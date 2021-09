Cuando habla Esperanza Aguirre, suben las eléctricas

Intento entender el intríngulis de la subida de la luz una vez, otra y otra y otra, y por ende una y otra vez me hallo a dos velas. Analizo cada día si el máximo de megavatio vuelve a marcar otro hito histórico. Leo un titular de un periódico de tirada nacional, en la mañana de jueves, que me interroga: "¿Por qué el megavatio hora cuesta hoy 172 euros y el 31 de enero solo 0,89 euros? El gas sube el precio, la eólica lo baja". Y sigo interrogándome sobre esa subida que como el rayo no cesa buscándole el intríngulis. Observo que perengano le echa la culpa de esa subida a unos y que zutano a otros. Me gustaría verle la luz a este gran asunto. De momento solo veo sombras, la habitación se queda en penumbras. Enciendo el flexo y se hace otra vez la luz. Reflexiono y llego a la conclusión definitiva de que no puedo entender la subida de la luz. Sé que Thomas Alva Edison pasó a la historia como el inventor oficial de la luz y, sin embargo, ni siquiera sé cómo llega esa luz a través de los cables y porqué se apaga la bombilla cuando le doy al interruptor. No encuentro las causas verdaderas de esa subida de la luz y me acuerdo de Diógenes que paseaba, a la luz del día, con un candil encendido buscando al hombre verdadero.

Abandono el intríngulis y en ese ínterin escucho lo que dice Esperanza Aguirre, saltan chispas, y se vuelven a fundir los plomos y parece que más que subir el pan, cada vez que habla Aguirre, lo que sube son las eléctricas, cierto que esto lo digo con cierta licencia poética como si el Pisuerga pasará por el Manzanares, que es lo mismo que decir que si vacían los pantanos, suben los megavatios. En esa disputa por controlar El PP madrileño y ofreciendo su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, vino a decir que en la dirección actual del PP hay unos niñatos y chiquilicuatres. Obviamente, en el sentido literal del diccionario, un chiquilicuatre no es otra cosa que un hombre inexperto o de poca importancia. Claro que una cosa es lo que dice el diccionario y otra en el contexto que la palabra se utiliza. Por no ir más lejos a mí me recuerda al auténtico, al gran Rodolfo Chiquilicuatre, que nos representó en Eurovisión 2008, con su tema 'Baila el Chiki-chiki'. Y vaya si empezó el movimiento con el estribillo del "chiki chiki se baila así/ Uno: el brikindans/ Dos: el crusaíto/ Tres: el maiquelyaso".

Muy pronto entró al baile Teodoro García Egea, secretario general nacional del PP, y le respondió que lo que "destrozó al PP de Madrid fue la corrupción, y es algo que nosotros jamás vamos a permitir". No me digan que no saltan chispas con esos latigazos eléctricos ¿Quedará ahí esa avería eléctrica?, de a aquí a la próxima convención del PP madrileño. A Isabel Díaz Ayuso, que para Esperanza Aguirre no es una niñata, no se lo pregunten, ya que estará de gira por EEUU, como presidenta del Estado madrileño, según su agenda. Intento llegar al busilis de la cuestión y no lo consigo.

Y me pregunto: ¿A cuánto está hoy el cuarto y mitad de megavatio?