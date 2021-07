Día Mundial del Rock en un martes trece

El pasado día 13 se celebró el Día Mundial del Rock como todos los años y al caer en martes y trece me acordé, vaya usted a saber, de la famosa empanadilla de Móstoles y de aquel famoso sketch de 1986 del dúo humorístico “Martes y Trece”, formado por Millán Salcedo y Josema Yuste. Quizá exagere, pero muchas veces de las veces que veo una empanadilla en la barra de un bar me suelo acordar de la famosa empanadilla de Móstoles.

A mi madre le encantaban los “Martes y Trece” y un noche que coincidí con Millán Salcedo en las bizarras noches de la discoteca Bocaccio del Madrid de los ochenta me firmó un autógrafo dedicado en un posavasos del aquel emblemático local, que a mi madre le hizo mucha gracia. La empanadilla de Móstoles también tiene otra asociación con un homenaje que se le hizo por aquellas fechas al gran carrocista y pintor murciano Carlos Gómez Cano; para la exposición en la sala de San Esteban escribí un texto en el catalogo. Carlos Gómez Cano realizó cientos de carrozas para las fiestas de Murcia como” El Bando de la Huerta”, “El Entierro de la Sardina” y para otras ciudades y fue como una especie de gran “rockero” en sus trabajos artísticos. Una noche al salir de “El Sur” con unas cervezas de más me encontré por Trapería con Carlos y con Asunción, su mujer; intercambié unas palabras y me marché, cuando llevaba ya unos metros, me llamó. Lo vi efusivo y me contó que la noche anterior la famosa periodista Encarna Sánchez que realizaba el popular espacio radiofónico: “Encarna de noche” le había hecho una larga entrevista y que había leído el texto íntegro que yo había escrito para su exposición. Curiosamente, Carlos Gómez Cano, realizó durante años carrozas para las fiestas de Móstoles.

Así que, llegado a este punto, si es que aún sigue algún lector estas líneas, se preguntará: mucho Móstoles y mucho Martes y Trece y mucha empanadilla. Y de rock and roll, qué. Pues vamos allá.

Para mí la mayoría de los días tienen un poquito de rock. La música forma parte de mi vida y siempre me ha hecho soñar despierto. Mi dos primeros discos y mi primer tocadiscos Phillips me lo compró mi madre, después de regresar de una estancia de un mes en la casa de mis primos en Barcelona. Uno era de Adriano Celentano y en el otro, Miguel Ríos, cantaba “Vuelvo a Granada”. Con aquel Miguel Ríos, que en aquella gira de 1982 comenzaba cantando: “Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche”, recordamos muchas noches de rock.

Sí, yo también fui uno de esos hijos del rocanrol, aunque curiosamente nunca me gustó Elvis Preleys como rockero, y sí Chuck Berry o Fats Domino. Presley me fascinó con sus dos baladas: “In the Guetto” y” Suspicious Minds”.

Curiosamente los primeros éxitos que recuerdo haber escuchado en la radio de ese estilo de rock, con doce o trece años, fueron “Popotitos y “El rock de la cárcel” de los Teen Tops, con su cantante Enrique Guzmán, que tanto le gustaba a mi hermana Mari Carmen. Sucesivamente comencé a flipar con los rockeros españoles, con Bruno Lomas, y mucho más con el grupo catalán “Los Salvajes; más tarde llegarían “Los Canarios” o “Smash”. Volví a gozar con Marc Bolan y su grupo T, Rex. Y me extasié con “Led Zeppelin y su “Whole Lotta Love”, y su ruptura de comunicaciones y subí por aquellos peldaños a lo más alto, con “Stairway to Heaven”. Por aquellos tiempos también estaban Jim Morrison, Janis Joplin y Jimi Hendrix. Los Rolling Stones siguieron estando, y están, con sus nuevos discos.

Pasaron los años y seguía celebrando el día del rock de cada día, con nuevos descubrimientos: los Blood Swet&Tears me volvieron a fascinar con su fusión de estilos; con los “Rare Earth” bailé hasta el agotamiento su famoso tema de más de veinte minutos; “Get Ready”.

Mi vida giraba en torno a la música y yo también quería ser una estrella de rock, tanto que perdí mi primer trabajo por querer salir antes de las ocho para ir a estudiar solfeo en el Conservatorio y más tarde mi segundo trabajo por faltar un par de días, por ir a comprar instrumentos a Alicante y otro pueblo. Y por atreverme me atreví, y ahora no sé cómo, a actuar con un grupo que formamos: los Harper's, a cantar algunas canciones, en las fiestas de mi pueblo, de los “Creedence Clearwater Revival”. Ay, pero si yo no tenía ni puñetera idea de inglés, cómo podía cantar el “Proud Mary”. Misterios.

De manera que, para recordar el Día Mundial del Rock, que se celebra cada 13 de julio de cada año en conmemoración de la realización del mega concierto de rock "Live Aid", que se hizo un 13 de julio de 1985, para recaudar fondos por la severa crisis de hambre que padecían Somalía y Etiopía, al coincidir con un marte y trece me acorde de la famosa empanadilla y escribí este articulo con la música de Led Zeppelin y le puse el punto final con «Whole Lotta Love», o lo que es lo mismo: con muchísimo amor.