuenta de que lo son. Y habría que hacerse también otra pregunta: ¿Cuántas veces hemos hecho a alguien invisible sin darnos cuenta? A veces simplemente apartando la mirada podemos hacer que otra persona se sienta invisible, debemos tener cuidado con eso.

Un chico inocente y asustado descubre la violencia en el colegio cuando le roban el bocadillo y recibe los primeros insultos y golpes, ¿qué hay de esa violencia de aquellos que acuden al espectáculo y son simples espectadores que no intervienen? ¿Crees que es un problema que la tecnología cada vez llegue a edades más tempranas a las manos de los niños? ¿O crees que el acoso escolar siempre ha existido y que es con algo que tenemos que convivir porque “son cosas de niños”?

Bueno, son preguntas quizás más dirigidas a profesionales en este ámbito, a psicólogos infantiles. De hecho trabajé con muchos de ellos para poder escribir el libro. No me gusta nada cuando tras una pelea, insultos... alguien dice: son cosas de niños. Pues esas cosas de niños muchas veces dejan secuelas de adultos.

¿Qué se esconde detrás de niño que acosa y siente la constante necesidad de demostrar al mundo que es el más fuerte?

Según me contaron muchos especialistas, muchas veces se oculta la falta de cariño o atención en el hogar. No siempre los acosadores tienen un hogar desestructurado, a veces simplemente es que no reciben amor ni nadie les hace caso e intentan llamar la atención de esa forma.

¿Quién es tu Luna y tu dragón?

Tengo muchas Lunas, creo que cada persona que en algún momento de mi vida me ha ayudado. Y el dragón siempre lo llevamos dentro, el problema es que a veces no lo encontramos, pero lo llevamos todos.

¿Qué supone que ‘Invisible’ sea finalista en los premios Hache? ¿Cómo llevas la gran acogida de este libro?

La verdad es que es todo un honor, es un premio que me encanta, sobre todo por el trabajo que lleva detrás y la ilusión de organizadores y participantes. Es cierto que, además, 'Invisible' ha sido finalista del premio Menjallibres y ganador del Premio Yoleo, es muy bonito todo lo que está ocurriendo con esta novela.

Sí, de hecho mi nueva novela se publica el 6 de febrero, se llama 'Tierra'. Y recorreré casi toda España para darla a conocer.