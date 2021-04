De cuando el jazz tomó las calles de Murcia un 22 de abril de 1981

Las cosas caprichosas del azar y la memoria. Sin saber por qué se me mete el sonsonete de una canción de Sabina de los años 80: "Cuando era más joven viajé en sucios trenes que iban para el norte" y recuerdas momentos muy vívidos. En la canción dice que al final aquel joven se instaló en Madrid. En aquellos tiempos yo me quedé en Murcia y del sur hice mi norte en esa vetusta ciudad, que por entonces comenzaba a modernizarse con los nuevos aires democráticos que entraron en la Casa Consistorial. Desde ese ayuntamiento, con su alcalde José María Aroca Ruiz-Funes y desde la concejalía de Cultura se apoyaba la incipiente movida murciana.

En esas cosas y otras voy pensando mientras camino hacia el Bar Jauja, la primavera me invita a salir a la calle, en esta ocasión he quedado con Uli Deininger. La primera alegría del paseo la recibo al encontrarme de improviso a mi amigo el profesor Paco Jarauta y nos saludamos mostrándonos el cariño de la fidelidad y de la amistad, que se mantiene intacta en los años. Nos despedimos. Sigo paseando, he quedado con con Uli, que llega con Carmen Caravaca, pero no tenemos suerte con el horario del Jauja. Nos instalamos en una de las mesas de un bar cercano y hablamos de Pilar González, la compañera de Uli que hubiera cumplido años, en la misma fecha, en la que el Festival de Jazz en la Calle de Murcia, un tal 22 de abril, cumple 40 años. Bebemos cerveza y hablamos de aquella primera edición, con aquella esplendente luz mediterránea, con sus cambiantes azules, tan difícil de captar, según me dijo un día el director de fotografía Juan Mariné, que tanto conocía la geografía española; una luz única para él. Con esa sensual atmosfera primaveral de entonces la Cultura salía a la calle, se organizaban los festivales de jazz y de teatro en las plazas de Murcia. Volvemos a tomar otra cerveza, reímos, y seguimos celebrando la efeméride del Festival, mientras Uli cuenta cómo surgió la idea: Un día, Pilar González Cubero, que era secretaria técnica de la Consejería de Sanidad del primer gobierno autonómico; el Consejero y su señora, viajamos a Pamplona.

Íbamos escuchando la radio y en un momento sonó un tema de jazz, automáticamente subí el volumen. El consejero me preguntó si me gustaba el jazz y le dije que mucho, que en Murcia no había nada. El consejero le respondió que a la vuelta le iba a presentar al Consejero de Cultura, José Manuel Garrido. A los pocos días me llamó José Manuel, que a su vez también era concejal de Cultura del ayuntamiento de Murcia. Al llegar al despacho me encontré con un grupillo de cartageneros, entre ellos estaba Paco Martín. José Manuel nos preguntó: ¿Vosotros sois capaces de hacer un festival de jazz den la calle? Los cartageneros hablaban y hablaban, yo entonces hablaba poco español. Me fui y al salir la secretaría del consejero me llamó y me pidió mi teléfono. Dos días después me llamó el Consejero y me dijo: "¡Usted es capaz de hacer esto!" Le respondí que sí y así empezó la historia.

La historia de ese festival de jazz en la calle llegó a ser un referente no solo nacional, también la prensa extranjera se hizo eco de algunas ediciones de un festival que crecía y crecía, hasta que en 2011 el Ayuntamiento decidió clausurarlo. El pasado año el Ayuntamiento lo volvió a retomar programando sus actuaciones en teatros, perdiendo obviamente la esencia de la calle, de ese bullicio original, y de esa celebración de la primavera. Ojalá la próxima edición salga de nuevo el jazz a la calle

Ya escribí hace unas semanas otro artículo aquí, en elDiario.es, que titulé: "El jazz también existe en Murcia". Ahora, de nuevo, después de contar la breve historia de la creación del festival, vuelvo otra vez a sugerir un homenaje a José Manuel Garrido, que, entre 1979 y 1982 fue Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diputado de Cultura y Consejero de Cultura del Gobierno de Murcia. El mundillo de la Cultura le debe ese homenaje.

Durante su etapa impulsó la puesta en marcha de la Red de Bibliotecas Públicas en la Región, la creación de la Joven Orquesta de Murcia; los Festivales Internacionales de Teatro y Jazz en la calle; el encuentro Contraparada-Arte en Murcia, la Editora regional; el Proyecto de Universidades Populares, y volvió a tomar la titularidad municipal del Teatro Romea, con gran éxito de público y programación, entre otras iniciativas culturales. Obviamente, de su periplo por Madrid también dejó su estilo, a partir de 1985 fue Director General del INAEM y entre 1989 y 1992 fue Subsecretario del Ministerio de Cultura.