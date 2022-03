El regidor y el asustado

El otro día en Murcia lo que debía ser una procesión se convirtió en un desfile político. Lo ocurrido en la capital murciana roza el esperpento. La virgen en procesión y los aplausos se los llevaba un hombre de traje que saludaba con la mano en el pecho como si fuese la Dolorosa de Salzillo y no un concejal de la oposición.

Algunos lo conocían, otros no, pero muchos se sorprendieron cuando vieron a quién aplaudían llevados por el atavismo: no era un santo, ni una virgen, era un personaje que ha terminado devorando a la persona. Y es que todo hay que reconocerlo, Ballesta, lo de la ética cristiana lo lleva mal, tan mal como bien le va la representación farisea del martirio, esa con la que su regidor de cabecera nos lleva machacando últimamente en una estudiada política de comunicación. Así un día nos levantamos con una tesis sobre la marca, al siguiente nos selecciona un encuadre, para más tarde transformarse en el jefe de una clá para arrancar unas palmas como si las procesiones fueran un teatro y triunfa, todo hay que reconocerlo. Las redes de Ballesta van de maravilla y desde ahí coloca sus mensajes sin casi necesidad de medios. Política espectáculo, porque a la hora de la verdad: copian las ideas de otros y las hacen pasar por suyas. Mientras, Ballesta cobra por estar callado donde debe hablar, en los plenos, sin que apenas nadie le dedique unas líneas de crítica. En el fondo es uno de esos actores de cine mudo que no sabe salir sin pinganillo. La política espectáculo en grado sumo.

El problema es que a veces ciertas sobreactuaciones traen inconvenientes. Que le pregunten a Feijóo, a López Miras y a otros tantos asistentes al sarao del Teatro Circo. Allí fue donde Ballesta y su regidor hicieron de las suyas confundiendo al respetable, que aplaudía a Ballesta pensando que era Feijóo hasta que se dieron cuenta y vinieron las risas y el cabreo motivado de algunos. Así se lo dijo la alcaldesa de Cartagena a Ballesta, entre risas, “pensaba que eras Feijóo”. Pero Ballesta no es Feijóo y no gana elecciones ni en su partido. Así lo hemos visto en la elección de compromisarios, una lástima que no se pueda hablar mucho de la lista porque como dijo un buen político popular en la pasada legislatura, si me queréis no habléis bien de mí. Si es que tanta actuación no termina de gustar, máxime cuando todos saben que Ballesta solo tiene un partido, él y su familia.

López Miras puede estar contento. Ballesta recibiendo aplausos, Valcárcel dando titulares, Feijóo recordando cuando Ramón Luis ganaba elecciones, Patricia pensando en dar el salto y él sin quien le haga el trabajo sucio. Ayuso tiene a su MAR, Ballesta a su MAP, y a él solo le queda su Mar, pendiente todo el día de lo que escriben los periodistas críticos para darles una llamada de atención a sus jefes porque sabe que estos no se van a doblegar, a pesar de todo, y Fernando, entre tanto, venga a caer en las encuestas. Normal que el muchacho esté asustado con Patricia haciendo pre-campaña en las pedanías de Murcia y él, sin saber que hacer con los pedáneos que anda quitando mientras mira de reojo lo que votan las juventudes no sea que le hagan un Calero como en el 93, que de eso Valcárcel sabe un rato.

Mal asunto tiene la política regional. No es de extrañar que los murcianos estemos preocupados por el nivel político como señalaba el CEMOP, pero es que viendo la tropa no es para menos. Aunque lo mismo el problema lo tiene el murciano con donde mete la papeleta.