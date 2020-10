Sindicalismo de salón

En una época en que la pérdida de derechos laborales adquiere una malvada dimensión que puede puede afectar a derechos tan fundamentales como el subsidio de desempleo- vulgarmente llamado el 'paro'- o la pensión de jubilación, la clase trabajadora se encuentra más aletargada que nunca. Se debe a que tienen la percepción de que su defensa de los derechos laborales, lo tienen encomendado a una empresa de servicios llamada Sindicato Mayoritario Tradicional, da igual la marca.

Esto sucede por la profesionalización del sindicalismo que genera una estructura de tantos cargos, despachos y hasta puertas giratorias político-sindicales, servicios como cursos, seguros, descuentos en ópticas...Vamos lo que te puedas imaginar. Junto a la liberación total del delegado, que ni porta por la empresa y/o la administración. La percepción de subvenciones públicas para mantener el chiringuito ha hecho del sindicalismo una manera de vida y una forma de corromperse de la misma forma que sus partidos políticos 'hermanos'. No hay nada mas que mirar Andalucía...entre otros muchos sitios porque es generalizado.

El sindicalismo es otra cosa: es la unión de los trabajadores para defender sus derechos. Y claro que se necesitan recursos y estructura, pero como medio, no como fin.

Son muchas las veces que tengo que explicar que, como delegado sindical, no soy un mercenario por una cuota. Para defender al trabajador esto no debería ser así. Soy el representante de un grupo de trabajadores que debemos luchar por nuestros derechos, todos cada uno en su responsabilidad, poniendo en la cabeza a los mas fuertes y protegidos. Porque si se hace verdadero sindicalismo, ataques habrá. Pero como me decía un viejo, ya apunto de jubilarse y luchador por los derechos laborales: "Desde los cuernos al rabo... todo es toro".

El sindicalismo debe desprenderse de toda esa grasa de despachos, sedes, bolígrafos, banderines, pegatinas, liberados a tiempo completo, los cursos de formación subvencionados, ayudas públicas...Debe deshacerse de lo que yo llamo el 'pesebre' -y a los que comen de él 'apesebrados'-. La solución es muy sencilla: si no hay 'jamón' , no se arrimarán 'moscardas a picarle'.

El rescate europeo de la COVID-19, traerá sus imposiciones, a los trabajadores -Mochila Austríaca-, a los jubilados, a los funcionarios, a los parados en definitiva a la parte más débil de la sociedad, como paso con el rescate bancario y con el aumento de cifras del coronavirus, también harán culpable al ciudadano, pero eso ya es tema de otro artículo.

Necesitamos un cambio en la ética de los que mandan, pero más necesitamos un cambio de mentalidad en la ciudadanía, puesto que los políticos-sindicalistas, son fiel reflejo de la sociedad a la que representan.