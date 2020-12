Libros murcianos (más o menos) de 2020

2020, el año maldito, no lo ha sido tanto en el mundo de la literatura murciana, y en #LeerElPresente no queremos despedirlo sin hacer al menos un repaso por algunos de los títulos más interesantes de la cosecha. Con nuestra dosis de caos habitual, eso sí: esto no es una lista, ni tiene orden, y algunos libros vienen recomendados por duplicado, y hemos ampliado el concepto de “libro murciano” para incluir a autoras adoptadas, como Cristina Morano o Margaryta Yakovenko. Os proponemos un paseíto en zig-zag, ni exhaustivo ni el único posible, por la región libresca, y brindamos por un 2021 al menos tan rico como el que ahora cerramos. ¡Salud y literatura!

DESENCAJADA, de Margaryta Yakovenko

[por Félix Crespo]

“Desencajada”, de Margaryta Yakovenko, explora la identidad, la identidad ligada al terruño, la de los documentos, la del idioma, la de los estudios y el trabajo, la que perdemos cuando nos vamos, la heredada, la rechazada…, una identidad más débil, más inestable, menos tranquilizadora, que la que reclamaba Amin Malouf cuando decía que no podía no ser libanés y francés al mismo tiempo. Y lo hace reclamando la soledad y la tristeza como partes para la construcción de una sujetividad que no tiene “rasgo identitario” que la sostenga. “Mi madre cree que hasta las plantas de aquel pueblo de Murcia habían sido pensadas para herir”.

LA RAMA VERDE, de Eloy Sánchez Rosillo

[por Ángel Manuel Gómez Espada]

Eloy nos regala un nuevo libro de poesía. Sus lectores lo celebramos. Porque cada advenimiento suyo hay que celebrarlo. Sabemos que va a hablarnos de lo mismo de siempre; que, por un instante, todo se parará y nos sumergiremos en sus versos para aislarnos de todo. Y por eso lo celebramos. De las pocas cosas que los murcianos podremos celebrar este año. Desde su certidumbre y su sabiduría poética inconmensurable. Desde esos versos que nos cercenan porque son pura celebración. Como dijo él mismo, en su poesía está La Vida. Y 2020 es el mejor ejemplo para celebrar la Vida.

EL PESO DEL HIELO, de Basilio Pujante

[por María Sánchez-Saorín]

Tal vez cuando leemos lo único que buscamos es encontrar lo fascinante en la cotidianeidad que conocemos y que nos abraza pesantemente todos los días. Esto es lo que consigue darnos Basilio Pujante con cada uno de los relatos que conforman El peso del hielo, que tienen nada pero mucho que ver entre ellos y se nos presentan cargados de personajes a los que la realidad se les va de las manos, sin poder más que contemplar cómo su mundo, deseos o expectativas no les pertenecen del todo.

COSAS NUESTRAS, de Ilu Ros

[por Carmen Balibrea]

Mi libro de autor murciano de 2020 como lectura y también como objeto material es Cosas nuestras, de Ilu Ros. Me encantan las ilustraciones de Ilu, con un estilo que ya es imposible no asociar a ella. Como lectura propone una revisión contemporánea muy interesante del folklore patrio y una invitación a hablar con nuestras abuelas. Las abuelas son alguien más allá de su rol de abuelas, madres y cuidadoras, una obviedad que la literatura olvida cuando las reduce a símbolos. Ya puestas, Cosas nuestras combina muy bien con “¡Ay, campaneras!”, el podcast de Lidia García.

LA CADENA DEL FRÍO, de Diego Sánchez Aguilar

[por Luis Sánchez Martín]

‘La cadena del frío’ no es un poemario: es un disco de rock progresivo u ópera-rock del que es imposible extraer dos o tres singles destacados. Golpea como un todo que gira y habla de capitalismo salvaje, del hombre engullido por la tecnología y de una crisis que se ha extendido más tiempo y hacia más parcelas de lo esperado. Como los diversos estados de la materia, el yo poético/frontman de esta banda se deconstruye experimentando distintas identidades en una obsesiva mutación de nube a hielo sobre los escombros, la misma que ha sufrido este 2020 en que ha sido publicado, aunque fuera escrito mucho antes. ¿Profecía?

