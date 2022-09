Olona, la Universidad y el circo

La conferencia de Macarena Olona ha alterado la habitual tranquilidad que suele reinar en la Universidad de Murcia. Parte de la polémica es de sobra conocida. El acto se anunció en un primer momento en la Facultad de Letras, sin contar con autorización para utilizar el espacio y tomando su logo sin pedir permiso, tal y como denunció su decano. La entidad que dice organizar esta actividad, el Instituto Español de Estudios Políticos, recuerda llamativamente por su denominación a otro instituto franquista de infausto recuerdo y, por si cabe alguna duda, sus miembros organizan, entre otras actividades, excursiones y charlas en el Valle de los Caídos.

Podríamos discutir largo y tendido si la universidad pública debe ser o no el espacio que acoja los actos de organizaciones de este tipo, que miran con nostalgia una etapa de nuestro pasado caracterizada por la falta de democracia, la represión y la violación de los derechos humanos fundamentales. Para las autoridades académicas no hay debate: los organizadores han seguido la normativa, es decir, han pagado las correspondientes tasas (€€€) y no consta que estén “fuera del ordenamiento jurídico”. Esto sienta un peligroso precedente. A diferencia de otros países como Alemania, en España son perfectamente legales organizaciones de extrema derecha que llaman abiertamente a expulsar a todos los inmigrantes o niegan el Holocausto, como Democracia Nacional o el Movimiento Social Republicano. ¿Veremos pronto en la Universidad de Murcia charlas de este tipo porque no están fuera del ordenamiento jurídico?

Al margen de la asociación que organiza la charla, no podemos tampoco olvidar a la propia Olona y su discurso, que choca con todos los principios que defiende, o al menos dice defender oficialmente, la Universidad de Murcia. Cada 8 de marzo la UMU premia los mejores trabajos de sus alumnos y alumnas en materia de igualdad de género y en 2021 presentó su II Plan de Igualdad, que cuenta para su implementación con el trabajo de muchas personas. Sin embargo, el Paraninfo va a acoger este viernes la charla de una mujer que niega la violencia de género, difunde bulos sobre las denuncias falsas y divulga vídeos en los que sus seguidores se dirigen a la ministra de Igualdad diciendo cosas tan profundas como “no nos gustan tus tetas”. Debe ser parte de la libertad de expresión que Olona tanto reivindica.

La Universidad de Murcia se distingue también por su implicación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que difunde a través del proyecto ODSesiones. Sin embargo, los universitarios tenemos que contemplar sin inmutarnos a la que hasta hace cuatro días era portavoz de un partido que considera que la Agenda 2030 oculta un maquiavélico plan para implantar un nuevo orden mundial liberticida y antinacional y niega el cambio climático. La universidad, cuna de la ciencia, abrazando a los que enarbolan los discursos anticiencia. Es cuanto menos paradójico.

Sin ser yo jurista ni pretender meterme en camisa de once varas, el propio título de la charla, ya resulta un sinsentido, “La inconstitucionalidad de los estados de alarma”. ¿Nos quiere convencer Olona de que es inconstitucional la propia Constitución española, que en su artículo 116 regula los estados de alarma, excepción y sitio?

Me inclino a pensar que no y que esta charla es solo una excusa. Una provocación para generar crispación y ruido, un atajo seguro para volver a la actualidad política. El teatrillo para demostrarle a sus excompañeros que sigue viva en política y redoblar su pulso. ¿Se debe prestar la Universidad de Murcia a este circo? ¿Para eso hemos quedado?