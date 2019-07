Bajo escucha de Google

Google ha admitido este mes que sus expertos en lenguaje escuchan el 0,2% de las conversaciones de sus usuarios. De este modo, se pone en duda la privacidad de las comunicaciones con el servidor que la gran mayoría usa a través de sus múltiples aplicaciones: buscador, maps, ubicación, Gmail, activándose tanto con sistema Android como con cualquier otro dispositivo que use estos servicios. Esta no es la primera polémica sobre privacidad que tiene la macroempresa.

Según Google, sucede lo mismo con el resto de los asistentes virtuales como Alexia de Amazon: las conversaciones entre el asistente y el usuario son totalmente privadas quedando todo entre la inteligencia artificial y el usuario (como si de la nave del 2001 `Odisea en el espacio´ se tratase). Sin embargo, empresas subcontratadas de transcriptores “expertos en lenguaje” escuchan y transcriben unas 5.000 conversaciones semanales de forma aleatoria con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

La liebre saltó en la televisión belga VRT NWS cuando se filtraron unas grabaciones realizadas por uno de los trabajadores contratados por Google para “comprender las particularidades y acentos de cada idioma especifico”. Google ha anunciado que “tomará acciones” por esta “violación de datos” y ha hecho público que el 0,2% de las conversaciones son revisadas por humanos, aunque asegura que no pueden ser vinculadas a sus usuarios, cosa que consiguió la VTR NWS llegando a contactar con una pareja de afectados en Waasmunster.

Google también indicó que solo si se da la orden y se habla con el asistente la conversación es grabada. Sin embargo, según la VRT NWS había un total de 153 de sus conversaciones en las que nadie activó la orden.

En resumen, Google no tiene porque estar vendiendo o revisando minuciosamente tus datos, pero tampoco hay manera de asegurarse de que no lo hagan. Si no tienes desactivada tu copia de seguridad puedes entrar en Google Taleout y descargar una copia de seguridad de tus datos. Asimismo, en la página de My activity puedes modificar algunas monitorizaciones como la ubicación, las paginas visitadas, los contactos guardados en diferentes sitios, entre otros. Os recomiendo que entréis, aunque solo sea para ser conscientes de los datos que recopilan.

Por otro lado, existe dentro de My activity de Google una web para desactivar las escuchas y otra en la que puedes comprobar las grabaciones que haya almacenado la empresa.

Como rezaba aquella vieja frase feminista en la puerta de las discotecas “cuando algo no tiene precio, el precio eres tú” y esto ocurre cada día más con el uso de las app.