Estaba tardando, estaba al llegar y al final ha caído, ya está en la prensa: el famoso árbol de Navidad. Qué haríamos sin él, que haríamos sin árbol, el árbol de la Navidad. No es ya barato, no lo pagan las empresas, lo pagamos todos, pero qué haríamos sin un árbol de Navidad, un árbol que dará sombra en invierno, pero no en los patios de los colegios donde de verdad hace falta. Harían bien en salir a manifestarse los padres de la Alberca, por un árbol de Navidad para la pedanía donde se pueda hacer deporte. Pero ya saben, la Alberca queda lejos de la casa del alcalde, donde él sí tendrá un árbol de invierno, un árbol de sombra efímera y de golpes de efecto como todo lo que ha hecho y hace en esta ciudad.

No va a llegar el tranvía al Palmar, pero tenemos un árbol, no han oído la buena nueva, tenemos un árbol de Navidad, con luces y todo lo que quieran, no tenemos autobuses pero tenemos un árbol, un árbol de Navidad en el centro. No tienen ustedes árbol, pues ya saben dónde viven, en una pedanía.

No tienen sus hijos transporte para llegar al centro escolar de sus hijos, no se preocupen van a tener una Navidad con árbol, una Navidad con luces, un árbol con purpurina. Un árbol maravilloso, no como esos que tuvimos el año pasado en las diferentes pedanías.

No hemos puesto los separados de los carriles bici, ni terminado las obras, pero las hemos abierto, pero no se preocupen por eso que tendrán un árbol. No tienen solucionado lo de tener calles río en la zona norte de la ciudad, que cuando se llueve se inundan, pero oiga tenemos un árbol. Un árbol de Navidad que va a traer millones al centro de la ciudad, mientras dan permiso para construir un nuevo centro comercial.

Tenemos un árbol, uno solo, uno grande, que en un mes va a parar la contaminación de la ciudad de Murcia. Un árbol grande, un árbol anticontaminación que lo hará lumínicamente, pero tenemos un árbol, para ir al centro echarnos unas fotos y disfrutar del árbol. ¿Van a regalar unos pasteles de los de a un euro?

Se lo han dicho ya, tenemos un árbol, la costera sur sin acabar y usted preocupado si vamos a tener un árbol, un árbol… Un árbol al que la tele autonómica le dedicará todos los días una hora, una cámara time-lapse nos relatara su instalación, un periodista preguntará, pero solo sacará en antena a los que están de acuerdo con el árbol y el que se manifieste en contra, el Grinch: verdes de envidia.

Tenemos un árbol en el centro de Murcia, pero no una biblioteca en condiciones en el Palmar, pero oye, leer es una tradición pasada de moda, ahora hay que hacer apostolado del árbol de Navidad, cuanto más grande mejor, que para eso somos murcianos. Lo de los belenes para otro día.

Se lo han dicho ya, tenemos un árbol, no una programación cultural decente, uno edificios que visitar, un yacimiento de San Esteban visitable, una mínima política cultural que no sea vender lo mismo año tras año, pero con ese árbol lo tenemos todo, miles, qu´r digo, millones de personas vendrán a ver el encendido, tiembla Madison Square Garden.

Lo peor es que sé es que la gente ha votado, entre otras cosas, árbol antes que bienestar y, sobre todo, que ese dinero que podría dar sombra en los colegios, pero ya saben, el dinero que tendría que ir a nuestros zagales, irá a un árbol que estará guardado en una importante empresa. Tenemos un árbol, pero no futuro y eso sí que es un problema.