Más de mil ciudadanos de Águilas de 63 a 65 años serán vacunados el miércoles

Más de un millar de aguileños de edades comprendidas entre los 63 y los 65 años serán vacunados el miércoles en el pabellón polideportivo Diego Calvo, según ha informado la concejalía de Sanidad del ayuntamiento.

Los 1.174 residentes en Águilas nacidos entre 1956 y 1958 han comenzado a ser citados a través de mensajes de telefonía móvil para que les sea administrada la vacuna.

Fuentes de la concejalía han afirmado que "algunas personas están recibiendo la citación para vacunarse no habiendo nacido en los años indicados por el Servicio Murciano de Salud".

Han insistido en que solo serán vacunadas las personas de entre 63 y 65 años que puedan acreditarlo con su carné de identidad. Además, piden a los no nacidos en esos años que hayan sido citados que no acudan al pabellón y que comprueben si sus números de teléfono no están adscritos a algún familiar nacido en 1956,57 0 58.

Los centros de salud tienen los listados de las personas citadas, por si éstas necesitan consultar alguna duda, han añadido las fuentes.

Las personas nacidas en esos años que no reciban el SMS de citación, sí deben acudir el día 14 al pabellón polideportivo con su carné de identidad para comprobar que entran en esa franja de edad y tener acceso a la vacunación contra el coronavirus.