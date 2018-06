El alcalde recibe a los jóvenes marroquíes a los que se negó la entrada a una discoteca de La Manga

El Ayuntamiento de Fuente Álamo ha mostrado su rechazo a cualquier actitud racista en contra de personas de distinta etnia o credo, al tiempo que manifiesta su apoyo a los cuatro alumnos musulmanes de un instituto de la localidad, a quienes el vigilante de seguridad de una discoteca de La Manga les impidió el acceso a una fiesta organizada por el local para recién graduados, apelando al derecho de admisión del local.

Precisamente, el alcalde de Fuente Álamo, Antonio Jesús García Conesa, recibió hoy a los estudiantes afectados, alumnos de 2º de Bachillerato del Instituto de Educación Secundaria Pueblos de la Villa y quienes portaban la correspondiente entrada para acceder al recinto.

García Conesa trasladó a los estudiantes su apoyo y resaltó la importancia de no minimizar actitudes racistas que puedan generar odio. “Debemos como ciudadanos rechazar cualquier actitud contraria a los derechos fundamentales de las personas”, recalcó el alcalde.

Igualmente, hizo un llamamiento a “cortar de raíz” cualquier comentario inapropiado que se vierta en los canales de comunicación, incluyendo las redes sociales.

La discoteca prohíbe la entrada a cuatro marroquíes en su fiesta de graduación

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando la discoteca Trips de La Manga, localizada en la costa murciana, vetó la entrada a cuatro jóvenes la noche de su graduación. Los afectados, de origen marroquí, han acusado al local de prohibirles pasar por su país de origen. "Teníamos la entrada comprada con bastante antelación; de hecho, nos la vendieron cerca de nuestro instituto, el IES Pueblo de la Villa de Fuente Álamo", explicó a eldiario.es uno de los estudiantes a los que no se les permitió entrar.

Los cuatro estudiantes se sorprendieron porque mientras todos entraban, ellos eran los únicos que no podían hacerlo. "Qué casualidad que nos tocara a nosotros cuando al resto de compañeros de clase no les pusieron ninguna pega, ellos son españoles y nosotros no", expresó uno de los afectados.