PRIMAVERA PARA MADRID, de Diego Corbalán (Magius)

[por José Antonio Gómez]

'Primavera para Madrid', de Magius (Autsaider, 2020), es la historia de toda una patulea de personajes que llevan años avergonzándonos con sus manejos para situarse, medrar o mantenerse en los reportajes del Hola: aunque Magius cambia sus nombres son muy fácilmente reconocibles políticos corruptos, conseguidores, presidentas de comunidad autónoma, banqueros, empresarios, especuladores, constructores, patanes que se atribuyen derecho de pernada, mequetrefes arribistas, directivos de fútbol, espías de tebeo y periodistas de prensa o televisión al servicio del mejor postor. Y por supuesto, la familia real, desde el primogénito de la primogénita al emérito y sus amantes.

EL VIENTO SOPLA DONDE QUIERE, de Beatriz Miralles

[por Basilio Pujante]

La poesía de Beatriz Miralles se caracteriza por una concisión que la autora murciana conjuga con maestría con la profundidad de sus palabras. Sus versos son como esas pequeñas piedras que encontramos junto al mar: pulidas, pero de una gran dureza. En este libro se recogen fragmentos de su blog que van de la descripción de la naturaleza a lo confesional e incluye numerosas referencias literarias y reflexiones sobre la escritura propia. Miralles nos muestra en estos breves textos una enorme sensibilidad hacia lo que la rodea y un cuidado extremo del lenguaje. Un libro de una aquilatada belleza.

LAS ALEGRES, de Ginés Sánchez

[por Paco Paños]

Cada vez que me insisten en que destaque a un escritor murciano yo siempre nombro al mismo: Ginés Sánchez. Es un gran escritor y este año lo ha vuelto a demostrar con la publicación de “Las alegres” una novela coral y poliédrica que aborda el, siempre delicado y muy sensible, asunto de la violencia machista. Asume riesgos Ginés en esta novela, en el tono, en la voz, en la forma, en el lenguaje y, desde luego, en la forma de abordar el tema, siempre en el filo de la navaja. Un libro que merece una atenta lectura y alguna relectura. Una maravilla.

CIUDADANOS IRRESPONSABLES. LA COVID-19 Y EL DESPRESTIGIO DE LA SOCIEDAD, de Pedro Alberto Cruz

[por Carlos Gil Gandía]

El miedo y la angustia invaden tanto como el virus: expanden, además, el desaliento que genera la clase de cambios sobrevenidos, visibilizando la incapacidad de crear un proyecto colectivo por mor de la política de la culpa: tan demandada en la máxima de Schmitt: amigo vs. enemigo. La libertad de cátedra y de expresión obligan a pasar por opiniones disparatadas sobre el presente, no es el caso de las reflexiones expuestas en el libro, pues cabe destacar su realismo crítico y su reivindicación (entre líneas) de la esperanza colectiva como imperativo para dejar de ser autómatas ¿Lo lograremos?

CUADERNOS DE TIERRA, de Manuel Moyano

[por José Óscar López]

Tras unos primeros libros ligados sobre todo al fantástico, Moyano demostró la variedad de sus intereses narrativos, entre otros géneros, con el del relato mágico-antropológíco. Aunque ahora desde la autoficción, ‘Cuadernos de tierra’ comparte con tal veta del autor el rincón geográfico real donde este vive, con unos “paseos” —excursiones “a cuerpo” y de varios días— en los que las calles de una esplendorosa Centroeuropa ya derrumbándose de un Robert Walser son sustituidas por el agreste y seco, casi desértico paisaje del extremo sur del continente. Logra ser extraño y perturbador de forma tan brillante como sencilla: es real.

