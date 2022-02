El PP deja una deuda de 104.402 euros al actual ayuntamiento de Lorca

El vicealcalde de Lorca y concejal de Economía, Francisco Morales, ha informado junto al concejal de Contratación y Servicios Jurídicos, Isidro Abellán, que Lorca tendrá que devolver 104.402,59 euros no justificados por parte del anterior equipo de gobierno.

Francisco Morales ha explicado que “el Ayuntamiento recibió en 2010 una subvención para fomento del sector comercial de Jerónimo Santa Fe que fue cobrada y gastada para otros fines y que nunca se justificó, estando gobernando el Partido Popular de Lorca, por lo que ahora todos los lorquinos y comerciantes se ven perjudicados y en la obligación de devolver esta importante cantidad en detrimento de la economía local”.

El concejal de Economía ha detallado que “en 2009, se convocaron unas ayudas a Corporaciones Locales de la Región de Murcia para el fomento del sector comercial, siendo concedida y pagada la subvención al Ayuntamiento de Lorca por la consejería de Empresa en 2010. El objeto de esta subvención era ‘mejora de infraestructuras del área comercial Jerónimo Santa Fe’”.

En la orden de concesión, se obligaba al Ayuntamiento a justificarla, pero no se justificó cantidad alguna. En 2011, concluía el plazo para justificar la inversión. Pero es que, además, se amplió este plazo hasta el 31 de diciembre de 2015.

Mediante Decreto Ley 11/2020, de 29 de diciembre, se dispone que los Ayuntamientos que se vean ante la imposibilidad de ejecutar las actuaciones subvencionadas renuncien a la subvención concedida y soliciten el inicio del oportuno expediente de reintegro. Ello se notificó con fecha 23 de febrero de 2021 al Ayuntamiento de Lorca dada la no presentación de documentación justificativa, iniciándose ese mismo año el procedimiento de reintegro.

Morales ha manifestado que “ahora, en 2022, nos vemos obligados a pagar esta cantidad monetaria al gobierno regional debido a que ésta fue recibida y gastada en su día, pero no justificada. Desconocemos los motivos por lo que se produjo esta irregularidad, pero ahora debemos devolver más de 104.000 euros cuando el presupuesto anual prorrogado de la concejalía de Comercio para este año 2022 es de 20.000 euros en gasto corriente. Tenemos, por tanto, que devolver más de cinco veces nuestro presupuesto o, lo que es lo mismo, cinco años del presupuesto de Comercio y que acarrearía, por ejemplo, no poder realizar acciones de dinamización comercial propias durante los próximos 5 años, salvo que se modifique el actual presupuesto prorrogado de 2019 elaborado por el anterior equipo de gobierno. Todo esto, como se desprende, supone un gran perjuicio para Lorca, su comercio y su tejido económico”.

“Esta situación pone de manifiesto, no solo que no se justificó la cantidad recibida en su día, hace ya casi 12 años, sino que, además, se dispuso de ampliaciones de plazo o prórrogas para hacerlo y tampoco se hizo”.

Por su parte, Isidro Abellán, ha expresado que “es muy desagradable que nosotros no paremos de trabajar para generar ingresos y tengamos que devolver ahora más de 104.000 euros. Los miembros del anterior equipo de gobierno tendrán que dar las explicaciones pertinentes y exponer públicamente por qué un dinero que se ingresó en las arcas municipales no se gastó donde se tenía que gastar. A pesar de ello, lo hemos luchado y lo hemos recurrido, pero la ley de subvenciones es clara: era una subvención finalista, para un objetivo determinado, y si no se gasta para eso hay que devolverla. Es un dinero que se ingresó en 2010 y no se gastó pese a haberse licitado y adjudicado el contrato para hacerlo, algo insólito y nunca antes visto”.

Para finalizar, Morales ha lamentado que se trata de un “doble castigo a los lorquinos, primero porque nunca se realizó esa mejora que hubiera beneficiado al comercio del área de Jerónimo Santa Fe y segundo porque ahora nos toca devolver esta importante cantidad de dinero en una situación muy difícil para las arcas municipales, con una merma de ingresos por la crisis económica derivada de la pandemia sanitaria de la COVID-19 y con nuevos gastos consecuencia de ello, dinero que no podrá destinarse para satisfacer otras necesidades actuales, que son muchas, lo que se agrava al no tener un presupuesto ajustado a las necesidades del momento”.