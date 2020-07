Lorca limitará la implantación de explotaciones porcinas a menos de 1.500 metros de núcleos de población, colegios y centros de salud

El alcalde de Lorca Diego José Mateos, junto al vicealcalde, Francisco Morales, y el concejal de Urbanismo, José Luis Ruiz Guillén, ha informado de la moción conjunta para la modificación puntual de las distancias a respetar previa construcción de nuevas explotaciones ganaderas porcinas en el municipio. Mateos ha explicado que “tras el acuerdo en junta de gobierno, vamos a iniciar los trámites de modificación del Plan General de Ordenación Municipal relativo a las distancias de explotaciones de ganadería intensiva de porcino en el término municipal de Lorca”.

“Se trata del primer paso para encargar todos los informes necesarios, un trámite que llevaremos al próximo Pleno municipal, que se celebrará el lunes”. El primer edil ha insistido en que “es una iniciativa de este equipo de gobierno que cuenta con el apoyo del grupo municipal Izquierda Unida Verdes y, a pesar de ciertos mensajes catastrofistas y las muchas piedras en el camino que nos hemos encontrado, hemos conseguido llegar a un acuerdo". Un "buen" acuerdo para la ciudad "y para conciliar un sector tan importante como es el sector ganadero porcino, de carácter intensivo, y también el descanso y la calidad de vida de los vecinos y vecinas, especialmente de las pedanías”, ha considerado.

Mateos Molina ha detallado que “en cuanto a las medidas concretas destaca que no podrán instalarse nuevas explotaciones de ganado porcino a menos de 1.500 metros no solo del suelo urbano de Lorca, tal y como está establecido hasta ahora, si no que incluye también el suelo urbano de las pedanías, centros de salud, consultorios médicos y centros escolares”.

"Tampoco podrán instalarse nuevas granjas a menos de 500 metros de manantiales o fuentes naturales catalogadas y a menos de 100 metros de ramblas o cauces recogidos en el inventario de cauces de la Región de Murcia”.

El alcalde de Lorca ha indicado que “además, se ha llegado a un acuerdo en cuanto a las ampliaciones de las ya existentes, y que se encuentran situadas a menos de estas nuevas distancias, y no se ampliarán aquellas explotaciones porcinas que estén a menos de 1.000 metros de núcleos urbanos, a menos de 500 de manantiales o a menos de 100 de ramblas, quedando una franja de granjas situadas entre los 1.000 y los 1.500 metros de las explotaciones que podrán ser ampliadas mientras no se conviertan en granjas conocidas como tipo III”.

“No cabe duda de que también hemos sido sensibles a la regulación del sector y se va a permitir siempre la ampliación de las instalaciones cuando sea por cumplimiento de la normativa de bienestar animal, es decir, que sea necesario ampliar instalaciones pero no incrementar el número de animales”.

El primer edil ha informado de que “iniciamos estos trámites para la modificación del Plan General de Ordenación Municipal, que solo afectará a las nuevas explotaciones de ganado porcino, y, por ello, suspendemos el otorgamiento de licencias a todo aquello que no coincida con esta nueva normativa sobre la que estamos ya trabajando”.

“Ha sido una labor de profundo diálogo de todas las partes y, por ello, quiero hacer un reconocimiento a los concejales de Ganadería y Urbanismo pues han sido numerosas las reuniones que han mantenido con los representantes del sector, así como con plataformas y vecinos y vecinas hasta lograr un acuerdo basado en el entendimiento y queremos agradecer también el esfuerzo realizado por todas las partes”.