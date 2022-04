Vergüenza ajena

Falta de vergüenza es lo que hemos estado viendo por las calles de ciudades y pueblos de esta región durante esta Semana Santa. Algunos van de muy católicos, pero pasan de lo que predica el evangelio, así que ni respetan la religión ni tampoco la tradición. Su misión es usar las procesiones como escaparate, a toda costa y como sea.

El primero, López Miras, quien ha asistido a todo con una cámara de televisión detrás, lo que no es extraño. El problema es que las cámaras estaban solo para él y sus declaraciones y no para lo que tenía que haber sido, las procesiones que llevaban años sin salir. Al final la información sobre estas se ha visto desvirtuada por ese perenne coro de políticos figurones que han tapado lo importante, el sentir cofrade y las procesiones.

Pero de entre todos el peor, Ballesta, que de regidor ha pasado a ser regido y como es actor de sobreactuaciones ha ido dando un cante tras otro. Algo a lo que ya nos tiene acostumbrados, mucho vídeo, mucho anuncio y poco hacer ¿Alguien lo ha visto hablar en un pleno? Al final ha conseguido algún aplauso que otro, pero sobre todo un importante malestar tanto de las cofradías como de algún empresario de caramelos cabreado por uno de sus vídeos casposos. Por cierto, él con los caramelos artesanos, nada.

Entre tanto, el alcalde Serrano se dedica a saludar, pero si el PSOE municipal se quiere dar a conocer las procesiones no son el mejor sitio. La mejor campaña es que el Ayuntamiento se ponga las pilas con proyectos que ilusionen a los vecinos, eso sí sería un cambio más útil a la hora de comunicar. No sé, en vez de hacer anuncios vacíos como el de la estación al norte podrían divulgar los proyectos que desarrollan: las futuras actuaciones en el soterramiento, si vamos a tener tranvía y para cuándo, o poner en valor esa política innovadora con las pedanías que están haciendo y que no saben vender. Creo que se equivocan al copiar al 'posturitas', deberían poner la carne en el asador y vestir al santo con un proyecto completo que dote de sentido a lo que hacen.

Pero esto no termina aquí, la cosa continúa: el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, también tuvo su polémica. En su cuenta de Facebook decía que no había menospreciado a Lorca, que no le habían invitado. Está bien que uno no vaya a donde no le invitan al palco como autoridad, pero antes que autoridad uno es persona, y quizás la persona debería haber ido pagando sus sillas a ver los espectaculares desfiles bíblico pasionales por Juan Carlos I, como ha hecho otros años. Claro que las sillas de Lorca son más caras que las de Murcia, donde al parecer, me cuentan, que la alcaldesa de Archena se autoinvitó a la procesión de Viernes Santo para ver a los Salzillos. Todo sea por que te vean, lo que me recuerda aquello que contaban de los fariseos, sepulcros blanqueados y demás.

Visto lo visto, no sé si este año hemos visto procesiones o una campaña electoral donde no se ha tenido respeto ni a las cofradías, ni a los cofrades que somos de muchas ideologías. Lo puedo decir más alto, pero no más claro: me ha dado vergüenza. Nuestras tradiciones no están para que se las apropien cuatro porque de seguir así la gente dejará de venir a verlas. Somos muchos los que vamos a ver las procesiones en lugar de campañas políticas. Si los políticos no quieren dejar de salir en las procesiones nada se puede hacer, pero a ver si la Iglesia toma nota y termina con este espectáculo exigiendo cierto comedimiento en las formas. Mientras tanto yo recordaré a Lucas 23:34, “perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen”, claro que visto lo de las mascarillas y lo de las procesiones algunos son capaces de repartirse sus vestidos.