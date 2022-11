Revenga no me venga

Nadie apostaba a que llegase José Ramón Díez de Revenga al final de la legislatura. Las circunstancias especiales de la décima legislatura lo han mantenido en una Consejería donde, en los últimos años, han pasado más personas que en la cola del supermercado. Haciendo memoria me acuerdo de Manuel Campos, Francisco Bernabé, Pedro Rivera, Patricio Valverde y no sé si me dejó alguno.

La consejería de Fomento ha sido un chiste. Durante los últimos años solo se ha hablado de trenes o aviones y eso que no tienen apenas competencias en el sector ni ganas de pedirlas, en el caso de los trenes. No parece que vayan a solicitar la gestión de las Cercanías como han hecho otras comunidades autónomas. El caso es que, a pesar de no tener competencias, están todo el día con el AVE, ese que querían traer en superficie para darnos un rodeo, mientras olvidaban pedir inversión en la línea de Albacete-Madrid hasta que se encontraron a la vez con su cierre y con su inclusión entre en los corredores europeos que habrán de hacerse antes de 2030. Esperemos que se apruebe este mes. El caso es que el tren llegará soterrado y que casi todos los tramos están listos, a falta de saber como entrará el tren en Lorca y Cartagena, que no es moco de pavo y que sigue sin ser competencia suya.

El caso es que la Consejería donde sí tiene competencias es en las carreteras, esas que han excluido del pacto de las infraestructuras porque lo que vende no es trabajar por los murcianos, sino enfrentarse a Madrid cuando gobiernan quienes no son de tu color. Las cosas como son, mucho pedir a Madrid, pero poco hacer con las carreteras regionales, ya ni gastarse ni justificar el dinero que te dan desde el Gobierno nacional.

Esta semana hemos tenido polémica con la famosa autovía del Bancal. Una autovía que lleva parada años sin que la Consejería fuera capaz de justificar sus gastos ni hacer obras para terminarla, con la oposición además de algunos grupos ecologistas, todo hay que decirlo. Pues resulta que, después de perder las justificaciones de once millones desde 2018, se dice pronto, venden la noticia de que el Gobierno nacional les ha birlado dos para llevárselos a otra parte del país. Y sí, será así, pero es que José Ramón ha sido incapaz de articular la obra, pillar la justificación de los once millones y, claro, el Gobierno nacional le ha dicho que sin justificante no le dan más, no vaya ser que el Gobierno regional se lo gaste en piulas.

No olvidemos que la autovía del Bancal es un tramo de la autovía de Sucina, famosa por sus baches, sus agujeros y la imposibilidad de ir a más de ochenta. Una vergüenza a la altura del resto de carreteras regionales que son de su competencia, por poner un ejemplo, los accesos a Torre Pacheco, la conexión con Fuente Librilla, la carretera de la Azohía con Cartagena, y la situación en Yecla, Jumilla o algunas zonas de Caravaca. Además, a algunos no se nos olvida que esto fue tema de portada en las anteriores elecciones. A pesar de eso, nadie invierte nada, tanto si son sitios pequeños como grandes, por no hablar de la entrada a la pedanía del Palmar desde el polígono industrial Oeste. Allí las largas colas ponen en peligro a las ambulancias y todo por no diseñar una solución, con una simple rotonda creo que bastaría.

Pero vivimos tiempos de Twitter y al consejero le gusta más estar en él que pasear para comprobar el estado de las carreteras de su Región que están, como todo lo demás, hecho un desastre. Pero es el resultado de esta política de derribo de lo público, de rebajar impuestos a los amigos ricos mientras pedimos a Madrid, al mismo tiempo que son incapaces de justificar lo que nos dan. Por eso cuando leo a Revenga pienso, no me venga con…