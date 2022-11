Un deseo llamado tranvía a El Carmen

El pasado 23 de septiembre la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia dejaba fuera la ampliación del tranvía de la convocatoria de los fondos europeos ‘Next Generation’. Una vez más, ahora con un gobierno socialista, los vecinos del sur de Murcia recibían un portazo en las narices. La excusa de Serrano era que el montante financiable, 15 millones de euros, no permitía afrontar una obra que cuesta por encima de los 60 millones.

Al leer la noticia el sábado sentí una profunda vergüenza, una sensación de humillación que compartimos todos los vecinos y vecinas de Murcia después de 14 años de promesas incumplidas, en los que el tranvía no ha avanzado ni un metro hacia los barrios del sur. Con el paso de las horas, sin embargo, la rabia dejó paso a la determinación. Esto no podía quedar así. A mediodía recibí una llamada desde Madrid de Javier Sánchez Serna, coordinador de Podemos y diputado en el Congreso: “Elvira, ¿has visto lo del tranvía? ¡Hay que hacer algo!”.

Durante las dos semanas siguientes el trabajo fue frenético. Sabíamos por los compañeros de Baleares, donde Podemos forma parte del gobierno, que se estaban dejando la piel para que el Ministerio de Transportes incluyera el tranvía de Palma en los Presupuestos Generales del Estado. El gobierno de la Región de Murcia, en cambio, no movió un dedo para conseguir inversiones para Murcia. Es la política de tierra quemada de López Miras: ni un euro para los ayuntamientos donde el PP no gobierna. Si Vélez y Serrano hicieron alguna gestión, tampoco tuvieron mucho éxito.

El 4 de octubre el Consejo de Ministros aprobó así el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado con 20 millones de euros para el tranvía de Palma y 0 millones para el de Murcia. Era el segundo golpe en 10 días, pero no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. El 8 de octubre anunciamos desde el jardín de Floridablanca, con la iglesia del Carmen al fondo, una enmienda a los PGE para conseguir lo mismo que los palmesanos, ni más ni menos. La enmienda fue registrada el día 28.

Desde entonces todo el mundo se ha subido al carro de Podemos. El PP llevó una moción al pleno del 27 de octubre pidiendo dinero en los PGE para ampliar el tranvía. De 2012 a 2018 gobernaron en la Glorieta, en San Esteban y en la Moncloa y no se acordaron del tranvía ni del barrio del Carmen, pero ahora sí. No se puede ser más hipócrita. El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, se despertaba también de la siesta y el 30 de octubre nos contaba en prensa que habría dinero del Ministerio para el tranvía antes de que acabara el año. El 4 de noviembre aseguraba que tenía CASI cerrado un acuerdo para financiar el tranvía vía convenio.

Demasiados casis, demasiados cabos sueltos, demasiadas incógnitas que no acallan los “hurras” de los palmeros del alcalde ni sus “ole tus huevos” (os juro que lo he leído por ahí xD). A los que no somos fanboys de unos ni de otros, este anuncio nos deja sin embargo muchas dudas:

Si Serrano anunció que habría dinero para el tranvía antes de final de año, ¿por qué no aparece ninguna partida en los Presupuestos Generales del Estado como si aparecen los 20 millones del tranvía de Palma?

Si no hay dinero el año que viene y solo se consigue un compromiso para ejecutar las obras a partir de 2024, después de las elecciones municipales y generales, ¿qué diferencia esta promesa de todos los anuncios electorales con los que llevan 14 años engañando a la gente de Murcia? ¿Quién garantiza que el acuerdo se vaya a cumplir con un nuevo gobierno y que no va a pasar como con el convenio para el soterramiento del AVE de 2006, que llevamos 16 años esperando?

Y por último y más importante: si todos queremos lo mismo, que es llevar el tranvía al Carmen, y hay una vía segura para conseguir que las obras empiecen ya el año que viene, que es esa enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, ¿por qué Serrano y Ballesta, Vélez y López Miras, no han pedido ya a sus partidos que la apoyen en el Congreso de los Diputados? Me cuesta creer que se pueda perder esta oportunidad porque a algunos les molesta que sea Podemos el que ha llevado la iniciativa.

Hay un deseo llamado tranvía que todas compartimos y un vagón en el que todas cabemos. Y aunque a algunos les cueste imaginárselo, también hay una política por descubrir en la que todas ganamos. Solo hace falta valor para subirse e intentarlo.