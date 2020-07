Casi novecientas santomeranas citadas para una mamografía del 10 al 15 de julio

Dos unidades móviles de la Asociación Española Contra el Cáncer se instalarán en el parque Adolfo Suárez de Santomera desde este viernes hasta el próximo miércoles para continuar con el programa de detección precoz del cáncer de mama. Casi novecientas santomeranas han sido citadas mediante carta para someterse a una mamografía durante estos días, sumándose a las trescientas que ya fueron convocadas antes de que se decretara el estado de alarma, según informa el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

"Si te ha llegado la carta de notificación, no faltes a la cita. ¡Ayúdanos a prevenir el cáncer de mama!", reclaman desde el Consistorio, donde recuerdan a las mujeres de entre 50 y 69 años, "si hace más de dos que no te realizas una mamografía y no has recibido carta, llama al teléfono 968 36 66 59". La tasa de participación de Santomera en esta campaña fue del 74,7% en el bienio 2017-2018.