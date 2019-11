Teruel Existe, cuestión de dignidad

La subida efervescente de Vox quizá nos haya impedido analizar en su justa medida, en el resto de España, un fenómeno acaecido en las pasadas elecciones generales. Se trata de la agrupación electoral Teruel Existe, plataforma presente en la vida de los turolenses desde hace unas dos décadas. Su nombre evoca más una especie de SOS por la supervivencia que la denominación de un partido político al uso.

La provincia de Teruel, con una extensión de casi 15.000 kilómetros cuadrados, soporta una bajísima densidad poblacional, con poco más de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Ocupa el lugar número 49 entre las provincias españolas con arreglo a su población, que es inferior a las 140.000 personas, si bien es la décima por sus dimensiones geográficas. Y, por tanto, forma parte consustancial de lo que ahora se denomina España vaciada (con otras, como Soria, Cuenca, Zamora…), ostentando el triste galardón de ser la segunda provincia más despoblada.

El pasado 10 de noviembre, Teruel Existe obtuvo 19.696 votos en los comicios generales, el 26,70% de quienes ejercieron su derecho, alcanzando un diputado en el Congreso y dos senadores en la Cámara Alta. Aventajó al PSOE en casi mil sufragios y al PP en más de dos mil. Todo un éxito, sin lugar a dudas, frente a los partidos ‘tradicionales’.

Teruel ha sido, además, la hermana pobre de la comunidad autónoma de Aragón por antonomasia. En 1977, sus ciudadanos ya comenzaron a hacerse oír ante la falta de inversiones e infraestructuras. Allí viven tan solo el 10% de los aragoneses. Alegaban que, sin embargo, ellos eran los paganos de lo que se invertía en otros lugares, no solo en su propia región sino incluso fuera de ella. Hasta no hace tanto, esta provincia era la única del territorio nacional que carecía de un solo kilómetro de autovía. Cuando el otro día sus dirigentes fueron citados en Madrid por el PSOE para negociar su hipotético apoyo a la investidura, tuvieron que desplazarse hasta la capital de España por la carretera nacional 211, en vehículos particulares, ante la deficiente comunicación que con ella mantienen: no hay tren y el autobús tarda más de cuatro horas en cubrir ese trayecto, casi como en el siglo XVIII.

El arquitecto Tomás Guitarte (Calamocha, 1961), que será su diputado en el Congreso a lo largo de esta legislatura, define a esta plataforma como un movimiento transversal en el que caben todas las ideologías. Exige el reequilibrio territorial en lo que define como las dos Españas: la desarrollada y la infradesarrollada. Para que nos hagamos una idea de lo que es vivir en algunas zonas de esa provincia, basta con apuntar que el 60% de sus municipios carece de una sola oficina bancaria. Es por ello por lo que en Teruel, los ciudadanos han decidido tomar la sartén por el mango y plantarse. Y lo han hecho en las urnas, que es donde se consolidan las voluntades, siendo ejemplo para muchas otras partes de España.

Aquí en la Región de Murcia, lo más aproximado y reciente que hemos tenido respeto a Teruel Existe es la plataforma Pro-Soterramiento del AVE, una apuesta vecinal que demostró que si se quiere, se puede. El ejemplo de los turolenses debiera propagarse como un reguero de pólvora por todo el país. Y en Murcia se tendría que copiar de ellos para solventar cuestiones tan acuciantes como el futuro del trasvase Tajo-Segura o el del insalubre Mar Menor, las todavía deficientes comunicaciones o la paupérrima financiación que aún soportamos, entre otros temas de urgencia.

Tuve el privilegio de vivir en Teruel durante dos años por motivos profesionales. Fue a finales de los ochenta, cuando recalé en Alcañiz. Descubrí, visitando la provincia, que aquel rincón de la península tenía algunos de los pueblos más bonitos y hermosos del país. Y, lo que es más importante, que sus gentes, sencillas, honradas y hospitalarias, tenían como grabada a fuego, en el frontispicio de sus viviendas, una palabra: dignidad. El 10 de noviembre lo dejaron patente con sus votos.