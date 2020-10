Hablar de lo tóxico

Llevo años pensando en los distintos comportamientos tóxicos que he tenido a lo largo de mi vida, en mis distintas relaciones -no solo amorosas o sexuales, todas en general-, y no han sido pocos. Sigo dándome cuenta, cada vez más, de comportamientos que yo tenía normalizados, que, en realidad, son conductas tóxicas y pueden llegar a hacer mucho daño.

Desde que empecé a darme cuenta de esos comportamientos, hace años, he tratado de corregirlos, cambiarlos y no repetirlos, todavía a día de hoy sigo corrigiendo muchas de esas actitudes que tengo interiorizadas. Sin embargo, siento que soy mucho mejor persona que hace años, y con una mentalidad y forma de relacionarme más sana.

De todo este proceso lo que más me fastidia es la cantidad de daño que he podido hacer a lo largo de los años, sin darme cuenta, solo porque desde la sociedad se me transmitía que era el comportamiento que debía tener.

Muchas veces pienso que me encantaría volver a relacionarme con todas aquellas personas de mi pasado -amigos, parejas, compañeros, etcétera- y demostrarles que en realidad no soy como fui, que Miguel Ángel es un buen chaval, sano y que quiere bien. Quisiera pedir perdón por el daño causado, escuchar lo que he podido hacer, y entender.

Siento que hablando de esto doy un gran paso, que creo que todo el mundo debería ser capaz de dar, reconocer que en algún momento se ha sido tóxico e identificar el mal en ello.

Esta reflexión la escribí en mi Instagram hace un par de días, necesitaba contar al mundo cómo me sentía, tratar de exteriorizar mi remordimiento y mi frustración, quise hacer de esta publicación un mea culpa por todo el daño que había podido hacer con mis comportamientos tóxicos a lo largo de mi vida. Y se iba a quedar en eso, en una serie de publicaciones en Instagram y ya está, pero sucedió algo tan bonito que merece que se reflexione sobre ello. Pregunté a mis seguidores sobre si habían tenido o tienen comportamientos tóxicos, sobre si tratan de cambiarlos y les pedí que reflexionaran sobre ello. Recibí muchas -muchísimas- respuestas que me hicieron ver que la toxicidad es un problema muy común y que es necesario hablar de ello.

"He conseguido ser la persona que en el pasado soñaba ser, y eso me hace feliz" dice Isa. Y leyendo esto me da esperanzas, pues me hace creer que puedo llegar a ser la persona que siempre he querido, tan buena como siempre he querido.

"Es duro, pero cuando consigues encontrar el fallo y corregirlo, te sientes pleno" comenta Dani desde Alemania, y no puedo estar más de acuerdo porque sí que es cierto que al principio te duele mucho saber que has hecho daño con tus comportamientos, pero una vez lo consigues corregir y erradicar te sientes pleno, completo, sientes que no vas a volver a hacer daño, y es una sensación maravillosa.

"He tenido que perder a gente, que ha sido importante en mi vida, para verlo, ojalá darse cuenta antes" me apuntaba Rubén, leyendo esta respuesta me sentí muy identificado pues pensé en todas aquellas veces que he perdido a alguien por mi forma de actuar, por no haber hecho las cosas bien, por haber causado daño. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, se suele decir, y en este caso llegar a ser muy cierto.

"Me da rabia darme cuenta cuando lo veo en otros y me veo reflejada" es la última respuesta que recibía, de Ani, y es -probablemente- la que más resume el proceso por el que he pasado. Empecé a darme cuenta de lo tóxico que había sido anteriormente cuando leía a gente hablar de sus propios comportamientos o señalándolos en otras personas, me di cuenta de que yo también tenía o había tenido algunos, caí en la cuenta de que había hecho mucho daño en el pasado, y me dio rabia, me dio rabia porque no supe verlo antes, porque no supe parar a tiempo, porque perdía gente por ello. Pero esto, ni más ni menos, demuestra de lo importante que es esto que estoy haciendo ahora mismo: hablar y mostrar los comportamientos que se han tenido, pues invita a reflexionar y encontrar las acciones nocivas que se han realizado, para cambiar, para pedir perdón, para hacerlo mejor.

Por mi parte, seguiré evaluando mis comportamientos y tratando de cambiar aquellos tóxicos que me queden por eliminar, también seguiré hablando de ello con el objetivo de hacer reflexionar a quien me lea.

Debería concluir el artículo con un párrafo épico, lapidario, que te deje pensativo un par de minutos después de leerlo, pero prefiero terminar pidiendo disculpas a todas aquellas personas a las que he hecho sufrir a lo largo de los años, y abriéndome a hablar de todo ello para aprender, para escuchar, para curar.