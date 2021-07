De la parte de allá a la parte de acá

De la parte de allá a esta parte de acá, del Caribe al Mediterráneo, es un verdadero placer tener entre nosotros a Carlos Roberto Gómez Beras, poeta, editor y profesor, que llegó desde Puerto Rico para iniciar una mini gira poética por distintas ciudades españolas y que hoy concluye en Cartagena, también en esta ocasión acompañada de la poeta Mónica Manrique de Lara, granaína; gracias por incluir a Cartagena en ese mapa poético para presentar vuestros libros en la librería La Montaña Mágica.

Y sin más, aquí estamos, en Cartagena, hasta estos momentos solo no conocíamos desde hace un tiempo por las redes sociales, de una manera virtual. Y ¡Capisci! como decía aquel personaje de Thomas Mann, el azar nos ha traído para vernos realmente a esta otra y gozosa Montaña Mágica.

Del Caribe al Mediterráneo, de allá para acá, vayamos por partes, y contemos las peripecias de cómo se fue gestando ente encuentro.

Antes me van a permitir que les diga qué, la primera vez que oí hablar de Puerto Rico, aquel nombre sonoro me llamó poderosamente la atención, y ahí quedó hasta que de adolescente leí a Juan Ramón Jiménez, que allí se exilió después de la guerra civil, y me interesé por sus gentes, por aquella luz y aquel paisaje por el que transito el poeta, que después pude ver en documentales, y comprendí porque el poeta le llamó la “isla de la simpatía”.

A aquella isla, en otra etapa, le escuché cantar a Silvio Rodríguez muchas veces esa canción, con aquella voz dulce y nostálgica. Y otras noches de parranda bailé con ritmo contaminante al El Gran Combo de Puerto Rico.

Y aquí estamos nosotros ahora reunidos en nuestro particular combo poético, pero como ya les dije antes, volvamos a contar cómo se preparó este acto. Desde hace ya bastante años conozco a mi amigo puertorriqueño Guillermo Egea, excelente personal, afincado en nuestra Región, que también tiene su querencia por Macael, por parte paterna. Guillermo ha sido y es nuestro embajador cultural entre Puerto Rico y esta tierra. De forma generosa ha comprado mis libros y han viajado hasta aquellos lares, y a través de las redes sociales he llegado a conocer a los profesores Carlos Roberto Gómez Beras, Emilio del Carril, también escritores como Figueroa Joseph.

Y así se pergeñó esta reunión, este combo poético. Carlos Roberto converso conmigo por whatsapp, Después hablé con Guillermo. La única fecha en la que se podía hacer era un de 3 julio. Así que se eligió a Cartagena. Me puse en contacto con el poeta Vicente Velasco que dirige “La Montaña Mágica, y como siempre todo fueron facilidades, recurrí a la amistad de otro amigo y poeta, Antonio Marín Albalate. Y aquí en este combo, entre vates, les dejo con la intervención Marín Albalate, para que le de unas pinceladas poéticas a los dos libros que en esta tarde calurosa torrida se presentan: “Un largo suspiro”, de Carlos Roberto Gómez Beras, publicados en Isla Negra, editores, Puerto Rico. Y “Devoción de las olas”. De Mónica Manrique de Lara, en coedición entre Isla Editores y Crátera de Editores, de Valencia.

Ha sido un verdadero placer llegar a esta Montaña Mágica, una vez más. Espero que Mónica, Carlos Roberto y ustedes, hayan disfrutado de este encuentro desde la parte de allá a la parte de acá.

Posdata: texto leído en la librería La Montaña Mágica, un 3 de julio de 2021, a las ocho de la tarde