I Jornada de Protección Felina en Tenerife

La defensa de los animales en España va cada vez más en aumento, a nivel de implicación social y profesional. Prueba de ello es la demanda de formaciones de derecho animal que se realizan actualmente sobre esta materia. Ya me hubiera gustado a mí, que cuando comencé a adentrarme en el mundo del derecho animal allá por el año 2012 -es decir, hace ya una década- haberme encontrado con formaciones como las que están realizándose actualmente.

Siempre he dicho que si algo no te gusta tienes que hacer algo para mejorarlo. Cuando comencé a estudiar derecho animal, no vi nada que me enseñara la parte teórica y la parte práctica de este área y me dediqué a recoger mis aprendizajes y mis experiencias como abogada, hice una fusión de todo ello, y fruto de todo esto surgieron los cursos de derecho animal que impartimos en DeAnimals, donde formamos a abogados y abogadas para que adquieran herramientas legales y seguridad a la hora asesorar de forma correcta a entidades de protección animal, particulares y ayuntamientos.

A mis alumnas siempre les digo, "lanzaros, organizad jornadas de protección felina en vuestros municipios y conferencias sobre lo que sabéis de derecho animal y leyes aplicables a los animales". Y bueno, fruto de ello, son gran parte de las diferentes jornadas de protección felinas que se están realizando en España. Durante los años 2019 y 2020 nuestra querida compañera Marian Iserte participó activamente en la organización de las de Castellón.

Y este año nada más arrancar 2022, sucede algo similar con la organización de la I Jornada de Protección Felina de Tenerife, en la que nuestra querida compañera y abogada especializada en derecho animal Francisca Gutiérrez ha colaborado activamente. De tal forma, que por primera vez, en Canarias, y en concreto en Tenerife, se va a realizar un encuentro sobre esta temática con la colaboración del Ayuntamiento de la Laguna, la asociación de abogadas CABAMA, y en especial de Paqui, y otras entidades de protección animal.

Así que no puedo estar más contenta, ya que en otra comunidad autónoma comienzan a realizarse jornadas de protección felina, en concreto, esta formación se realizará durante este fin de semana , viernes 4 y sábado 5 de febrero. La jornada consta de dos sesiones, a las que se puede asistir de forma presencial u online.

La inscripción se realiza a través del código QR, que por cierto, es monísimo y super original porque incluye la imagen de la cara de un gato, insertada en el citado código QR.

Entre los ponentes de estas Jornadas hay veterinarias especializadas en gestión clínica de gatos comunitarios de colonias felinas, abogadas y juristas especializadas en derecho animal, una juez muy conocida y querida dentro del movimiento de la protección animal, como es la juez Pilar de Lara, así como Sergio García Torres, el director general de Derechos de los Animales.

¡Ah¡ y también participarán varias entidades de protección animal, cuyos logos aparecen en el cartel de difusión del evento, que son quiénes viven el día a día, de las necesidades de las colonias felinas de Tenerife, y quiénes mejor nos pueden explicar cómo actuar para capturarlos, cuidarlos, etc.

Para mi suerte, no solo tengo la alegría de que se celebre esta Jornada en Tenerife, sino que además he tenido el honor de ser invitada para participar como ponente. Si tienes curiosidad por saber de qué hablaré, te cuento que será una conferencia de 30 minutos, en la que trataré de sintetizar las distintas formas legales que tienen los ayuntamientos para aplicar el Método CER, ya que esta gestión de control poblacional de colonias felinas puede llevarse a la práctica mediante diferentes vías legales (ordenanza municipal de protección animal, decreto, bando, convenio, etc) y además, como siempre hago, expondré ejemplos de casos reales, de otros ayuntamientos, que están gestionando colonias felinas de forma ética, a través de los diferentes supuestos citados.

Sobre el resto de ponentes, te comento que Pilar de Lara nos explicará la protección penal de las colonias felinas. Por otro lado, mi compañera y amiga, la abogada especializada en derecho animal Francisca Gutiérrez explicará la parte legal aplicable a las colonias felinas ubicada en zonas que presuntamente pudieran afectar a la biodiversidad. Y en último lugar, cerrará la jornada Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales, quién explicará en qué fase está la tramitación de la ley de protección y derechos de los animales y cómo regula el proyecto legal de dicha norma la protección de las colonias felinas, así como la definición del gato libre como gato comunitario.

Estas jornadas incluyen como novedad, el hecho de tratar la regulación de las colonias felinas en aquellas zona que puedan afectar a la biodiversidad, de la mano de la abogada Francisca Gutiérrez. Puedes solicitar información sobre estas jornadas enviando un email a Ijornadasfelinasdetenerife@gmail.com Y para inscribirte, puedes hacerlo, a través de la lectura del código QR y siguiendo las posteriores instrucciones, tras su lectura.

Por otro lado, también te adelanto que en Murcia, hay varias alumnas del Instituto de Protección Animal (IPA) que ya están manos a la obra, con la preparación de las II Jornadas de Protección Felina de la Región de Murcia. En cuanto ellas me den permiso, te daré mas información con todo lujo de detalles.

Si quieres formarte en derecho animal te animo a que lo hagas, asistiendo a jornadas como la de Tenerife, Murcia, entre otras, así como las Jornadas Felinas Andaluzas que también se celebrarán este mes de febrero, los días 18 y 19 y en las que ya puedes inscribirte. Y además también puedes leer sobre derecho animal en este blog del diario.es y en los de DeAnimals y del Instituto de Protección Animal (IPA).