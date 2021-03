Sí, necesito ir al médico

"Ve al médico", esto es lo que ha gritado un diputado del Partido Popular a Íñigo Errejón cuando este se encontraba pidiendo que aumentasen las cantidades de dinero dirigidas a fortalecer el tratamiento de la salud mental en la sanidad pública.

Yo a este señor solo tengo que decirle un par de cosas: ojalá. Ojalá poder ir al médico, ojalá tener el dinero suficiente para pagarme un tratamiento psicológico en una consulta privada, ojalá poder saltarme los meses de lista de espera para poder ser atendido en el servicio público de psicología. Sé que su comentario es de una bajeza moral apabullante, que con eso denota una sensibilidad nula y unos valores nauseabundos. Pero le agradezco que haya soltado ese exabrupto en sede parlamentaria, porque me da la excusa suficiente para explicar por qué se ha de invertir más en salud mental.

Cada día, en nuestro país, se suicidan diez personas de media. Esto quiere decir que cada veinticuatro horas una decena de personas deciden quitarse la vida, apartarse del camino para siempre, dejar de sufrir. Y digo esto último porque muchas de los que optan por acometer este agravio contra su vida lo hacen porque no encuentran más salida que esa, no conciben una existencia sin dolor y sufrimiento. Todo esto podría ser evitado si hubiese un acceso universal a tratamientos y consultas psicológicas, de calidad, por supuesto.

Invertir en salud mental es salvar vidas. No solo las diez que se apagan al día por suicidio, también las miles de ansiedades, depresiones, trastornos de la alimentación, y otra serie de patologías mentales o emocionales que terminan con la vida de quien las padece.

Este energúmeno grita que vaya al médico, lo que no sabe es que eso es todo lo que desea quien está sufriendo, quien padece alguna patología —física o mental—. Mándeme al médico, está genial, pero mándeme invirtiendo más en sanidad pública, en atención primaria, en diagnóstico temprano, en redes de apoyo y en clínicas. Yo voy encantado al médico, pero haga que pueda ir sin arruinarme, o haga que pueda llegar a tiempo, sin que cuando reciba la llamada para concertar cita sea demasiado tarde.

Tal vez este hombre nunca ha experimentado lo que es la ansiedad o la depresión, por ejemplo. No sabe lo que es no poder dormir porque tu cabeza va a mil por hora, pivotando de pensamiento mal en peor, no sabe lo que son las taquicardias en reposo, lo que es la falta de aire, sentir que te ahogas aun no estando haciendo nada. No entiende lo que es apretar tanto la mandíbula que sientes que te va a estallar en mil pedazos, no entiende lo que es no tener ganas ni de asearte, ni de comer, querer solamente estar en la cama descansando y no poder. No comprende lo que es la angustia, lo que es el deseo de que todo termine, la necesidad de paz, no comprende lo que es desear la calma y que venga una tempestad cada vez más grande.

"Ve al médico" grita desde su cómoda tribuna, y yo, desde mi oscura habitación, le respondo: Ojalá pudiera.