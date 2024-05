Lo escribo antes de que se me olvide o, mejor dicho, para que no se le olvide al resto de habitantes de esta región. No es cierto que Ballesta quisiera soterrar, pretendía que el AVE llegara en superficie y ya. Un AVE que ahora dicen que es una ruina y que, entonces, se acuerdan, nos iba a traer millones de viajeros, miles de puestos de trabajo. Ahora mismo nada. Tan nada, que el convenio firmado entre Elche y Ouigo les promete a ellos, los viajeros, que habrán de llegar a Murcia a la Estación del Carmen por ser terminal.

No, no es cierto que Ballesta pague las obras del soterramiento -pone menos del 10%-, el otro 33% hubo que arrancárselo de las manos en una maratoniana jornada en la Asamblea Regional donde votaron a favor porque estaban en minoría y se les iba a ver el plumero. Menos mal que firmado el aval, empezadas las obras y puesto el dinero no se pueden volver atrás. Aunque ganas no les falten.

No, no es cierto que las obras de urbanización las pague Ballesta, el ayuntamiento paga menos de un 10%. Si es verdad que el Ayuntamiento es el responsable de la organización del suelo liberado, que hizo la corporación anterior, magnífico trabajo de Jesús López y que ellos han cambiado, ampliando viales para coches sobre la losa del soterramiento, de ahí el enfado de las asociaciones de vecinos. El cambio afecta a los barrios donde creen tener los votos ganados, Barriomar y San Pio X. Pero dudo que si movilicen les den las mismas portadas que le dieron a otros.

No, no es cierto, que Ballesta contase con la plataforma. Es verdad que, tras la presentación del primer proyecto y las críticas, entre las que se incluyen algunas de calado y la movilización vecinal, se vieron algunos cambios, pero fue durante el gobierno de Serrano donde se diseñaron los cambios más importantes, que no fueron capaces de vender. Trajeron el futuro, pero no supieron ni vender su proyecto, ni presentarlo. En un mundo de imagen si no se construye un personaje nadie llega a ningún sitio.

No, no es cierto que Ballesta propusiera dar la medalla de la ciudad a la Plataforma y a Joaquín Contreras, cuyo nombre debería llevar la estación o el bulevar, como tantas otras personas deberían llevar el nombre de las calles adyacentes… Pero eso no va a suceder, por muchos motivos, porque la envidia es tiña y a veces son curiosas ciertas actitudes.

Podría seguir, pero no creo que haga falta. Supongo que, en este caso, como en todo, el periódico de hoy se va a comer la historia del ayer. No hace falta un Winston para borrar los periódicos si nos abruman de noticias, solo un poco de soma y reiteran las noticias, para que nadie recuerde de dónde vienen las cosas y así nos va. Inundado por las noticias de una máquina de presentar proyectos de los que apenas pagan nada y en la que su llegada al poder solo lo ha empeorado, pero oye funciona, mi enhorabuena. Volvemos a la mayoría rodillo.

En la región es posible que votemos mirando a Cataluña y que la información de lo que pasa en la ciudad sea nula, pero eso no significa que los que gobiernan aquí lo hagan bien y no lo hacen. No hace falta recordar cuando Ballesta iba a parar las obras de movilidad, pero no lo hizo. Tampoco ayuda a que mejoren desarrollándolas porque han logrado instalar el runrún de que la culpa es de otro. Van para un año gobernando y siguen sin hacer nada.

Gobiernan para plantar flores, pero no para solucionar los problemas de la gente y esto es un problema porque nadie les pide cuentas de sus programas electorales ni de sus incumplimientos. ¿Dónde está el auditorio que han prometido en el Palmar para la banda de música? No, no es cierto que estén trabajando, se están echando fotos: influencers de la política, mucha foto poco trabajo.

De vez en cuando hay que recordar que no están haciendo, que no están liderando porque los gabinetes de comunicación pueden ser muy buenos, el dinero que los engrasa también, pero aquí hay algunos que se acuerdan de muchas cosas y saben que el dato mata el relato, y no hace falta escarbar para encontrarlos, lo tienen en fotos.