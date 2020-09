¿Qué nos queda por perder?

Voy a empezar por etiquetarme, porque creo que a veces las etiquetas sirven para entender mejor la realidad: soy profesora de Secundaria y soy madre. Soy más cosas, claro, pero desde el pasado mes de marzo soy, sobre todo, madre y docente. Por tanto, nadie puede decirme que no conozco la realidad de las aulas ni la realidad de las familias, porque estoy en todos los frentes.

También puedo colgarme otra etiqueta: estoy en el equipo de los perdedores, se mire por donde se mire. Como madre, porque dejo a mi hija en su colegio todas las mañanas sin la certeza de que su salud está salvaguardada; como docente, porque trabajo en un centro educativo en donde tampoco tengo el convencimiento de que se garantiza nuestra seguridad ni la de nuestros alumnos.

No porque en el cole de mi hija o en mi instituto se estén haciendo las cosas mal, muy al contrario, hacen lo que pueden con lo que tienen, hay buena voluntad y cariño por alumnos y docentes, sino porque la Consejería de Educación de la Región de Murcia nos está dejando en una situación de indefensión total a todos los que día a día pisamos las aulas: sin medios tecnológicos, sin ratios seguras, sin espacios alternativos para desdoblar grupos, sin sanitarios en los centros, responsabilizando a los docentes de todos los contagios que puedan sobrevenir, dejándonos a profesores, alumnos y familias a nuestra suerte.

Ahora ya conocen mis tres etiquetas: madre, docente, perdedora. Pueden ponerlas en el orden que quieran, son todas igual de importantes o de insignificantes. Dada mi actual definición triangular y teniendo en cuenta las circunstancias que nos rodean a los etiquetados (da igual que porten una, dos o las tres pegatinas en su pechera), me pregunto: ¿queda resquicio para la esperanza cuando nuestros sellos son como yugos? ¿Nos queda aliento para seguir gritando a pesar de los obstáculos, a pesar de los escollos, a pesar de los malditos palos en las ruedas? ¿Podemos transformar la realidad o es improductiva nuestra lucha? Quiero creer que los seres humanos somos poderosos cuando estamos unidos por un lazo de justicia, de verdad, de vida.

Familias y docentes estamos anudados, ligados, asidos, vinculados por el amor a nuestros hijos y a nuestros alumnos; y por el amor a los hijos y a los discípulos se han librado batallas, se han atravesado mares, se han cruzado desiertos, se ha padecido prisión.

Por eso, yo, como perdedora, como docente, como madre, voy a hacer la huelga del 23 de septiembre: porque no puedo perder la esperanza, porque no puedo dejar pasar la oportunidad de manifestar mi descontento ante la aberración sanitaria y educativa a la que estamos asistiendo, porque me avergonzaría no dar ejemplo a mi hija y no demostrarle que, aunque se pierda, las batallas hay que darlas, y que sólo la lucha nos dignifica.

Y si fracasamos, y si nadie nos escucha, y si esta Administración ineficaz, incapaz, inútil, inoperante sigue sin atender a las demandas de una sociedad enferma, asolada, triste, frustrada, inmersa en la peor crisis que ha vivido nuestra generación; si la clase política no escucha nuestro grito, no se estremece con nuestro llanto, revelará, una vez más, su inhumanidad, demostrará que no es digna de representar a un pueblo unido en su dolor.

Compañeros, familias, alumnos míos, hijos nuestros, madres, padres, maestros, profesores, ATEs, conserjes, personal de limpieza, bedeles, abuelos, auxiliares de conversación, interinos, funcionarios, estudiantes universitarios, becarios, estudiantes en prácticas, alumnos de FP, opositores... Decidme: ¿qué nos queda por perder?