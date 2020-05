Las protectoras de animales, los héroes invisibles de la COVID-19

En este artículo quiero hacer visibles y darles mi gran aplauso a unos héroes invisibles hasta ahora: me refiero a los voluntarios de las protectoras que cuidan de los seres más indefensos, aún poniendo en riesgo sus vidas, al enfrentarse al coronavirus saliendo de sus casas en pleno confinamiento para salvar y atender vidas de animales indefensos. ¡¡Gracias!!

Pero antes de todo, empecemos por el principio.

1 ¿Qué es una protectora de animales?

Una protectora de animales básicamente es la agrupación de varias personas que se unen con el objetivo de proteger, cuidar y rescatar animales o realizar actividades encaminadas a la protección de los animales cuya vida está en situación de riesgo o son vulnerable.

2. ¿Cuándo es legal una protectora de animales?

Cuando se unen como mínimo tres personas, realizan un acta de fundación, unos estatutos y los presentan en el registro de asociaciones conforme a los requisitos de la Ley Orgánica 1/2002 que regula el derecho de asociación. El citado derecho está en el artículo 22 de la Constitución Española.

3. ¿Por qué son mal vistas por algunas personas las protectoras de animales?

Porque en España existe una gran ignorancia en la práctica en materia de protección animal. A esto se suma que se suele señalar con el dedo a las personas que son diferentes a la mayoría de la ciudadanía. Pero resulta paradójico que la persona que tiene valores, empatía y sentimientos hacia un ser vivo que sufre y da un paso adelante para intentar protegerlo sea estigmatizada. Esto da mucho que pensar sobre nuestra sociedad.

4. ¿Qué tipo de servicio prestan las protectoras de animales?

Las protectoras de animales prestan un servicio social sin ánimo de lucro a nuestra sociedad. Son como los servicios sociales, pero de los animales y de las personas que tienen animales. Porque, ojo, los servicios sociales dan alimento a personas vulnerables, pero no a sus animales. Esto lo hacen las protectoras de animales. Si no que me lo digan a mí, que llevo años viendo esta labor a diario con las protectoras de animales que conozco.

5. ¿Se puede considerar como un servicio esencial la labor que realizan las protectoras de animales?

Si te digo que sí puede que me creas y puede que no. Pero, si te lo dice el Director General de Derechos de los Animales, el Ministro de Justicia, el Ministro de Interior y el presidente de Gobierno, seguro que lo tendrías claro.

Pues sigue leyendo, porque vas a alucinar.

En plena pandemia internacional, durante el confinamiento, el Gobierno y el Ministerio de Sanidad han reconocido la labor esencial de carácter social que realizan las protectoras en España.

Mientras la mayoría de ciudadanos estaban en sus casas realizando sus jornadas laborales con teletrabajo, cuya actividad era considerada por el Gobierno como una prestación de un servicio no esencial, los voluntarios de las protectoras de animales seguían haciendo su actividad de protección animal al ser considerada como un servicio esencial.

Las protectoras no han podido paralizar su actividad ni realizar teletrabajo porque atienden seres vivos, tanto cuando se desplazan a sus refugios como cuando rescatan animales abandonados o extraviados y los trasladan al veterinario o a sus casas de acogida o adoptivas, incluyendo a las colonias felinas.

El Ministerio de Sanidad interpretó y así lo manifestó, en comunicados y en la Instrucción de 19 de marzo de 2020, que el desplazamiento de los voluntarios de protectoras durante el confinamiento para realizar las tareas alimento, cuidado y rescate de animales era equiparable al desplazamiento del personal laboral autorizado por realizar un trabajo considerado como un servicio esencial.

El Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo, enumeró en su Anexo un catálogo de actividades laborales que se consideran como servicios esenciales. En el punto 10 dice: “La actividad laboral de las personas de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria de animales", es decir, los trabajadores de las clínicas veterinarias y de los centros de animales (protectoras de animales con refugio).

Y en el punto 25 dice: “Cualesquiera otra persona que presten servicios que hayan sido considerados esenciales”, es decir, los voluntarios de protectoras de animales realizan servicios esenciales cada vez que hacen tareas de limpieza e higiene en refugios, desplazamientos al veterinario con animales que precisan asistencia veterinaria, la labor de atención y cuidado de gatos ferales, la labor de rescate, alimento y cuidado de animales abandonados, extraviados, atropellados, heridos, enfermos o en otras circunstancias de riesgo para su vida, así como la atención y cuidado de animales que habiten en parques o jardines públicos.

Durante estos días se han dado muchos aplausos al personal de los hospitales. Y yo me pregunto: ¿dónde están los aplausos para las protectoras de animales que se hacían cargo también de animales de personas hospitalizadas o fallecidas?

Mientras escribo este post una vecina ha tocada mi puerta y me ha pedido consejo sobre qué hacer con una perrita de caza gordita y de aspecto sanote que se acaba de encontrar extraviada por el río y que iba detrás de unos patitos intentando cazarlos. -¿Me he reído de ella, la he llamado loca o lo he pensado?-. No, para nada. Además, me he sentido super orgullosa de que mi vecina, una chica joven, se haya preocupado por un animal, de que lo haya cogido y que ahora vaya camino hacia el veterinario para ver si lleva chip. Afortunadamente, cada vez somos más los que amamos, respetamos y nos preocupamos por los animales.

