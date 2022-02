'Don’t Look Up' versión española

Una de las películas del año en EE.UU. es 'Don’t look up', dirigida por Adam McKey y protagonizada por la actriz Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Este largometraje relata la indiferencia de la sociedad ante la llegada de un meteorito (representando el cambio climático en el mundo real) que acabaría literalmente con toda la humanidad. En la película, la mitad del pueblo apoya y se manifiesta a favor de aquellos que niegan una evidencia científica, aquellos que les mienten y roban.

En España, estamos viviendo otra película parecida. Aquí, estamos presenciando un suceso idéntico a lo que se presenta en 'No mires arriba'; pues vemos cómo en vez de señalar a los que "presuntamente" se han lucrado con dinero público de manera ilícita, hemos eliminado a la persona que lo ha denunciado, en este caso, Pablo Casado, protagonista de este cortometraje y cabeza de turco.

En la película de Adam McKay se nos evidencia, en un relato implícito, que la polarización que existe hoy en día, así como la estructura y funcionamiento de las redes sociales y los medios de comunicación, hace que busquemos menos la verdad, y más autoafirmarnos en lo que creemos, o lo que más nos interesa. Por eso, a veces miramos el dedo y no la luna, si nuestro representante o influencer nos dice que miremos el dedo, o porque sencillamente no tenemos interés en afrontar la verdad, porque, de algún modo, la mentira nos beneficia.

Ahora sí que nos manifestamos: Tanto tiempo he esperado este momento, tanto he deseado que la gente saliese a manifestarse, a indignarse. ¿Teníamos motivos para hacerlo? Podíamos revelarnos contra todas las injusticias que suceden en nuestra sociedad, contra el hambre, la discriminación, las condiciones laborales, la subida de precios, la guerra contra Ucrania, la esclavitud (sí, la esclavitud existe)… razones no nos faltaron para que una ola de indignación inundase las calles y las redes.

No obstante, cuando salimos, es para defender a la presidenta de Madrid. Así, estos días, cientos de personas han salido a la calle a manifestarse por defender a una política que, presuntamente, ha favorecido una operación con la que su hermano se ha lucrado con dinero público, lo que se conoce como tráfico de influencias.

Estamos siendo testigos de unos sucesos curiosos en el seno de la política española. No porque el hermano de la presidenta de Madrid se ha, "presuntamente", lucrado con dinero público, ni siquiera porque la presidenta de Madrid pudo "presuntamente" facilitar una transacción con dinero público a su hermano mientras había personas que tenían dificultades para comprar una mascarilla (que costaba casi un euro en aquel entonces), sino porque el pueblo, a pesar de que hay un posible tráfico de influencias y corrupción con dinero público, está defendiendo a capa y espada a los presuntos corruptos, fomentando así la corrupción política,

De este modo, se ha eliminado políticamente a los que han sacado a la luz esos indicios de corrupción. Esto podría suponer un precedente en la política, pues el pueblo ha mandado un mensaje claro a todos aquellos que vayan en el futuro a denunciar la corrupción: ¡No lo hagáis o acabaréis como Casado!

A veces me pregunto si nos merecemos lo que nos pasa, que nos gobiernen unos políticos incompetentes, como pasa en muchos países que, hoy en día, se hacen llamar democráticos. En ese sentido, me voy a permitir citar y recordar a Julio Anguita, que en paz descanse, que decía que "la gente que vuelve a votar o apoyar a los corruptos, es responsable de lo que está pasando".