LA VISITA, de Álex Galindo y Marisa López Soria

[por José Daniel Espejo]

También en Murcia se produce excelente literatura infantil y juvenil, y tal vez el mejor ejemplo y uno de los más recientes es este fantástico álbum de Marisa López Soria, ilustrado con onírica sutileza por Álex Galindo, que introduce a los más pequeños en el universo surrealista y situacionista de Julio Cortázar. Cronopios, famas y esperanzas se reencarnan en unos personajes de fábula que conviven con toda la naturalidad del mundo con la descacharrante poesía del maestro argentino. Mucho ojo a esta obra, ya seleccionada entre lo mejor del año por parte de la prensa especializada.

EL DON DE LA SIESTA, de Miguel Ángel Hernández

[por Carmen Pujante]

¿Quién diría que en 2020 habría de llegar una loa a El don de la siesta, un libro sobre lo saludable de un parón dentro de otro parón (pandémico y mundial), unas notas sobre lo irrenunciable del cuerpo (que siempre es casa), un ensayo sobre lo privilegiado de la casa (que no siempre es hogar), sobre esa inconfesable costumbre nuestra (pero también de los demás), ese espacio-tiempo sin conexión y sin valor bursátil (antisistema), ese arte liberador de la memoria (o simplemente de la nada)? Ese libro de Miguel Ángel Hernández, publicado en 2020 (Nuevos Cuadernos Anagrama), bien vale una siesta.

[por Ángel Gómez Espada]

En esta sutil delicia de libro, Miguel Ángel ha deconstruido la siesta para convertírnosla en un arma anticapitalista. Es un reflejo de lo absurda de esta sociedad, donde vemos que salen emprendedores en cada esquina diciéndote que han descubierto la pólvora con recetas de los setenta, con aquello que nos inculcaban nuestros abuelos. Los beneficios infinitos de una buena siesta era una de ellas. Y Miguel Ángel no solo la reivindica y la disfruta, sino que nos recuerda lo importante que es para el Capitalismo destruirla y abominar de ella, pues su objetivo principal es borrarnos cualquier atisbo de humanidad.

NO VOLVERÁS A HABLAR NUESTRA LENGUA, de Cristina Morano

[por Diego Sánchez Aguilar]

Cristina Morano vuelve a demostrar en su nuevo libro que es una de las voces más interesantes de la poesía contemporánea española. En No volverás a hablar nuestra lengua, la autora consigue aquello que toda poesía busca o tal vez debería buscar: tensar el lenguaje común, las palabras y las frases que nos rodean, es decir, la atmósfera invisible que respiramos, para hacer visible la ideología, el pensamiento asumido y supuestamente neutro con el que miramos el mundo y a nosotros mismos. Y todo ello, revelando también una autoconsciencia crítica del lugar desde el que esa voz habla. Una maravilla de inteligencia, conciencia y belleza poética.

[por Salva Robles]

Hay libros que son espejo de nosotros. Si ese libro es poesía, el espejo se convierte en desgarrada conciencia. Las casualidades existen y están por algo: Cristina Morano utiliza el ébola de 2014 como secuencia tonal de lo que quiere gritar y su libro se publica este año con otra pandemia. A veces, las coincidencias nos explotan y obran el milagro: los versos de “No volverás a hablar nuestra lengua” aúllan y la poesía luce como altavoz de crudezas dolorosas y se erige en estandarte del hoy cruento. Gracias, poeta (nuestra teniente Ripley) por dispararnos verdad y salpicarnos con ella.

COMO PECES EN LA RED, de Juan Álvarez

[por José Antonio Gómez]

Juan Álvarez (Mula, 1960) en “Como peces en la red” (Nuevo nueve, 2020) crea una extraordinaria novela gráfica sobre el amor y las muchas formas de vivirlo. Lo hace a través de una pareja de edad madura que vive su relación a distancia. A pesar de la melancolía o la amargura que se van sumando a lo largo de los años, los protagonistas son capaces de abrirse de nuevo para emprender una intensa historia de amor, dibujada en tonos grises. Un color matizado con el que Juan parece estar hablándonos, con su enorme oficio, sobre el paso del tiempo, sobre cómo se va construyendo la vida: con la pasión y el dolor, las crisis y los renacimientos. El pasado y sobre todo el presente, luchar por cada instante que se nos ofrece.