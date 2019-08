¿Te lo vas a comer?, comida y cambio climático

Cuando era estudiante y estaba haciendo la tesina en Madrid, casi siempre iba a un comedor universitario. La comida era abundante, aunque no siempre de calidad. Coincidía con un compañero latinoamericano que, cuando me dejaba comida en la bandeja, me decía "¿te lo vas a comer?" y daba cuenta de ello; mientras me explicaba que en su país tirar la comida era un sacrilegio, aunque, por cierto, en ese comedor se tiraba bastante. La anécdota viene a cuento por el hecho de que el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) ha publicado un informe sobre la relación entre calentamiento global y usos del suelo con un clara llamada a la población, especialmente al mundo rico, de la necesidad de cambiar a dietas más sostenibles para ayudar a la lucha contra el cambio climático.

Hasta ahora, la lucha contra el cambio climático ponía el énfasis en sectores industriales, transporte o la energía; cuando la alimentación y los suelos tienen un papel también significativo. El informe señala que, aproximadamente, una tercera parte de los alimentos producidos se echa a perder o se desperdicia. Las causas de esa pérdida o despilfarro presentan grandes diferencias entre países desarrollados y en desarrollo. La reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos supondría una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y ayudaría a mejorar la seguridad alimentaria. En el ámbito europeo, entre un 30% y un 50% de comida se pierde a lo largo de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, es decir se convierte en residuos. La Comisión Europea estima que cada año se desaprovechan 89 millones de toneladas de alimentos en buen estado en la Unión Europea.

El informe del IPPC nos plantea repensar y planificar de una manera más sostenible la producción, el transporte y la comercialización de alimentos. Se hace patente la necesidad de cambiar los modelos de consumo global en un mundo en el que 2.000 millones de personas sufrimos sobrepeso en los países enriquecidos, mientras que más de 800 millones pasan hambre o están subalimentadas en las regiones empobrecidas. En nuestro país, debido a la crisis, hemos asistido a la sangrante paradoja del despilfarro alimentario mientras que, al mismo tiempo, personas rebuscaban alimentos en los contenedores de tiendas e hipermercados y se abrían comedores escolares en verano para asegurar una comida al alumnado de familias con necesidades.

En 2015 Francia, a través de una enmienda a su Ley de Transición Energética, prohibió que los supermercados con una superficie superior a los 400 metros tiraran productos perecederos. En septiembre de 2015, cuando el estado español adoptó los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, se comprometió a reducir el desperdicio de alimentos a la mitad en 2030. Sin embargo, hemos sido incapaces de conseguirlo.

Nuestro país tira más de 1.300 millones de kilos de alimentos a la basura anualmente. En 2018 en el Senado se propuso la creación de un Observatorio del Desperdicio Alimentario que agrupara a todos los agentes implicados en la cadena alimentaria, pero no se materializó. También se presentaron diversas proposiciones no de ley para instar al Gobierno a tomar medidas contra el despilfarro. La última se aprobó, pero no se ha plasmado en una normativa como la que piden diferentes organizaciones de la sociedad civil. Solamente contamos con la `Estrategia nacional más alimento, menos desperdicio´ (2017-2020) que se centra en el despilfarro doméstico, pero no en los agentes de la cadena agroalimentaria.

En nuestra región, tampoco las cosas van bien. Hace poco veíamos cientos de kilos de melones pudriéndose al sol en el Campo de Cartagena. También están los tomates u otros productos hortofrutícolas que se tiran a la basura, convirtiéndolos en residuos, porque no tienen el color, el tamaño o el aspecto que reclama el consumidor europeo. Habría que desarrollar medidas para que los agentes implicados en la producción, distribución y comercialización de alimentos puedan donar los excedentes o descartes a bancos de alimentos para alimentación animal o para abonos, en ese orden. Pero también, en el ámbito de nuestros hogares, se despilfarra continuamente, basta abrir el frigorífico o mirar nuestra bolsa de basura. Necesitamos también un cambio de mentalidad y de conducta más sostenible en el ámbito de la alimentación. Sería necesario que, nuestras instituciones murcianas, elaborasen alguna legislación que desarrolle alternativas al despilfarro alimentario.