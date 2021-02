La Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia defiende la pena de prisión para el maltrato animal

Hoy comparto este post con mis queridos compañeros Josefa Muñoz Ruiz, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Murcia y Ángel Martínez Soria, jurista especializado en Derecho Animal este post, que hemos realizado de forma conjunta los tres.

Pero antes de adentrarnos en este post, es preciso que te explique qué es la Clínica Juríica de la Universidad de Murcia (UMU).

1. Clínica Jurídica de la UMU

El artículo que estás leyendo es el resultado de la investigación jurídica del grupo trabajo de protección animal de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, en el que tengo la suerte de colaborar como profesora desde el año pasado, en representación del Instituto de Protección Aniaml (IPA) y de DeAnimals.

Recuerdo como si fuera ayer, cuando la profesora Irene Vazquez de esta facultad me contactó para que colaborase con la UMU en el proyecto de Clínica Jurídica para introducir el área de Derecho Animal. La verdad es que me hizo mucha ilusión porque yo estudié en esta Universidad.

Resulta que desde la Clínica Jurídica en el curso del año 2020 se creó un grupo de estudio para hacer una propuesta de reforma de los delitos de maltrato y de abandono de animales de los artículos 337 y 337 bis del Código Penal.

El grupo de estudio que se ocupó de este tema, tenía claro, bueno teníamos claro que íbamos a trabajar en realizar una propuesta jurídica de reforma del código penal porque considerábamos que era preciso aumentar tanto las penas como los supuestos de protección penal, en los casos de delito de maltrato y de abandono de animales..

De tal forma, que si se estima esta propuesta de reforma del Código Penal comencemos a ver a los responsables de estas conductas enfrentándose a penas reales de prisión y no simbólicas, como sucede actualmente en la mayoría de condenas por delito de maltrato animal.

Actualmente el hecho de que la mayoría de personas condenadas por estos delitos no entre en prisión genera una sensación de impunidad en este tipo de casos, para la mayor parte de la ciudadanía, que no da crédito a que actos de tremenda crueldad hacia los animales no impliquen unas vacaciones en prisión, para los autores de estos crímenes cometidos contra víctimas inocentes, tal y como lo son siempre los animales.

Esta propuesta jurídica de reforma del Código Penal pretende la protección de todos los animales de la fauna silvestre, de forma que no veamos más casos de crueldad extrema en la que se maltrate a un zorro o a un jabalí, u otro animal de la fauna silvestre y que que dicho acto de maltrato quede impune en la vía penal.

A continuación puedes leer algunos de los puntos que hemos propuesto en este documento jurídico.

2. Propuesta para la reforma de los artículos 337 y 337 bis del Código Penal

Este grupo de estudio propone la siguiente reforma de los artículos 337 y 337 bis del Códenal en el siguiente sentido:

Ampliar el ámbito de animales protegidos dando cobertura también a los animales silvestres y salvajes (al menos los vertebrados).

Suprimir el término “explotación sexual”, de interpretación judicial restrictiva.

Agravar las penas privativas de libertad y la accesoria de inhabilitación especial ligadas a la conductas típicas de maltrato.

Introducir, con carácter preceptivo, el alejamiento del maltratador del animal víctima de maltrato, y su custodia, durante la tramitación de la causa, en centros o familias de acogida designados judicialmente.

Regular que en caso de sentencia condenatoria se determine la privación definitiva de la tenencia o propiedad del animal maltratado, legitimando así el inicio de un proceso de adopción.

Agravar la pena de multa prevista para el delito de abandono deliberado de animales, situando el límite mínimo por encima de los tres meses, pasando así, de pena leve a menos grave.

Individualizar la comisión de un delito por cada animal maltratatdo, en el caso de una pluralidad de animales víctimas de maltrato y/o abandono.

Tal y como ya ha sucedido en alguna sentencia, como por ejemplo, en la del caso de Ceclavin, en la que el juzgado de lo penal nº1 de Cáceres, en sentencia 239/2017, de fecha 5 de diciembre de 2017 condenó al responsable del maltrato y muerte de varios caballos, a diez delitos de maltrato animal. (Esta persona está en prisión por estos hechos).

3. Propuesta de cinco medidas en paralelo.

En parelelo proponemos cinco medidas para que esta reforma conlleve una protección legal y real de los animales maltratados y abandonados.

La formación específica de los profesionales dedicados a la persecución de estos delitos, especialmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La especialización de peritos forenses en orden a la elaboración de pruebas periciales pertinentes.

La precisa descripción de la normativa administrativa en la materia.

El impulso y fomento de la estrecha cooperación y coordinación de las entidades públicas competentes en la materia, estableciendo registros, como por ejemplo, un Registro Nacional de Maltratadores de Animales.

La individualización de los programas formativos de protección animal previstos en el artículo 83.1.6ª atendiendo a la valoración psicosocial y entorno sociocultural del penado, de manera que si la etiología del delito obedece a patologías mentales o a un entorno de violencia, se pueda diseñar un programa individualizado de tratamiento.

Conclusión

Los autores de este trabajo abogamos sin lugar a dudas por un cambio radical en la protección legal de los animales, de tal forma que la protección de los mismos, goce de una protección jurídica lo más próxima posible a la que tienen las personas (animales no humanos).

Por mi parte quiero finalizar este post dando las gracias a la UMU https://www.um.es/ por su implicación pionera en España con el proyecto de Clínica Jurídica para dar voz a los animales y por introducir el Derecho Animal en el área universitario. Próximamente contaré más detalles de proyectos relacionados con esta materia que tiene programados esta Universidad, así que estate atento a este blog.