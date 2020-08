El caso Sheldon: el gato de oro

Hoy voy a compartir una historia de un caso de un gato que me ha llegado al alma: por la historia del caso, por la implicación y vocación en la protección animal de mi compañera y abogada Noelia, que se formó y se sigue formando en mi escuela DeAnimals (escuela de formación especializada para juristas y abogad@s especializada en derecho animal).

En el relato del caso Sheldon se pone de relieve una vez más la necesidad de que todos los gatos tengan microchip, tanto los más sociables que puedan tener una familia como animal de compañía, como los gatos menos sociables que habitan en nuestras calles y entornos, que se conocen legalmente como gatos ferales y cuyo microchip debería ir a nombre del Ayuntamiento del lugar donde tengan la ubicación de su colonia .

Noelia nos comenta todos los detalles de este caso.

“Era abril y Sheldon apareció en mi vida como cualquier otro gato, a través de una llamada de una persona que lo había encontrado y no podía hacerse cargo de él.

-Hola, ¿Sois de LOS BIGOTES DE CLEOPATRA? Mira, me he encontrado un gato, y no puedo quedármelo porque mi mujer está enferma, y ya tenemos uno. ¿Venís a recogerlo?-

Siempre me sale sonrisilla cuando me hablan en plural, porque aunque el nombre de nuestra-mi protectora esté el plural en ella trabaja una sola persona (como en muchas otras entidades de protección animal).

Además de ser de oro, Sheldon es viajero y una de sus anécdotas fue la de viajar 40 km en el motor de un coche que fue el desencadenante de esta historia.

El propietario del coche, para sacarlo, tiró de él y seccionó su rabito. Además, traía varias quemaduras en sus almohadillas, piel, etc.

Sheldon quedó más de 4 días sin asistencia veterinaria, sin movilidad en las patas y sin ningún tipo de alimento, porque la persona que lo sacó de su vehículo, lo dejó en su campo, nada más llegar a él con su coche, y sacarlo del motor del mismo, esa persona no sabía de gatos, ni tenía recursos y en fin… poco más tarde recibí una llamada.

Cuando me llamaron, yo estaba colapsada de gatos que necesitaban ayuda (¡Y cuando no es el momento en el que no lo estoy!) No había visto ninguna foto de él. No sabía cómo era. No sabía su edad, solo sabía que por algún motivo nos teníamos que encontrar en esta vida.

Cuando fui a por él, encontré a un gato de apenas 9 meses, sin movilidad en las patas traseras, supurando pus por el ano, y sinceramente, con muy mal aspecto. Pensaba que este iba a ser como el caso de otra pequeña que rescaté, llamada Vera y que en paz descanse (atropellada y paralítica malviviendo en la calle).

Sheldon fue intervenido en una clínica veterinaria para la amputación de su rabo. Durante las dos semanas que estuvo ingresado, hubo muchísimas complicaciones, transfusiones de albúmina, analíticas, corticoides, así que decidí traerlo conmigo, a mi casa.

Una anécdota muy bonita que ocurrió justo en el camino a casa desde el veterinario, es que estando en pleno confinamiento, sin transporte para volver, una patrulla de policía nos vio y se ofrecieron a llevarnos de vuelta, es decir, Sheldon – el gato de oro y viajero- fuimos escoltados por la policía hasta mi casa en pleno confinamiento. Una muestra más de la conciencia de muchos agentes de la autoridad, afortunadamente para mí y para Sheldon en este caso.

Durante estos días, cada dos o tres horas daba un poquito de comer a Sheldon, y en mi “lista mágica de la comida” iba apuntando la cantidad exacta que ingería. Cuando pasábamos en un día de los 75 gramos... ¡Era un verdadero alboroto!

En estas idas y venidas y tras una semana conmigo Sheldon comenzó a supurar pus por su piel, tenía una grandísima infección debajo de ella y tuvieron que quitar toda la piel, ya que estaba muerta.

Y ya estábamos en junio, con lo que el calor implica, especialmente en Andalucía donde residimos actualmente Sheldon y yo, y algunos gatos más. Por tanto, durante el mes de junio y julio continuos viajes al veterinario, ingresos en clínicas veterinarias, curas, vendas, limpieza, etc.

Sheldon también tiene la cadera rota y una fístula anal que le provoca que salgan heces por la zona lumbar.

Se le operó de la fístula, una, dos y hasta tres veces…y se volvía a abrir.

Y llegamos a Julio, y me armé de fuerza y me desplacé a otra provincia. Viajamos, un familiar y yo, de Córdoba a Valencia, donde fue ingresado nuevamente en un hospital con más experiencia en casos como el de Sheldon. Y aquí una vez más, Sheldon nos está volviendo a demostrar querer vivir y querer luchar.

Llevamos invertidos en conseguir una vida digna para Sheldon más de 5000€, gracias a donativos de particulares, recaudaciones de fondos y venta de artículos solidarios, por eso en casa cariñosamente lo llamamos el gato de oro.

El movimiento social ha sido espectacular. Sheldon ha generado empatía hacia los gatos, que son los grandes olvidados en nuestra sociedad, en cientos de personas. Personas de toda España nos han ofrecido su casa si la necesitábamos, han llorado junto a nosotros, y han aplaudido cuando la mejoria nos colmaba con su presencia.

Los abogados que estamos especializados en Derecho Animal no solo ayudamos a los animales denunciado casos de maltrato animal, realizando actuaciones en los juzgados y ayuntamientos para salvar animales, sino que la gran mayoría, son como yo, y también lo hacemos a pie de calle. Tenemos en nuestro maletero, mochila o bolso, “la caja de emergencia” con comida, correa, gasas y, en muchas ocasiones, si el espacio lo permite, hasta un trasportín e incluso jaulas trampa para capturar gatos en situación de emergencia.

Somos profesionales del derecho, con empatía hacia ellos, que luchamos para que se haga justicia en todas las áreas, y que intentamos darles esa vida digna que todos los animales tienen derecho a disfrutar.

Puedes seguir el día a día de Sheldon en su Instagram @shel.don.gato

Gracias a Raquel, de Deanimals por darle voz a Sheldon, y por hacer que yo pueda reflejar aquí su historia de superación".